Forbes izdvaja sedam najboljih destinacija za posjet izvan vrhunca sezone, a jedna od njih je i Hrvatska

Putovanja se obično planiraju oko posla, a za obitelji, i školskih rasporeda. To znači da smo često ograničeni upravo na one periode tijekom kojih su cijene više, a gužve veće.

Ipak, putovanje prije pravog početka sezone pametan je izbor za one koji žele uživati u novim destinacijama uz manje gužvi i za manje novca.

Forbes donosi sedam najboljih destinacija za posjet u tim periodima:

Hrvatska

Dubrovnik; Foto: Pixsabay

Ljetni mjeseci u najpopularnije hrvatske gradove poput Dubrovnika i Splita donose nesnosne gužve. Čak i nešto skriveniji dragulji poput otoka Hvara mogu biti preplavljeni turistima. Putovanje u travnju, svibnju ili rujnu može vam donijeti odlične popuste i manje ljudi. Također valja naglasiti da mnogi hoteli u turističkim centrima poput Dubrovnika zatvaraju svoja vrata u zimskim mjesecima, ali dolaskom na kraju ili početku sezone možete platiti manje.

Kruzeri tijekom ljeta preplavljuju lokalne luke, iako je vlada tijekom godina poduzela određene korake kako bi umanjila pritisak. Prije nego zima donese hladnoću (i kišu), posjetite povijesne stare gradove, istražite kristalno čiste plaže i raskošne vinograde Hrvatske.

Pixabay

Ako vas zanima odmor blizu plaže, razmislite o smještaju poput hotela Le Meridien Lav u Splitu. Nanovo renoviran, hotel ima privatnu plažu, bazene i luku. Nalazi se u predgrađu Splita, što znači da na plaži ima manje gužvi. Potrebno vam je samo deset minuta automobilom da stignete do Dioklecijanove palače i starog grada.

Dubrovnik je u svijetu najviše poznat kao jedna od lokacija snimanja popularne HBO-ove serije Igra prijestolja, a u gradu se nalazi mnogo popularnih hotela. Šetnja po povijesnim gradskim zidinama bez guranja kroz nesnosnu gužvu izniman je užitak i jedan od najvećih razloga zašto biste trebali posjetiti grad upravo u ovo doba godine. Hilton Imperial Dubrovnik nalazi se samo nekoliko koraka od glavnog ulaza u grad. Drugi omiljeni hotel je Hotel Excelsior Dubrovnik.

Island

Pixabay

Nitko ne ide na Island kako bi se sunčao kraj bazena: čak i ljeti u ovoj zemlji nikada nije pakleno vruće. Ipak, glavni razlog za posjet u proljeće i jesen je količina danjeg svjetla. Zimski mjeseci mračni su veliku većinu vremena, a ljeti su dani gotov bez prestanka svijetli. Proljetni i jesenski mjeseci predstavljaju nešto standardniji omjer dana i noći. Posjet tijekom ožujka, travnja, svibnja ili rujna i listopada može vam omogućiti niže cijene hotela i manje gužvi u slavnoj Plavoj laguni.

Plava laguna / Pixabay

Island bilježi veliki porast posjetitelja – istraživanja pokazuju kako je zemlju 2023. godine posjetilo 2,1 milijun ljudi, a očekuje se kako će taj broj do sljedeće godine porasti na 2,5 milijuna. Ovaj porast donio je nekoliko novih hotela među kojima su i Reykjavik Edition, dio Marriott Bonvoya otvoren tijekom pandemije, kao i avanturistički Highland Base Kerlingarfjöll, otvoren prošle godine. Bez obzira na to želite li promatrati kitove (idealno od travnja do rane jeseni), voziti se po čitavoj zemlji kako bi upili prirodne ljepote ili se nadate vidjeti polarnu svjetlost (idealno između rujna i travnja), proljeće i ljeto donosi manje gužvi.

Maroko

Pixabay

Iako je krajolik ove sjevernoafričke zemlje vrlo raznolik, od plaža do planina, neupitno je pustinjski grad Marakeš najveći magnet za posjetitelje. Ljetne temperature mogu se penjati preko 38 stupnjeva Celzijusa, a zimski mjeseci su hladi. Idealno je zemlju posjetiti u travnju i svibnju ili rujnu do kraja studenog.

Reuters u izvješću citira turističke lidere koji kažu kako je 2023. godina srušila rekorde u zemlji u kojoj turizam predstavlja 7 posto BDP-a. Do 2026. godine se očekuje 17 milijuna posjetitelja.

Ako želite surfati predivnom atlantskom obalom, najbolje vrijeme za posjet je kasna jesen ili početak proljeća kada su valovi najveći. Na sjeveru čekaju Fes ili Rabat, gradovi koji su često manje napučeni, a koje vrijedi istražiti. Posjet sekundarnim destinacijama u bilo kojoj zemlji može biti mudar potez, čak i ako ne možete putovati izvan vrhunca sezone. Conrad Rabat Arzana hotel je otvoren prošle godine, a Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr planira se otvoriti ove godine. Sofitel Rabat Jardin des Roses poznat je po svojim ružinim vrtovima i francuskim detaljima.

Machu Picchu, Peru

Pixabay

Ovo povijesno čudo najbolje je posjetiti u jesenskim mjesecima, tik prije početka kišne sezone. Zima nije dobro vrijeme za posjet zbog kišnih oblaka, a vruća ljeta donose lavine turista.

Pametno je provesti nekoliko dana privikavajući se na nadmorsku visinu prije nego krenete na Machu Picchu, što možete učiniti u Cuscu ili dolini Urubamba. Nekoliko koraka od glavnog trga u starom dijelu Cusca nalazi se hotel JW Marriott El Convento Cusco, smješten u povijesnom samostanu.

Ako se želite popeti do Machu Picchua, idealno je da destinaciju posjetite tijekom jeseni, kada su temperature nešto blaže, a popularni su i travanj i svibanj.

Havaji

Waikiki / FOTO: Pixabay

Ovu američku saveznu državu turisti posjećuju tijekom čitave godine, ali vrhunac sezone je period kada je hladno na drugim destinacijama. To znači da su zimi hoteli i letovi na Havaje skuplji, iako vrući ljetni mjeseci također donose velike gužve zbog školskih praznika. Razmislite o posjetu tijekom proljeća ili jeseni kada je vrijeme blago, hoteli jeftiniji, a gužve manje.

Bez obzira na to jeste li u živahnom centru Waikikija ili mirnim susjednim otocima poput Mauija koji se oporavlja od nedavnih požara, sadržaja je napretek. Popularne turističke aktivnosti poput tečajeva surfanja ili luau zabava mogu biti jeftinije tijekom ovih mjeseci. Neki hoteli, kao što je Outrigger Kona Resort & Spa, imaju posebne pakete koji uključuju neke od ovih aktivnosti. Ljubitelji hrane mogu posjet tempirati prema festivalu hrane i vina koji se odvija u listopadu, a Bishop Museum, Honolulu Museum of Art i, naravno, Pearl Harbor, uvijek su odlične alternative danu provedenom na plaži.

Pixabay

Ljubitelji Marriott Bonvoya u glavnom gradu mogu odsjesti u hotelu Renaissance Honolulu Hotel & Spa, koji se nalazi u neboderu u blizini centra, idealnoj lokaciji i za poslovne putnike i one koji traže manje turistički orijentirane opcije za večeru. Ako ne planirate provesti mnogo vremena u sobi, hoteli udaljeniji od plaže odlična su opcija za uštedu. Gotovo svi hoteli na Mauiju ponovno su otvoreni, a mnogi nude posebne pakete koji uključuju donacije za lokalno stanovništvo pogođeno požarima.

Cape Town, Južnoafrička Republika

Pixabay

Cape Town je jedna od najljepših destinacija svijeta, poznata po svojim vinogradima, plažama i luci. Budući da se on nalazi na južnoj hemisferi, tamo je zima kada je kod nas ljeto. Ako želite grad vidjeti u njegovom najljepšem izdanju, posjetite ga u jesen ili proljeće, bez obzira na hemisferu.

Izbjegavajte prosinac i siječanj, vrhunac ljetne sezone u gradu koji, osim turista, nosi i paklene temperature. Umjesto toga razmislite o ožujku, travnju i svibnju ili rujnu, listopadu ili studenom. Sve aktivnosti na otvorenom ugodne su u bilo koje doba dana.

Afrički safari

Pixabay

Ako želite posjetiti safari, u posjet jugu Afrike možete pridodati i jedan od safarija u Keniji, Tanzaniji, Zambiji ili Bocvani (ali i, naravno, samoj Južnoafričkoj Republici). Ipak, proljetni mjeseci na sjevernoj hemisferi poklapaju se s kišnom sezonom u ovoj regiji. Safariji su najbolji ljeti i na jesen, kada je vrijeme suše. Na primjer, velika migracija u Masai Mari u Keniji često se događa upravo u tom perioud, zbog čega možete vidjeti mnogo divljih životinja.

U regiji se nedavno otvorio JW Marriott Masai Mara. All-inclusive paketi često uključuju obroke, vožnje do životinja i druge aktivnosti.

Autor originalnog članka: Ramsey Qubein, suradnik Forbesa

Link: 7 Lovely Places To Visit In Shoulder Season

(Prevela: Nataša Belančić)