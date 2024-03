Ove godine putovat će se kao prije korone: Kada je najbolje posjetiti najpopularnije gradove?

Ovo će biti godina u kojoj će se globalni turizam vratiti na pretpandemijske razine, što znači da će u najpoplarnijim destinacijama ponovno zavladati nesnosne gužve.

Ipak, postoje idealni periodi kada možete posjetiti dragulje poput Rima ili Pariza, kada su gužve manje, letovi jeftiniji, a vrijeme još uvijek ugodno.

Globalni turizam bilježio je rast čitave prošle godine, a barometar svjetskog turizma UNWTO-a pokazuje kako su brojke krajem godine dosegle 88 posto kapaciteta iz godine prije pandemije, čemu je uvelike pomoglo ponovno otvaranje Kine. UN-ova Svjetska turistička organizacija predviđa da će do kraja 2024. svjetski turizam doseći razine perioda prije pandemije.

Sve to usprkos nesigurnostima izazvanima sukobima u Europi i na Bliskom istoku, kao i rekordnom broju izbora koji će se održavati u zemljama u kojima turizam značajno pridonosi gospodarstvu.

Bit će to dobre vijesti za globalnu ekonomiju, ali ne i za klimatsku krizu – ništa se nije toliko približilo zaustavljanju rasta te industrije kao zabrane putovanja uvedene 2020. godine, kada se prvi put pojavio koronavirus.

Sve ovo znači da bi možda valjalo razmisliti o tome kada posjetiti koje destinacije. To ne znači da morate izbjegavati vječne favorite, već samo organizirati posjet izvan sezone.

Washington Post vjeruje da je najbolje vrijeme za posjet Rimu u veljači i ožujku, tik nakon blagdanske sezone i prije nego se stvari ponovno zahuktaju u travnju. Uz to, i vrijeme je ugodno. Druga idealna opcija za posjet Rimu je studeni.

Photo by Lewis J Goetz on Unsplash

Predivni Istanbul 2023. je godine posjetilo preko 20 milijuna međunarodnih posjetitelja. Najbolje vrijeme za posjet je studeni, kada završi vrhunac sezone srpnja i kolovoza. Drugo najbolje vrijeme je ožujak.

Najbolje vrijeme za posjet Parizu je između veljače i travnja, kao i u rujnu, a u Tokio je najbolje ići u travnju i svibnju. New York je za posjet idealan u rujnu, ali pazite da izbjegnete Tjedan mode.

Ako svejedno planirate putovati na vrhuncu ljetne sezone, najpovoljnije ćete proći ako rezervacije obavite sada. Washington Post savjetuje da preko Google Flightsa provjerite dobivate li dobre ponude: ta usluga pokazuje vam je li cijena koju nudi aviokompanija viša ili niža od prosjeka za tu sezonu.

Za najpopularnije turističke destinacije poput Pariza, Londona ili New Yorka, rezervacije biste trebali riješiti četiri do sedam mjeseci prije puta – kako biste pronašli najbolje ponude, tražite letove u sezoni suprotnoj od one u kojoj ste trenutno.

Autor originalnog članka: Alex Ledsom, viša suradnica Forbesa

Link: As 2024 Travel Hits Pre-Covid Levels, Here’s When To Go To Europe

(Prevela: Nataša Belančić)