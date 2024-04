Egipat ima novu strategiju za razvoj turizma: Do 2028. žele doseći brojku od 30 milijuna turista

Egipat je kolijevka civilizacije, a na svakom koraku mogu se pronaći povijesni artefakti. Antička egipatska civilizacija obilježila je povijest poznatim ličnostima, a igrala je i važnu kulturnu i političku ulogu u grčkom i rimskom svijetu

Današnji Egipat nevjerojatno je mjesto. Može se pohvaliti sa čak sedam lokacija na UNESCO-vom popisu svjetske baštine, kao i čitavim nizom destinacija od kojih zastaje dah. Turistima na pamet najprije padaju, naravno, veličanstvene piramide u Gizi, legendarna sfinga i hram u Luksoru. Ljubitelji avantura na otvorenom mogu uživati i u predivnim pješčanim plažama i koraljnim grebenima Crvenog mora. Bez obzira na vaše želje i ukuse, Egipat nudi sadržaje za svakog putnika.

Photo by Leonardo Ramos on Unsplash

Za mnoge putnike, iskustvo je važnije od same destinacije. Zbog toga turisti u velikim brojevima dolaze u zemlju faraona, piramida i raskošne delte Nila. Kairo i Aleksandrija nude urbana iskustva, ali i personalizirane vožnje rijekom i jedinstvene pustinjske avanture. Planinari mogu uživati u nekoliko iznimnih lokacija, a tu je i jahanje na devama po visoravni u Gizi.

U studenom 2022. godine egipatsko ministarsvo pokrenulo je nacionalnu strategiju za turizam u sklopu koje žele do 2028. godine doseći 30 milijuna turista. Strategija se oslanja na tri stupa:

Trostruko povećanje kapaciteta letova od razine iz 2021. godine kako bi se ispunila potražnja. Kapacitet se 2023. godine povećao za više od 35 posto u odnosu na godinu ranije. Poboljšanje iskustva za turiste na arheološkim nalazištima i u muzejima, kao i moderniziranje usluga u hotelima. Poboljšanje okoline za investicije i trostruko povećanje kapaciteta soba i lokacija za zabavu. Od prosinca 2022. do prosinca 2023. došlo je do ogromnog povećanja broja hotelskih soba – dodano ih je čak 14.209.

Hurghada, Egipat, na obali Crvenog mora / FOTO: Adrian Dascal on Unsplash

Egipatski ministar turizma Ahmed Issa kaže kako je ministarstvo osmislilo proaktivne mjere za poboljšanje opskrbnih komponenata u egipatskom turizmu umjesto da se fokusiraju na potražnju za proizvodima, kao i produbljenje odnosa s lokalnim i međunarodnim privatnim sektorom. “Više resursa smo posvetili vizama za ulazak u Egipat iz nekoliko zemalja, kao i proširenju broja metoda za promoviranje egipatskih turstičkih destinacija, pogotovo marketinškim strategijama koje naglašavaju suradnju s lokalnim i međunarodnim industrijskim partnerima, putničkim agencijama i avioprijevoznicima,” kaže Issa.

Provođenje te strategije donijelo je uspjeh: 2023. godine Egipat je posjetilo rekordnih 14,9 milijuna turista, uključujući 3,6 milijuna u četvrtom kvartalu te godine.

Photo by Dmitrii Zhodzishskii on Unsplash

Tijekom godina je mnogo uloženo u popularne turističke destinacije u Egiptu: arheološka nalazišta su obnovljena i razvijena, a otvoreni su i novi muzeji. Među njima se ističu i grčko-rimski muzej koji se ponovno otvorio u Aleksandriji, obnova Velike hipostilne dvorane u hramu Karnak i Doline kraljeva, kao i novi Veliki egipatski muzej koji se početkom godine otvorio u Kairu. Uz to, diljem zemlje niču novi hoteli što poboljšava iskustvo turista.

Naravno, putnici uvijek razmišljaju o sigurnosti. “Velika većina turističkih destinacija u Egiptu nalazi se stotinama kilometara daleko od potencijalnih zona sukoba. Želimo uvjeriti sve putnike kako je Egipat sigurna destinacija u kojoj su svi dobrodošli, koja nudi iskustva i kulturna blaga koja ne postoje nigdje drugdje. Naši resorti i atrakcije posluju kao i inače i uvijek budno štitimo sigurnost naših posjetitelja,” kaže ministar Issa.

Posvećenost Egipta održivosti proces je koji još uvijek traje. Postaje za solarnu energiju postavljene su na pet lokacija svjetske baštine i muzeja u zemlji. Veliki egipatski muzej u veljači je dobio Međunarodni certifikat EDCE za napredne zelene zgrade, čime je postao prvi zeleni muzej u Africi i na Bliskom istoku.

Na visoravni Giza uskoro bi mogli početi voziti ekološki prihvatljivi autobusi, što će turistima olakšati pristup i poboljašti njihovo iskustvo u Egiptu. “Uveli smo nove mjere kako bismo umanjili ugljični otisak industrije,” kaže Issa. “Cilj nam je dodatno razviti te inicijative kako bi turisti imali održivo iskustvo.”

Autor originalnog članka: Roger Sands, suradnik Forbesa

Link: Egypt Continues To Ramp Up Its Commitment To Tourism

(Prevela: Nataša Belančić)

Please enable JavaScript