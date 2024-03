Istražili smo koliko je Damir Vanđelić, poduzetnik u političkoj utrci, uspješan u biznisu

Nakon što je godinama koketirao s politikom, Damir Vanđelić će ove godine po prvi put izaći na izbore sa svojom strankom Republika. Jedan je od poznatijih hrvatskih menadžera, a supruga i on trenutno imaju nekoliko poduzetničkih pothvata.

Damir Vanđelić u Hrvatskoj je poznat prvenstveno kao menadžer, a nakon nedavnog osnivanja stranke Republika i kao političar. Iako ga se povezivalo s HDZ-om zbog mogućnosti da bude premijer u njihovoj i Mostovoj Vladi 2015. godine i kandidat za HDZ-ovog gradonačelnika 2021. godine, do pokretanja svoje stranke nikad nije bio član niti jedne. Istražili smo kojim se sve poslovima bave supruga Patricija i on – i lista je podugačka.

Za Vanđelića se definitivno ne može reći kako spada u red onih koji su na menadžerske pozicije došli nezasluženo, s obzirom da je još od fakulteta pokazivao dobre rezultate. Završio je Fakultet strojarstva i brodogradnje s pohvalama, a kasnije i MBA u Velikoj Britaniji. Od 2019. godine je na doktoratu u Mariboru.

Bio je u 11 Nadzornih odbora

Nakon ružne epizode u kojoj je tijekom domovinskog rata kao zarobljeni branitelj mučen u srpskom logoru, oporavlja se i poslovni put započinje u Plivi. Nastavlja u Interbrewu u Belgiji kao voditelj projekta kapitalnih ulaganja u Srednjoj Europi, a potom kao direktor investicija Adris grupe. Popis tvrtki u kojima je bio u Upravi ili Nadzornom odboru je poduži, no kao važnije vrijedi izdvojiti mjesto člana Uprave Adrisa, predsjednika Uprave Croatia osiguranja kao i predsjednika Nadzornog odbora Ine.

Bavi se i poduzetništvom, no čini se u manjoj mjeri nego njegova žena Patricija. Ona je ove godine preuzela udio u tvrtki A.M. inženjering u kojem je on bio suvlasnik i direktor. Suvlasnik je i direktor u Olive Yard Villas, kao i u j.d.o.o.-u Damak upravljanja. Na njegovo ima glasi i OPG. Na web stranici OPG-a Nono Remiđo predstavlja ga se i kao “imanje Vanđelić”, a navedeno je da se uz voće proizvodi i maslinovo ulje.

“Na oko 60 ha obradive površine raste 6.500 stabala raznih sorti maslina i nasadi sočnog voća poput trešnji, nektarina, breskvi, marelica, jabuka, kruški te bobićastog voća poput jagoda, kupina, malina, borovnica i stolnog grožđa. Godišnje proizvodimo oko 40 tona jabuka, 35 tona stolnog grožđa, oko 8 tona jagoda i tonu malina i bobičastog voća.”, navedeno je na web stranici imanja – putem koje je moguće i naručiti i kupiti široku paletu proizvoda, od voćnih rakija, do eteričnih ulja, te nekoliko vrsta maslinovog ulja visoke kakvoće.

Fotografija imanja Vanđelić; Screenshot s web stranice Nono Remiđo

Masline, voće i povrće na 67 hektara, gradnja vila i stanova

Glas Istre je prije četiri godine naveo kako Vanđelići, uglavnom u dugoročnom zakupu, imaju 67 hektara zemljišta. Na imanju su tada imali 6500 stabala maslina i nasade 26 sorti voća. Svoje poljoprivredne aktivnosti širili su dijelom i zahvaljujući EU fondovima. Portal Istra 24 je izvijestio da se u okviru OPG-a grade i tri vile koje će se iznajmljivati.

Pogled na nasade na imanju Vanđelić; Screenshot Nono Remiđo

Patricija Vanđelić aktivna je i u nizu tvrtki – suvlasnica je i direktor u tvrtki Gripole projekt jug koja se u medijima spominjala u kontekstu gradnje 20 stanova u četiri zgrade u Rovinju. Nakon nje, najveći udio u toj tvrtki ima Rujana Bakić, žena poduzetnika i investitora Nenada Bakića. Suvlasnice su još Darija Ivandić Vidović i Anita Oreč, koje Vanđelić vjerojatno zna iz Croatia osiguranja, te suvlasnica Grizli komunikacija Maja Čehulić. U veljači ove godine portal Istra24 je izvijestio da tvrtka Gripole projekt jug u Rovinju gradi dvadeset stanova u četiri objekta, te da su radovi pri kraju. Navedeno je da je cijena četvornog metra trenutno 4.000 eura – četverosobni stan veličine 115 kvadrata nudi se za 446.000 eura.

Vizualizacija projekta u Gripolama koji je trenutno u završnoj fazi izgradnje; Foto: Opereta nekretnine

Osim firmi, OPG-a i političke stranke, tu je i udruga

Patricija Vanđelić još je vlasnica i direktor u tvrtki Maslinici Buža, suvlasnica i direktor u tvrtki Rovinj projekt Gripole 1, suvlasnica i predsjednica Uprave u tvrtkama Turistički projekt Adinianum i Turistički projekt Polai te vlasnica i članica Uprave u tvrtki Vangelis. U toj tvrtki je zaposlen i Damir Vanđelić.

Vangelis i A.M. inženjering jedine su dvije tvrtke koje su u 2022. godini imali prihode vrijedne spomena. Vangelis je ostvario 256.517 eura prihoda uz 38.371 eura dobiti, a A.M. inženjering 181.499 eura uz 3.316 eura dobiti. Neke od ostalih tvrtki nisu imale ni eura prihoda, no to nije čudno, jer se o novoosnovanim tvrtkama. Dio njih vezan je uz građevinske projekte koji u 2022. godini nisu bili završeni pa nisu ni mogli donijeti prihod.

Vanđelić je 2022. godine našao vremena i za pokretanje udruge Zrin – Institut za razvoj i održivost Hrvatske koja se predstavlja kao neprofitna, nevladina i nestranačka udruga građana koju čine neovisni stručnjaci iz akademskog i poslovnog svijeta. Kao jednu od ključnih točaka programa taj think tank navodi borbu protiv korupcije. Osim njega na stranicama su kao članovi Upravnog vijeća udruge navedeni profesor Ekonomskog fakulteta Marin Strmota, predavačica na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta Vedrana Pribičević, bivši dekan FER-a Gordan Gledec i specijalist oftamologije Ivan Škegro.

Vedrana Pribičević, Maja Grubišin Cvitan, Damir Vanđelić i Marin Strmota na predstavljanju ZRIN-a; Foto: Goran Stanzl / Pixsell