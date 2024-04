Hoće li ova financijska stručnjakinja uspjeti očistiti nered u Boeingu?

Promatrači industrije skeptični su da ova financijska stručnjakinja ima prave vještine da riješi probleme u Boeingovom odjelu za putničke zrakoplove, no njeni bivši kolege za Forbes objašnjavaju zašto je menadžment giganta upravo njoj dao povjerenje.

Kada je Stephanie Pope u prosincu imenovana za izvršnu direktoricu za poslovanje Boeinga, mnogi izvan kompanije pitali su se tko je ona uopće.

Malo poznata financijska stručnjakinja donedavno je vodila najmanji od tri Boeingova odjela, onaj zadužen za dijelove i usluge nakon prodaje, a njeno iznenadno promaknuće shvaćeno je kao prilika da Pope stekne dovoljno iskustva u poslovanju da za nekoliko godina naslijedi izvršnog direktora Davida Calhouna.

No Boeing je u siječnju upao u još jednu krizu, nakon što je usred leta otpao dio zrakoplova 737 MAX Alaska Airlinesa. Tvrtka je ponovno dospjela pod povećalo po pitanju sigurnosti njenih zrakoplova, što je ubrzalo promjene na vrhu.

Pod pritiskom federalnih istražitelja i klijenata bijesnih zbog kašnjenja u isporukama, Boeingov odbor prošlog je tjedna najavio kako kreću u potragu za novim izvršnim direktorom koji bi zamijenio Calhouna. Sam Calhoun rekao je kako će otići do kraja godine. Pope je naglo dobila posao vođenja odjela za komercijalne zrakoplove, preuzevši poziciju od Stana Deala.

Sada se čini izvjesnim da će upravo Pope preuzeti poziciju izvršne direktorice. Uslijed kritika da je Boeing izgubio svoje inženjerske vještine u posljednjih 20 godina dok su tvrtku vodili izvršni direktori s iskustvom u financijama – Calhoun i Jim McNerney – Wall Street i zrakoplovne kompanije žele nekog tko poznaje proizvodnju kako bi se ispravili najveći problemi kompanije. Revizija koju je nakon incidenta sa zrakoplovom Alaska Airlines provela Savezna uprava za zrakoplovstvo u tvornici 737 Maxa u Rentonu pokazala je kako 33 od ukupno 89 ispitanih dijelova nije na potrebnoj razini kvalitete, stoji u prezentaciji koju je dobio New York Times. Proizvodnja Maxa, najprodavanijeg Boeingovog zrakoplova, dramatično se usporil dok kompanija pokušava popraviti procese.

Upravo iz tih razloga tri promatrača industrije za Forbes kažu kako su skeptični da je Pope išta drugo no privremena opcija u odjelu.

“Odlično poznavanje Microsoft Excela nije ono što ovdje nedostaje,” rekao je za Forbes menadžer u AeroDynamic Advisoryju Richard Aboulafia. “Kao privremeni lider, sigurno. Kao netko tko će spasiti jedinicu u ozbiljnim problemima? Nema šanse.”

Glasnogovornik Boeinga za Forbes kaže kako Pope nije dostupna za intervjue.

Ipak, čini se kako Calhoun i odbor imaju povjerenja u njene sposobnosti. Tri bivša zaposlenika tvrtke koji su s njom surađivali kroz protekla tri desetljeća objašnjavaju zašto. Oni za Forbes kažu kako je Pope neustrašiva liderica s vještinama koje bi ju mogle učiniti efikasnom izvršnom direktoricom odjela za komercijalne zrakoplove.

Opisuju ju iznimno vrijednu osobu koja pažljivo sluša ljude oko sebe i zna iz zaposlenika izvući informacije i ideje, kao i stvoriti konsenzus.

Ona možda nije inženjerka, no ako se u obzir uzme koliko je kompliciran sustav proizvodnje zrakoplova od stotina tisuća dijelova, “sve probleme tamo nikada neće moći riješiti samo jedna osoba,” kaže jedan bivši direktor koji je s Forbesom razgovarao pod uvjetom da ostane anoniman. “Za to će trebati tim i mislim da je njen stil savršen za okupljanje tima koji će se fokusirati na taj problem.”

Pope je odrasla u predgrađu St. Louisa i studirala računovodstvo na sveučilištu Southwest Missouri State. Počela je raditi 1994. godine kao financijska analitičarka u odjelu za vojne zrakoplove tvrtke McDonnell Douglas, gdje je radio i njen otac. Boeing je tu tvrtku kupio 1997. godine.

Bill Kral, umirovljeni financijski menadžer, prisjeća se kako je nakon kupnje bio impresioniran njenim radom i načinom na koji se postavila na sastanku u prostoriji punoj viših direktora. “Imala je mnogo pametnija pitanja i činilo se kao da zna mnogo više od drugih,” kaže Kral. “Počeo sam svima govoriti da će ta žena nešto postići u životu.”

Robert Samuelson Jr. bio joj je nadređen u njenim ranim danima u Boeingu, a do kraja 2000-ih je on radio za nju, a kaže kako je sretan što su se njihove pozicije promijenile. “Ona je bila fantastična šefica,” kaže.

Boeing 737 MAX-9 tijekom proizvodnje u tvornici u Rentonu / FOTO: REUTERS/Jason Redmond/File Photo

Kral i Samuelson opisuju ju kao vedru, društvenu i uravnoteženu osobu. “Nevjerojatno je pozitivna,” kaže Samuelson. “Ljudi su željeli ići raditi za nju.”

Bivši izvršni financijski direktor Greg Smith snažno ju je podržavao, kao i Stan Deal, rekao je jedan bivši zaposlenik Boeinga za Forbes.

Smith je Pope doveo u korporativno sjedište tvrtke u Chicagu, gdje je 2012. i 2013. bila direktorica odnosa s investitorima. “On je jako riskirao sa mnom,” rekla je Pope za časopis Plano Profile 2017. godine. Potom je postala potpredsjednica financijskog planiranja i analize do kraja 2016., čime je došla u centar napetosti između sjedišta i poslovnih jedinica koje su osmišljavale petogodišnje planove.

Obje te pozicije od nje su zahtijevale da brzo uči i dubinski analizira detalje poslovanja u kompaniji, kaže bivši menadžer u Boeingu, kao i donošenje osjetljivih problema liderima kompanije. Bili su to “politički zahtjevni” poslovi koje je ona odradila “bez stvaranja tenzija,” kaže on. Dok je radila na financijskom planirnju, gdje postavljeni ciljevi utječu na kompenzaciju za direktore, “odradila je jako dobar posao upravljajući procesom koji je često podosta napet,” dodaje.

U travnju 2022. dobila je promaknuće i počela voditi Boeing Global Services, odjel za dijelove i usluge. Prošle godine to je bio rijedak izvor profita za Boeing, budući da su odjeli za obrambene i komercijalne zrakoplove prijavili gubitke. Nejasno je koliko se to može pripisati upravo Pope. Prodaja zamjenskih dijelova u ovoj industriji općenito donosi najveću dobit, a budući da aviokompanije starije avione koriste dulje kako bi ispunile snažnu potražnju za putovanjima, ali i nadomjestile probleme Boeinga i Airbusa u isporuci novih aviona, ovo je odlično vrijeme za kompanije koje isporučuju komponente i pružaju usluge održavanja.

Ovo je drugi Popein posao u odjelu za komercijalne zrakoplove. Između 2020. i 2022. godine tamo je bila izvršna financijska direktorica. Ipak, u njenom životopisu ne postoji crtica koja pokazuje da ima iskustva u upravljanju programom za zrakoplove i komunikaciji s kupcima zrakoplova, naglašava Aboulafia. Ona jest komunicirala s aviokompanijama po pitanju održavanja i obuke dok je bila na čelu Boeing Global Servicesa, kaže glasnogovornik Ted Land.

Taj nedostatak iskustva izaziva ne samo pitanje o tome može li ona “popraviti razrušeni sustav proizvodnje”, već i učiniti ostale stvari potrebne kako bi se riješili problemi odjela, kaže Aboulafia. “Morate se pojaviti i umiriti kupce. Morate povratiti motivaciju među strašno otuđenim radnicima. I morate imati viziju za budućnost kompanije.”

Autor originalnog članka: Jeremy Bogaisky, Forbes

Link: Meet Stephanie Pope, The Woman Trying To Clean Up Boeing’s 737 Max Mess

(Prevela: Nataša Belančić)