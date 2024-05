Ovi milijarderi pripremaju izgradnju idiličnog utočišta na Filipinima: Tvrde da će sve biti održivo

Forbes donosi pogled u 720 milijuna vrijedan eko-turistički projekt milijardera Andrewa Tana.

Ideja je tropski raj: tirkizno more koje zapljuskuje kristalno čistu obalu obrubljenu raskošnim zelenilom. Filipinski nekretninski gigant Megaworld na Facebooku se hvali vrlinama otoka Palawan, najvećeg u istoimenom otočju na zapadnom dijelu države Filipini. Megaworld tu želi izgraditi svoj dosad najkompleksniji projekt, rezidencijalno naselje i resort koji će biti dosad najveći nekretninski projekt u zemlji.

Na 462 hektara površine u San Vicenteu, tihom, relativno netaknutom dijelu sjeverne obale Palawana poznate po bioraznolikosti, šumama, liticama i najduljoj bijeloj pješčanoj plaži na Filipinima, Megaworld ima 15-godišnji plan za izgradnju grada. Bio bi to, kako kaže, ekološki prihvatljivi dodatak portfelju tvrtke. Kada bude dovršen, Paragua Coastown će imati dva hotela od 10 katova, rezidencijalne stanove, ville, bolnicu, školu i centre za wellness.

Megaworld je u vlasništvu Tanovog konglomerata Alliance Global Group, a u ovaj projekt će uložiti 720 milijuna dolara – desetinu onoga što planiraju uložiti u izgradnju diljem Filipina u sljedećih nekoliko godina. Tvrtka želi otpočetka sudjelovati u transformaciji zemlje u vrhunsku turističku destinaciju. Otok je prošle godine posjetilo oko 1,5 milijuna ljudi, od kojih je 650.000 bilo iz inozemstva. To je gotovo dvostruko u odnosu na godinu ranije, pokazuju brojke iz vlade. “Želimo pokazati najbolje koncepte održivog turizma i zelenog načina života,” kaže Kevin Tan, najstariji sin Andrewa Tana i izvršni podpredsjednik i direktor za strategiju Megaworlda.

San Vicente se smatra sljedećom postajom u komercijalnoj eksploziji otoka, a polako dostiže druge centre na Palawanu gdje turizam cvjeta. Među njima je i Puerto Princesa, glavni grad otoka, kao i El Nido, općina sastavljena od nekoliko malenih otoka na sjeveru Palawana koja je posljednjih godina postala igralište kako za jetset, tako i za avanturiste. Ayala Land, koju kontrolira milijarder Jaime Zobel de Ayala i njegova obitelj, već je postala najveći developer u El Nidu.

Megaworld je prošle godine krenuo u izgradnju hotela Savoy Hotel Palawan, s 306 soba, i obližnjeg tornja Oceanfront Premier Residences sa 189 stanova. Očekuje se da će obje zgrade biti gotove 2028. godine. Izgradnja hotela Paragua Sands Hotel, koji će biti otvoren 2029. godine i imati 313 soba, još nije krenula.

Većina soba imat će poglede na more, a planinarske staze planinskog lanca Pagdanan također su vrlo blizu.

FOTO: Jonathan Burgos za FORBES ASIA

“Naša vizija za Paragua Coastown ide dalje od održivog turizma. Želimo biti odredište za sve one koji žele živjeti na otoku, okruženi raskošnom i održivom prirodom,” kaže Tan dodajući kako će zbog toga Megaworld u dizajne uključiti izvore solarne i drugih obnovljivih energija. U blizini će se nalaziti tvornica za proizvodnju energije iz otpada koja će grad opskrbljivati električnom energijom.

FOTO: Jonathan Burgos za FORBES ASIA

Oko 40 posto područja grada rezervirano je za otvorene (doduše uređene) prostore, no zaštićena šuma mangrova ostat će netaknuta. Megaworld također planira izgraditi tisuće stabala na 100 hektara zemlje devastiranih komercijalnom sječom.

Ana Margarita Lustre-Malijan, podpredsjednica lokalne tvrtke za hotelijerstvo i građevinu Arlustre Group, vjeruje kako će ovakvi projekti za Palawan donijeti mnogo koristi: Poslovi i prihodi doći će na otok na kojem oko 15 posto stanovništva živi ispod granice siromaštva. Projekt bi mogao biti i prekretnica za pristupačnost tom području. U San Vicenteu postoji zračna luka, ali dvije glavne aviokompanije Filipina, Philippine Airlines i Cebu Pacific, ne lete tamo. Na San Vicente se dolazi 90-minutnim letom iz Manile ili Cebua do Puerto Princese, nakon čega slijedi četverosatna vožnja neravnim cestama po divljem terenu. Izvršni direktor Cebu Pacifica Michael Szucs za Forbes Asia kaže kako će aviokompanija razmotriti uvođenje linije do San Vicentea nakon izgradnje Megaworldovih hotela.

FOTO: Jonathan Burgos za FORBES ASIA

Osim lokalnih developera, Palawan je postao odredište i za međunarodne ugostiteljske brendove. “Palawan je atraktivna destinacija koja kombinira kulturno bogatstvo i prirodu,” rekao je u mailu Ray Menon, predsjednik Marriotta za azijsko-pacifičku regiju (osim Kine). Tvrtka će ove godine dodazi preko 70 soba u svoj novootvoreni hotel Four Points by Sheraton na plaži Sabang. Američki hotelski lanci Best Western i Wyndham Hotels’ Microtel također su prisutni na otoku.

Megaworld je počeo reklamirati i rezidencijalne stanove u Paragua Coastownu, a očekuju kako će od prodaje zaraditi nekih 2,3 milijarde pesosa. U prosincu su objavili kako će još 7 milijardi pesosa uložiti u razvoj kompleksa u Puerto Princesi. Projekt, nazvan Baytown Palawan, neće biti dovršen još pet godina. “Palawan je oduvijek bio žarište za lokalne i međunarodne turiste,” kaže Tan.

Ipak, Palawan nije jedini turistički projekt obitelji Tan. Oni grade resorte, maloprodajne prostore i dvorane za konvencije diljem arhipelaga. Ugostiteljsko poslovanje Megaworlda činilo je preko 5 posto prihoda tvrtke 2023. godine, a kompanije očekuje da će se do 2028. godine taj postotak popeti na najmanje 10 posto.

Andrew Tan Megaworld je pokrenuo krajem 80-ih i tako postao pionir koncepta grada unutar grada na Filipinima. Sada u zemlji imaju 24 takva grada, što je samo jedan dio njegovog ogromnog poslovnog carstva koje čini Alliance Global, tu je i kontrolni udio u Emperadoru, kao i udio u filipinskoj franšizi McDonald’sa. Tan je 2023. godine bio 11. od 50 najbogatijih ljudi na Filipinima; njegovo bogatstvo procjenjuje se na 2,4 milijarde dolara.

“Širenje gradova diljem Filipina održat će naš rast kao kompanije i omogućiti nam da diverzificiramo ponudu u nekretninskoj industriji,” kaže sin Kevin. “Kroz ove projekte možemo ostvariti veliki utjecaj u nekoliko gospodarskih sektora.”

Autor originalnog članka: Jonathan Burgos, Forbes

Link: Meet The Billionaire Betting Big On An Idyllic Island Retreat In The Philippines

(Prevela: Nataša Belančić)