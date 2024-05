Rang lista gradova s najviše milijardera: Rat nije omeo bogate Ruse, Moskva bilježi najveći skok

Gotovo četvrtina svjetskih milijardera živi u samo deset svjetskih gradova, a Forbes donosi gdje su odabrali živjeti najbogatiji na svijetu.

Ove godine na svijetu ima rekordnih 2.781 milijardera, a ima ih posvuda: od otoka Man do Manantialesa, sićušnog ribarskog sela u Urugvaju. Ipak, uglavnom oni žive u šačici elitnih gradova.

Štoviše, gotovo četvrtina milijardera, čije bogatstvo ukupno iznosi tri bilijuna dolara, žive u deset gradova u tek šest zemalja, pokazuje Forbesova posljednja lista svjetskih milijardera. Još jednom je New York dom za najviše milijardera na svijetu: procjenjuje se da tamo živi 110 milijardera, s ukupnim bogatstvom od 694 milijarde dolara. New York već dugo dominira ovim popisom – bio je prvi 10 od posljednjih 11 godina. Među njujorškim milijarderima je 62 brokera s Wall Streeta i drugih tajkuna iz svijeta financija i investicija. Tu je i 14 nekretninskih mogula i desetak magnata iz svijeta maloprodaje i mode.

Drugo mjesto dijele Hong Kong i Moskva: u svakom živi 74 milijardera.

Svoje mjesto u top 10 je izgubio Shenzhen. Prošle godine ovaj kineski grad bio je osmi na popisu, no izgubio je 17 milijardera i sada je 12. Peking i Šangaj uvršteni su u top deset, ali i jedan i drugi su pali u odnosu na prošlu godinu.

Forbes donosi popis 10 gradova u kojima živi najviše milijardera:

1. New York City

MILIJARDERA: 110 U ODNOSU NA 2023.: +9 UKUPNO BOGATSTVO: 694 milijarde dolara NAJBOGATIJI: Michael Bloomberg

Pixabay

Uz 110 milijardera – devet više nego lani – New York je zadržao svoj status glavnog grada u svijetu milijardera. Dva najbogatija stanovnika ovog grada imaju čak četvrtinu ukupnog bogatstva svih milijardera: medijski magnat i bivši gradonačelnik Michael Bloomberg (bogatstvo od 106 milijardi dolara) i nasljednica Koch Industriesa Julia Koch (64,3 milijarde dolara). New York je također dom osam novih milijardera, uključujući Jeana Madara (1,1 milijarde dolara), suosnivača francuske parfemske kompanije Interparfums, i Assafa Rappaporta (1 milijarda dolara), suosnivača izraelskog startupa za sigurnost Wiz.

2. Moskva

MILIJARDERA: 74 U ODNOSU NA 2023.: +12 UKUPNO BOGATSTVO: 378 milijardi dolara NAJBOGATIJI: Vagit Alekperov

Pixabay

Dok bjesni ruski rat u Ukrajini, najbogatiji stanovnici Moskve ove godine su postali bogatiji za 50 milijardi dolara, što je glavni grad Rusije dovelo s šestog na drugo mjesto koje dijeli s Hong Kongom. U gradu je ove godine i 12 novih milijardera, od kojih su neki, izravno ili neizravno, profitirali upravo od rata. Među njima je i Vladimir Melnikov (1,7 milijardi dolara) čiji je maloprodajni lanac odjeće Gloria Jeans zabilježio porast prodaje od 28 posto tijekom posljednje dvije godine, dijelom zahvaljujući i činjenici da su strani konkurenti H&M i Zara zatvorili gotovo 650 dućana u zemlji.

2. Hong Kong

MILIJARDERA: 74 U ODNOSU NA 2023.: +4 UKUPNO BOGATSTVO: 326 milijardi dolara NAJBOGATIJI: Li Ka-shing

Pixabay

Hong Kong drugi je i ove godine, a dobio je četiri nova milijardera. Među stanovnicima ima i osam novopridošlica. Među njima je Jean-Louis van der Velde (3,9 milijardi dolara), suosnivač i izvršni direktor kripto biznisa Tether i Bitifinex, kao i Solina Chau (3,1 milijardi dolara) čiji je fond za rizični kapital Horizons Ventures bio među prvima koji su investirali u tech kompanije poput Facebooka, Spotifyja i Zooma.

4. Mumbai

MILIJARDERA: 69 U ODNOSU NA 2023.: +13 UKUPNO BOGATSTVO: 379 milijardi dolara NAJBOGATIJI: Mukesh Ambani

Pixabay

Mumbai se popeo za čak tri mjesta u odnosu na prošlu godinu. Njegovi najbogatiji stanovnici nisu se samo obogatili za ukupno 100 milijuna dolara, već im se pridružilo i 11 novih milijardera. Upravo ovdje živi najbogatija osoba u Aziji, Mukesh Ambani (116 milijardi dolara), kao i Shapoor Mistri (9,9 milijardi dolara), građanin Irske koji kontrolira giganta za inženjerstvo i građevinu, Shapoorji Pallonji Group.

5. Peking

MILIJARDERA: 63 U ODNOSU NA 2023.: – UKUPNO BOGATSTVO: 211 milijarda dolara NAJBOGATIJI: Zhang Yiming

Pixabay

Glavni grad Kine bio je prvi na ovom popisu 2021. godine, no otada je izgubio 32 milijardera. Broj od 63 milijardera ostao je nepromijenjen u odnosu na 2023. godinu, iako je njihovo ukupno bogatstvo palo za 14 posto uslijed gospodarskih problema u Kini. Usprkos tome, Peking ima i dvoje novih milijardera na listi: jedan je Dai Wenyuan (1,6 milijardi dolara), osnivač i izvršni direktor kompanije za AI softver 4Paradigm, a drugi je Zheng Fan (1,5 milijardi dolara), nezavisni direktor tvrtke za električna vozila Li Auto.

6. London

MILIJARDERA: 62 U ODNOSU NA 2023.: -1 UKUPNO BOGATSTVO: 326 milijardi dolara NAJBOGATIJI: Len Blavatnik

Pixabay

London je 2022. godine bio četvrti na listi, prošle peti, a ove godine pao je na šesto mjesto. Ove godine London nije dobio nijednog novog milijardera, već je izgubio jednog od svojih najpoznatijih stanovnika: Mohamed Al Fayed, nekadašnji vlasnik Harrod’sa, otac je Dodija Fayeda koji je poginuo u prometnoj nesreći s princezom Dianom u kolovozu 1997. godine. Stariji Al Fayed preminuo je u kolovozu ove godine s 94. godine.

7. Šangaj

MILIJARDERA: 54 U ODNOSU NA 2023.: -11 UKUPNO BOGATSTVO: 167 milijardi dolara NAJBOGATIJI: Colin Huang

Pixabay

Šangaj je izgubio najviše milijardera od svih gradova u top deset ove godine: s 65 grad je pao na 54. Gotovo polovica onih koji su se zadržali na listi siromašniji su nego prošle godine, ponavljajući tako padove iz drugih kineskih gradova poput Pekinga. Ipak, Šangaj je dobio osam novih milijardera, od kojih se većina obogatila u tech industriji. Najbogatiji stanovnik grada Colin Huang (38,9 milijardi dolara), osnivač giganta e-trgovine PPD Holdingsa, postao je bogatiji za 8,7 milijardi dolara.

8. Los Angeles

MILIJARDERA: 53 U ODNOSU NA 2023.: +19 UKUPNO BOGATSTVO: 222 milijarde dolara NAJBOGATIJI: John Tu

Pixabay

Eksplozija slavnih milijardera podebljava brojke Los Angelesa koji je ušao u top deset zahvaljujući novoj Forbesovoj metodologiji koja uključuje i okolna područja. Među milijarderima Los Angelesa nalazi se i velikan NBA-ja LeBron James (1,2 milijarde dolara), reality zvijezda Kim Kardashian (1,7 milijarde dolara) i pjevačica Rihanna (1,4 milijarde dolara).

9. Singapur

MILIJARDERA: 52 U ODNOSU NA 2023.: +6 UKUPNO BOGATSTVO: 156 milijardi dolara NAJBOGATIJI: Eduardo Saverin

Pixabay

Singapur postaje sve popularnija destinacija za ultra bogate. Prošle je godine bio deveti na ovom popisu, a u međuvremenu je dobio još šest milijardera. U Singapuru živi Eduardo Saverin (28 milijardi dolara), suosnivač Facebooka, kao i dva trija braće: Bachtiar Karim (1,4 milijarde dolara), Burhan Karim (1,2 milijarde dolara) i Bahari Karim (1,2 milijarde dolara), koji zajedno vode tvrtku za palmino ulje Muslim Mas, kao i Wee Ee Cheong (1,6 milijardi dolara), Wee Ee Chao (1,3 milijarde dolara) i Wee Ee Lim (1,3 milijarde dolara), unuci suosnivača banke United Overseas Bank.

10. San Francisco

MILIJARDERA: 50 U ODNOSU NA 2023.: +13 UKUPNO BOGATSTVO: 185 milijardi dolara NAJBOGATIJI: Dustin Moskovitz

Pixabay

Iz zemlje Silicijske doline niknule su gomile milijardera, uključujući i najbogatijeg stanovnika San Francisca: to je suosnivač Facebooka i Asane Dustin Moskovitz (18,3 milijarde dolara). Tu je i profesor računalnih znanosti sa Stanforda, David Cheriton (12,6 milijardi dolara) i šest novopridošlica. Među njima su Ivan Zhao (1,5 milijardi dolara), suosnivač i izvršni direktor softvera za produktivnost i rad Notion, i šef OpenAI-ja Sam Altman (1 milijarda dolara).

Link: The Cities With The Most Billionaires 2024

(Prevela: Nataša Belančić)