Upoznajte svijet Sama Altmana: OpenAI ga je učinio slavnim, a investicije milijarderom

Izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman poznat je po tome što nema vlasnički udio u vlastitoj tvrtci, ali ulaganje u startupove poput Reddita, Stripea i Heliona svejedno su ga učinile milijarderom, otkriva istraga Forbesa.

U ljeto 2017. godine, izvršni direktor tvrtke Superhuman, Rahul Vohra, počeo je nervozno pozivati svoje investitore, jednog po jednog. Njegov startup testirao je predstojeće ažuriranje za Googleov internetski preglednik Chrome i zbog jedne naoko bezazlene promjene koda, pametna email usluga Superhumana prekinuta je preko noći. Činilo se da je šteta nenamjerna – nitko u Googleu nije shvatio da se nadograđuje kod s greškom – ali za Superhuman je kriza bila “egzistencijalna.”

Investicijske tvrtke koje je Vohra kontaktirao bespomoćno su slijegale ramenima, tvrdeći kako nemaju direktnu liniju komunikacije s pravom osobom u Googleu. Do petka uvečer, Vohra je počeo slati poruke svojim anđelima ulagačima, uključujući Sama Altmana, izvršnog direktora OpenAI-ja. “Upravo sam na tulumu i pored mene stoji Sundar (Pichai),” odgovorio je istog trena Altman, spomenuvši izvršnog direktora Googlea. “Pričekaj.”

Do sljedećeg jutra se uz ispriku javio podpredsjednik Googlea i pozvao Vohru u ured Googlea u San Franciscu. Otada je Superhumen ostvario blizak odnos s Googleom, kaže Vohra, a tech gigant ih je zatražio i da testiraju novije promjene za Chrome. I sve zbog Sama Altmana koji je kroz osobni fond kojim je sam upravljao odlučio investirati u tvrtku nakon polusatnog sastanka godinu dana ranije. “Sam je zbilja riskirao, i to za osnivača startupa koji je za njega bio mala investicija,” kaže Vohra za Forbes. “Za nas je to bio ključan trenutak u razvoju.”

Na pravom mjestu u pravo vrijeme. Beskonačno dobro povezan. Brz i odlučan. Osnivači u čije pothvate je Altman investirao svi redom ponavljaju te dojmove kada opisuju izvršnog direktora OpenAI-ja koji se proslavio rastom ChatGPT-ja 2022. godine i eksplozijom interesa u generativnu umjetnu inteligenciju. Altman je za Forbes nedavno izjavio kako ovih dana nema previše vremena za startupove, ali on je još uvijek prvo ime na listi želja i to upravo zbog ovakvih, hitnih situacija.

“Sam je rijetkost jer je sposoban investitor, ali jednako tako je i odvažan,” kaže Reid Hoffman, suosnivač LinkedIna i bivši dugogodišnji direktor odbora u OpenAI-ju. “Mnogi investitori boje se promašaja. Oni investiraju u stvari koje će im donijeti novac, ali neće biti potencijalni veliki javni promašaji. Sam nema problema s velikim okladama.”

Upravo takve oklade, a ne OpenAI koji vrijedi preko 80 milijardi dolara, Altmana su doveli na ovogodišnji Forbesov popis najbogatijih ljudi svijeta – po prvi put.

Osnivač koji je postao partner i predsjednik u Y Combinatoru investirao je iz niza fondova, a upravlja čitavim labirintom udjela koje nije lako razumjeti. Forbes je pročešljao više od desetak regulatornih podnesaka i razgovarao s desetak ljudi upoznatih s Altmanovim investicijama kako bi došao do najtočnije moguće procjene njegova bogatstva. Došli su do iznosa od milijardu dolara, dovoljno da se Altmana uvrsti na popis novih milijardera.

Altmanova osobna kolekcija tehnoloških artefakata, na primjer, koji, kako Hoffman kaže za Forbes, uključuju motore za zrakoplove i mačeve iz Brončanog doba, nije se mogla procijeniti.

Najveći dio njegova bogatstva dolazi od investicija u startupove, poput ranih udjela u Redditu i fintech jednorogu Stripeu do nedavnih velikih ulaganja u kompanije poput Heliona za nuklearnu energiju ili Retro Biosciences koji radi na dugovječnosti. Forbes procjenjuje kako njegov udio fondova kroz koja je investirao, uključujući Hydrazine Capital i Apollo Projects, iznosi 145 milijuna dolara. Veliki iznosi za Helion i Retro objašnjavaju dodatnih 555 milijuna. Ostatak njegova bogatstva dolazi od procjenjenih udjela u fondovima Y Combinatora, oko 90 milijuna dolara u nekretninama u Kaliforniji i na Havajima, kao i nekoliko manjih osobnih investicija.

To je samo ono što je Forbes uspio pratiti. Moguće je, kažu izvori za Forbes, da Altman ima još izvora bogatstva koji zasad nisu otkriveni, kao što je njegova osobna kolekcija tehnoloških artefakata.

Neki su još uvijek skeptični po pitanju tvrdnji da Altman ne zarađuje od OpenAI-ja. U kompaniju nije uložio direktno, već kroz malu investiciju YC-a, kaže glasnogovornica OpenAI-ja Hannah Wong. On danas nema financijske dobiti od OpenAI-ja, dodala je. To je neobično ako se u obzir uzme struktura OpenAI-ja, a inače bi bilo “teško zamislivo” da suosnivač i izvršni direktor velike kompanije nema u njoj financijski udio, kaže Song Ma, vanjski profesor u školi menadžmenta na Yaleu. “Tako kapitalizam funkcionira.”

Altman je odbio intervju za ovaj članak, no u razgovoru za Forbes 2020. godine, on je svoj uspjeh u investiranju uvelike pripisao sposobnosti procjene ljudi. “To je nešto što sam njegovao kroz čitavu svoju karijeru i mislim da sam zato ostvario najveći uspjeh, pronalaženjem velikog, ali nedefiniranog talenta.”

Altmanova osobna mitologija najčešće počinje u predgrađu St. Louisa gdje je s osam godina naučio programirati i rastaviti računalo Macintosh. Računalne znanosti na Stanfordu počeo je studirati 2003., ali dvije godine kasnije je odustao od studija i osnovao mobilnu aplikaciju Loop za dijeljenje lokacije. Sudjelovao je u prvom ikada skupu startup akceleratora Y Combinator u gradu Cambridge u Massachussettsu, zajedno s Alexisom Ohanianom s Reddita i Justinom Kanom iz Twitcha. U YC-u je Altman ubrzo ostavio dojam na suosnivača i predsjednika Paula Grahama, koji je 2009. godine mladog Altmana uvrstio na popis pet najzanimljivijih osnivača startupova u posljednjih 30 godina, zajedno sa Steveom Jobsom, Larryjem Pageom i Sergeyem Brinom.

Čak i dok je vodio Loopt, Altman je počeo investirati u svoje kolege poduzetnike. Godine 2010. investirao je “malu količinu novca” u četiri kompanije, napisao je na Redditu. Godinu dana kasnije postao je partner u YC-u, gdje je pomagao odabrati, ulagati i mentorirati startupove u zamjenu za udio u profitu.

Uobičajeno je zaraditi više od jedne anđeoske investicije nego od svih drugih zajedno. Sam Altman

Loopt je prodao 2012. godine. Startup mu je podigao profil, no cijena je ostala relativno skromna: 43 milijuna dolara. Nešto od zarade Altman je prenio u poduzetnički fond koji je pokrenuo te godine, Hydrazine Capital, pod mentorstvom suosnivača PayPala i milijardera Petera Thiela. Uz Thiela kao glavnog investitora, dva izvora kažu kako je fond investirao 75 posto svog kapitala u tvrtke akceleratora YC, stoji u profilu New Yorkera iz 2016. godine. Thiel nije želio komentirati.

Uz te investicije, Altman je počeo ostvarivati veći financijski uspjeh. Pet od njegovih prvih 40 investicija vrijedi čak sto puta više od investiranog kapitala, napisao je Altman na svom blogu 2014. godine. Najbolja investicija, otkrio je Altman na prošlogodišnjem događaju StrictlyVC bila je u tvrtku za plaćanja Stripe kojoj je dao rukom napisan ček prije nego je biznis uopće službeno i registriran.

Kada je Graham odlučio odstupiti s pozicije u YC-u 2014. godine, osobno je za svog nasljednika odabrao upravo Altmana, čiji je petogodišnji mandat na čelu akceleratora obilježilo proširenje. On je osnovao fond Continuity kako bi nastavio ulagati u alumne YC-a, a dodao je i određeni broj programa, uključujući online tečajeve za buduće osnivače i investitore, kao i konferenciju za pronalaženje “budućih Elona Muska,” rekao je tada Forbesu.

Za Altmana je OpenAI bio dodatni projekt, neprofitna tvrtka koju je 2015. godine osnovao zajedno s Muskom i ostalima kako bi izgradio visoko autonomni sustav pametniji od ljudi, ili “umjetnu opću inteligenciju.”

Altman je kao izvršni direktor izravnao strukturu plaća za više partnere tvrtke, uključujući i za samog sebe. Altman je nastavio i osobno investirati – još uvijek uglavnom u startupove povezane s YC-om poput tvrtki Superhuman i Helion. Godine 2015. Altman je po prvi put uvršten na Forbesovu listu 30 ispod 30 za ulagače.

Iako nije neuobičajeno da partneri u YC akceleratoru rade na projektima sa strane – i Altman se pridružio dok je vodio Loopt – takvi projekti mogli bi potencijalno biti u konfliktu s YC-om. To se dogodilo s Tanom i Ohanianom, koji su uložili iz fonda Initialized Capital dok su još bili partneri akceleratora, a potom napustili akcelerator dok ga je vodio Altman kako bi radili za tvrtku.

Za Altmana je OpenAI bio dodatni porjekt, neprofitna tvrtka koju je 2015. godine osnovao zajedno s Muskom i ostalima kako bi izgradio visoko autonomni sustav pametniji od ljudi, ili “umjetnu opću inteligenciju.” Altmanov prelazak u OpenAI bio je kaotičan. U ožujku 2019. YC je objavio da Altman odlazi; tri dana kasnije, OpenAI je objavio novi subjekt s ograničenom dobiti koji bi tvrtci omogućio prikupljanje većih sredstava, a Altman je postavljen kao izvršni direktor. Washington Post kasnije je izvijestio da je Graham osobno doletio iz Engleske kako bi Altmanu dao otkaz. U veljači 2024., Altman je za Forbes rekao: “Definitivno sam želio voditi OpenAI cijelo vrijeme, i to je potpuno druga stvar.” I Altman i Graham odbili su komentirati.

Altman nije prestao investirati, čak i nakon što je preuzeo poziciju u OpenAI-ju. Tijekom zatvaranja izazvanih pandemijom koronavirusa 2020. godine, Altman je najavio osnivanje novog fonda Apollo Projects na čelo kojeg je trebao sjesti njegov brat Max, a Sam i drugi brat Jack trebali su biti savjetnici. Cilj fonda bio je investirati u “iznimno ambiciozne” projekte koji, kako je rekao Altman za Forbes, u prošlosti nisu dobivali dovoljno sredstava u YC-u.

“99 posto mog vremena je u OpenAI-ju, ovo je gubljenje vremena,” šalio se Altman 2020. “Ali divno je jer imam izliku provoditi vrijeme s braćom i do ovog segmenta mi je jako stalo.”

Tik nakon što je prodao Loopt, Altman je na svom blogu hvalio teoriju investiranja u startupove: “Uobičajeno je zaraditi više od jedne anđeoske investicije nego od svih drugih zajedno.”

Altmanov investicijski portfelj oblikovan je, kako se čini, upravo prema tom pristupu: račvastom strategijom manjih, spekulativnih ulaganja u kombinaciji s nekoliko visoko-koncentriranih, velikih pozicija gdje čuva većinu svog bogatstva. Jedno može voditi do drugoga, kao što je bio slučaj s Redditom. Altman i Hydrazine predvodili su krug financiranja od 50 milijardi dolara u tu tvrtku 2014. godine, a Altman je postao direktor uprave. Nastavio je investirati u daljnje krugove tijekom narednih sedam godina; on i njegovi fondovi sada kontroliraju udio vrijedan 580 milijuna dolara, iako je samo 14 posto toga, kako se procjenjuje, dio Altmanovog osobnog bogatstva, dok ostatak pripada drugim investitorima iz fonda, pokazuju podnesci.

Vjeruje se da je druga velika pozicija Stripe, koju Altman opisuje kao najbolju investiciju. Stripe je 2021. godine dosegnuo procjenu vrijednosti od 95 milijardi dolara, a kasnije je objavila ponudu javnu rasprodaju za zaposlenike u vrijednosti od 65 milijardi dolara. Dok je vrijednost Stripea strelovito rasla 2020. i 2021., Altman je kupio vilu na Havajima za 43 milijuna dolara, kao i kuću u San Franciscu za 27 milijuna dolara. Gosti na njegovom ranču u Napi kojeg je kupio u prosincu 2020. nazivaju ga “kućom koju je izgradio Stripe,” kažu upoznati izvori za Forbes. Iz Stripea nisu željeli komentirati. Glasnogovornica OpenAI-ja to negira, dodajući kako Altmanov udio u Stripeu nije likvidan.

Samova filozofija investiranja ukorijenjena je u njegovu vjeru u osnivače koje podržava, ali i njihov potencijal da ubrzaju napredak ljudskog roda. Josh Kushner, osnivač Thrive Capitala

Ipak, Altmanove najhrabrije investicije su one u eksperimentalni startup Helion, koji je najavio ugovor o kupnji nuklearne energije s Microsoftom prošle godine, kao i Retro Biosciences, koji prosječnu životnu dob čovjeka želi produljiti za 10 godina. Altman je osobno u Helion 2021. investirao 375 milijuna dolara nakon što tvrtka nije mogla prikupiti sredstva, rekao je on za Forbes 2020., a upoznati izvor potvrdio je tu informaciju. U Retro Biosciences je uložio 180 milijuna dolara. To je 2022. godine objavljeno kao anonimna investicija, no MIT Technology Review kasnije je otkrio kako je barem 90 posto tog iznosa činio Altmanov osobni kapital, kaže izvor blizak startupu.

“Praktički sam svu svoju likvidnu imovinu uložio u te dvije kompanije,” rekao je Altman 2023. za MIT Tech Review. “Jako smo sretni što imamo Altmana kao investitora i strateški resurs,” rekao je u izjavi izvršni direktor Heliona David Kirtley. “On ima široku perspektivu o nekim od najtežih problema na svijetu i podržava inovativna rješenja koja mogu zaista učiniti razliku.”

Izvršni direktor Retra, Joe Betts-LaCroix, odbio je komentirati.

Nekoliko Altmanovih kolega investitora, koji su zatražili anonimnost zbog straha da će ugroziti poslovne odnose, za Forbes kažu kako su u šoku zbog veličine tih iznosa, što je za njih znak da ili Altman ima druge, tajne izvore bogatstva (možda je rano uložio u bitcoin, predložio je jedan) ili je spreman riskirati neobično visok postotak svog novca na samo nekoliko startupova. Takav pristup bio bi rijedak, ali ne i neviđen, kaže Steve Kaplan, profesor u poslovnoj školi Booth u Chicagu. Musk, bivši suradnik koji je postao kritičar, a nedavno i tužio OpenAI, svojevremeno je zaradu od PayPala uložio u Teslu i SpaceX, mnogo riskiravši. Appleov Steve Jobs isto je učinio s Pixarom prije nego se vratio u tech giganta.

Jednom mi je zajednički prijatelj savjetovao da Samovo vrijeme trošim kao novac i zbog toga sam jako štedljiv. No ako ga trošim, ako ga pitam za pomoć, on je uvijek tu. Jeeshan Chowdhuri, izvršni direktor startupa Journey Colab

Jedan fan Altmanovog pristupa je osnivač Thrive Capitala i milijarder Josh Kushner, investitor u OpenAI koji je iz pozadine lobirao za Altmanov povratak nakon pokušaja pobune bivšeg odbora tvrtke u studenom, a koji investira, po riječima Altmana, na sličan način.”Samova filozofija investiranja ukorijenjena je u njegovu vjeru u osnivače koje podržava, ali i njihov potencijal da ubrzaju napredak ljudskog roda,” rekao je Kushner za Forbes. “Njegova sposobnost sanjanja možda nekima djeluje nevjerojatno, ali njegova vizija svijeta važna je za bolju budućnost.”

Nakon više od deset godina investiranja, Altmanovi fondovi nisu maleni. Četiri fonda Hydrazine Capitala imaju 1,7 milijardi dolara bruto imovine, a još 500 milijuna nalazi se u fondu Apollo Projectsa, pokazuju podnesci regulatorima iz ožujka. Većina sredstava ne čuva se u Altmanovo ime, potvrdila su četvorica odvjetnika i stručnjaka. Altman, kaže Wong, više ne investira aktivno putem tih fondova. Njegove nedavne investicije – uključujući u Helion i Meter – bile su osobne).

No za osnivače u koje je Altman nedavno investirao, to iskustvo je još uvijek slično uzimanju novca od malog osobnog investitora, kažu neki od njih, čak i ako to ne uključuje spasilačku misiju kao što je bio slučaj sa Superhumanom. Will Jarvis, izvršni direktor startupa ValueBase za automatiziranu procjenu vrijednosti nekretnina, kaže kako je Altman odlučio investirati u jednom jedinom danu nakon što je postaovio samo četiri pitanja.

“Jednom mi je zajednički prijatelj savjetovao da Samovo vrijeme trošim kao novac i zbog toga sam jako štedljiv. No ako ga trošim, ako ga pitam za pomoć, on je uvijek tu,” kaže Jeeshan Chowshury, izvršni direktor startupa za psihodeličnu terapiju Journey Colab. U njega je Altman investirao putem Apollo Projectsa. “Na vijestima vidim kako se sastaje s nekim svjetskim liderom ili radi nešto važno, ali svejedno će mi uvijek odgovoriti na poruku.”

Anil Varanasi, koji je prikupio 35 milijuna dolara u investicijskom krugu kojeg je Altman predvodio u veljači, njegove investicije odgovaraju sa svijetom kakav on zamišlja da će se razvijati uz superinteligenciju OpenAI-ja. Uz dodatne investicije u AI, Altman vjeruje da će taj svijet trebati mnogo energije i nove vrste biomedicine, kažu tri osnivača u koje investira Altman.

Iako neki njegove investicije vide kao distrakciju ili potencijalni konflikt, one na kraju odgovaraju Altmanovim ciljevima u OpenAI-ju, kaže Hoffman koji Altmana poznaje već preko 10 godina. “Uvijek je zadovoljan kad nešto zaradi, ali on ovo radi kako bi izgradio ekosustav i poveća izglede za uspjeh OpenAI-ja, a to koristi i njegovoj misiji umjetne inteligencije,” dodaje on.

Altman je svoj pristup opisao u eseju iz 2021. imena “Mooreov zakon svega”, kaže Jarvis, izvršni direktor ValueBasea. “Svijetla budućnost nije komplicirana: trebamo tehnologiju za kreiranje većeg bogatstva i politiku kako bismo ga pravedno raspodijelili,” napisao je Altman u tom eseju. “Sve nužno bit će jeftino i svi će imati dovoljno novca da si to mogu priuštiti.”

Autor originalnog članka: Alex Konrad, Forbes; Phoebe Liu, Forbes

Link: OpenAI Made Sam Altman Famous. His Investments Made Him A Billionaire.

(Prevela: Nataša Belančić)