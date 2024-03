Maštate o putovanju u Pariz? Forbes vam predstavlja deset najboljih hotela

Pariz je jedan od najprepoznatljivijih gradova svijeta u kojemu posjetitelja nikada ne nedostaje. Svake godine frankofili u milijunima dolaze u Grad svjetla koji, bez obzira na višestoljetnu popularnost na globalnoj sceni, još uvijek iznova iznenađuje i oduševljava.

Hotelska scena u gradu konstantno se mijenja: povijesne lokacije se obnavljaju, a novi butik smještaji otvaraju se svako malo. Najbolji hoteli Pariza oslikavaju iskustvo samoga grada, a kreativni duh prisutan je u dekoru, arhitekturi, wellness ponudi i hrani.

U Parizu postoje opcije za svaku vrstu putnika, bez obzira na to tražite li susret s poviješću u najslavnijim hotelima poput Ritza ili želite iskusiti nove hitove kao što su Maison Proust ili Hôtel Dame Des Arts. Budući da je opcija zaista napretek, Forbes je suzio popis na najbolje od najboljih. Bez obzira na to planirate li put u Pariz za ovogodišnje Olimpijske igre ili u nekom drugom periodu, pogledajte smještaje koje ne smijete propustiti, kako bi vaš smještaj zaista bio – magnifique.

Najbolji high-end hotel

Le Bristol Paris, Oetker Collection

KOME ĆE SE SVIDJETI: Putnicima u potrazi za “tihim luksuzom” u kvalitetnom, ali suptilnom okruženju POGODNOSTI: “Doručak s Picassom”, koji uključuje poseban obrok chefa Erica Frechona poslužen s pogledom na Picassovo remek-djelo Maison à Juan-Les-Pins, balkoni s pogledom na Eiffelov toranj ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Večeru u restoranu s tri Michelinove zvjezdice Epicure, spa tretmane LOKACIJA: 8. Arrondissement (Faubourg Saint-Honore)

FOTO: LE BRISTOL PARIS, OETKER COLLECTION

Le Bristol je simbol pariškog ugostiteljstva još od svog otvorenja 1925. godine. Bogati i slavni, političari, čak i članovi kraljevske obitelji odsjedali su u ovom hotelu, iskorištavajući njegovu idealnu lokaciju u povijesnom srcu Pariza odmah pored Slavoluka pobjede i Champs Élysée. Mramorni podovi, kristalni lusteri, namještaj u stilu Versaillesa i tapiserije iz 17. stoljeća dašak su francuskog luksuza. Ipak, usprkos svoj toj raskoši, hotel odaje atmosferu moderne elegancije. Njegovih 190 soba i apartmana spaja stakleni hodnik, a tu je i vrt u francuskom stilu.

U ovom hotelu nalaze se neki od najslavnijih restorana u gradu, uključujući i Epicure chefa Erica Frechona s čak tri Michelinove zvjezdice. Nešto opušteniji je 114 Faubourg s jednom Michelinovom zvjezdicom. Tu je i tvornica čokolade, vinski podrum i nedavno otvoreni laboratorij tjestenine Il Pastificio gdje se svakoga dana izrađuje svježa tjestenina u tradicionalnim veličinama i oblicima.

Najbolji hotel za obitelji

Four Seasons Hotel George V

KOME ĆE SE SVIDJETI: Obiteljima s malom djecom POGODNOSTI: 3 restorana s Michelinovim zvjezdicama pod jednim krovom, a u svima su dobrodošla djeca; usluge čuvanja djece ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Paket za djecu “Precious Little Moments” koji uključuje specijalne sadržaje za djecu svih dobi, kao i obiteljski popodnevni čaj LOKACIJA: 8. Arrondissement (Élysée)

FOTO: FOUR SEASONS HOTEL GEORGE V

Ne iznenađuje da je Four Seasons Hotel George V jedan od najlegendarnijih hotela grada: usluga je u njemu savršena, a veliki ulaz iznimno prepoznatljiv. Uz terasu koja pruža poglede na Eiffelov toranj i raskošan namještaj u stilu Luja XV, ovaj hotel ističe se i po tome što je prvi hotel u Europi s čak pet Michelinovih zvjezdica pod jednim krovom. Stolovi u tri hotelska restorana, uključujući fine-dining favorita Le Cinq, uvijek su puni kako turista, tako i Parižana.

Usprkos svojoj slavi, ovaj hotel osvježavajuće je opušten, a obitelji s djecom dočekuju se u velikom stillu. Njihov paket “Precious Little Moments” pruža personalizirane sadržaje za djecu od trenutka dolaska u hotel. Izdvajaju se popodnevni čaj za obitelji, posteljina Tartine et Chocolat, kao i plišana igračka hotelske maskote, Little Georgea. Za roditelje koji bi možda željeli sami izići u grad postoji usluga čuvanja djece, a maleni su dobrodošli u svim restoranima u hotelu.

Najpovoljniji hotel

Hotel Rochechouart

KOME ĆE SE SVIDJETI: Mladim kreativcima, onima koji žele autentično pariško iskustvo bez pretjerane cijene POGODNOSTI: Art Deco arhitektura, pogledi na Sacré Coeur s bara na krovu ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Obrok u opuštenom restoranu u prizemlju hotela kojeg obožavaju lokalci LOKACIJA: 9. Arrondissement (Pigalle)

FOTO: HOTEL ROCHECOUART

Samo nekoliko koraka od legendarnog Moulin Rougea nalazi se Pigalle, kvart nekoć poznat po razuzdanom noćnom životu. Danas je to veselje još uvijek prisutno u hotelu Rochechouart, modernoj reinkarnaciji hotela koji je bio iznimno popularan u ludim dvadesetim godinama prošlog stoljeća. Svih 106 soba oslikava bogatu Art Deco povijest zgrade, a neke sobe s orijentacijom na sjever pružaju i pogled na Sacré Coeur, iako u tom pogledu možete uživati i iz bara na krovu.

Ovaj hotel odličan je izbor za mlađe putnike kojima ne smeta malo noćne buke. Restoran u prizemlju ne smije se propustiti: svake večeri on je prepun Parižana koji uživaju u pariškim klasicima. Hotel je također vrlo blizu kafića i dućana, a za cijenu od ispod 200 dolara po noćenju izvan sezone, nudi pravo pariško iskustvo za malu cijenu.

Najbolji hotel u blizini mjesta za shopping

Hôtel Plaza Athénée

KOME ĆE SE SVIDJETI: Onima koji traže noćni život, ljubiteljima stila Art Deco, onima koji dolaze u shopping POGODNOSTI: Klizalište, spa ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Obrok uhvaljenom restoranu Alain Ducasse kao i Le Renais Plaza, jedan od posljednjih autentičnih Art Deco prostora u Parizu LOKACIJA: 8. Arrondissement (Élysée)

FOTO: Plaza Athénée

Ljubitelji mode željet će odsjesti upravo u hotelu Plaza Athénée na prestižnoj Avenue Montaigne gdje se nalazi i Galleries Lafayette, kao i nekoliko velikih modnih brendova uključujući Dior, partner hotela. Ovdje će se kao kod kuće osjećati fanovi filma Vrag nosi Pradu i serije Seks i grad: hotel je prikazan u popularnom filmu iz 2006., a balkonske sobe na prednoj strani hotela proslavila je Carrie Bradshaw u šestoj sezoni slave HBO-ove serije.

Nakon dana provedenog u shoppingu, možete se opustiti u jednoj od soba hotela, koje su uređene u stilu Luja XVI ili Art Deco, a potom uživati u večeri u hotelskom restoranu s tri Michelinove zvjezdice Alain Ducasse au Plaza Athénée.

Najbolji hotel u blizini Louvrea

Le Meurice, Dorchester Collection

KOME ĆE SE SVIDJETI: Ljubiteljima umjetnosti, turistima koji žele najbolju lokaciju POGODNOSTI: Talijanske mramorne kupaonice, spa, lokacija odmah pored Louvrea ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Čokolade Alain Ducasse za svakog gosta LOKACIJA: 1. Arrondisssement (Le Premier)

FOTO: LE MEURICE

Svi u Pariz dolaze u potrazi za ljepotom, no čak i najzahtjevniji bit će oduševljeni Le Meuriceom, hotelom u kojem je Pablo Picasso imao svoj svadbeni banket i u kojemu je često odsjedao Salvador Dali. Danas njega vole zvijezde poput Beyonce ili Justina Biebera.

Hotel se nalazi tek nekoliko koraka od Louvrea, a i sam je destinacija koju obožavaju ljubitelji umjetnosti i dizajna.

Dizajnirali su ga Philippe i Ara Starck, a gosti mogu uživati u zrcalima s obrubom od bakra, originalnim stolcima Eera Saarinena i raskošnoj svili i baršunu. Uvečer rezervirajte stol u restoranu Le Meurice Alain Ducasse s Michelinovom zvjezdicom, a nakon večere uz koktel možete uživati u jazzu u legendarnom baru Bar 228.

Najbolji povijesni hotel

Ritz Paris

KOME ĆE SE SVIDJETI: Ljubiteljima povijesti i luksuza, posjetiteljima koji traže iskustvo za čitav život POGODNOSTI: Mramorni kamini, nedavno renovirani Club & Spa, restoran L’Espadon ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Koktel u legendarnom baru Hemingway LOKACIJA: 1. Arrondisssement (Le Premier)

Hotel Ritz /FOTO: ISA HARSIN / Sipa Press / Profimedia

Ritz Paris, jedan od najpoznatijih imena hotelske scene, dragulj je u kruni pariških hotela još od svog otvorenja 1898. godine. Ovdje su odsjedali velikani poput F. Scotta Fitzgeralda i Audrey Hepburn, a u njemu je živjela i slavna Coco Chanel. Oni koji odsjedaju u Ritzu uživat će u pravoj palači na jednom od najslavnijih trgova Pariza, Place Vendome, uz savršenu uslugu ravno iz prijelaza stoljeća.

Svaki kat ovog hotela vraća vas u drugi period povijesti, od baroka do Belle Epoquea, a svaka soba odiše nevjerojatnim luksuzom, od baršunastih zavjesa do mramornih kupaonica. Ipak, ljubitelji povijesti sigurno će uživati i u čašici u legendarnom baru Hemingway, koji se smatra jednim od najvećih u povijesti, a ime je dobio po nekoć čestom posjetitelju Ernestu.

Najbolji hotel za romantiku

Maison Souquet

KOME ĆE SE SVIDJETI: Parovima, ljubavnicima koji traže savršeno mjesto za sastanak POGODNOSTI: Mramorne kupaonice, personalizirana usluga batlera, privatni pristup bazenu ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Koktel u baru Mille et Une Nuits LOKACIJA: 9. Arrondissement (Pigalle)

FOTO: MAISON SOUQUET

Pariz je možda poznat po svojoj romantičnosti, no jedan hotel ističe se među konkurencijom kada govorimo o atmosferi ljubavi. Senzualni Maison Souquet zavest će svakog svojim baršunastim interijerima, bogatim bojama i mirisima jasmina, ruže i duhana. Inspiriran je svojim “prošlim životom” kada je bio takozvani maison close (otmjeni bordel), a nalazi se tek na nekoliko koraka od Moulin Rougea i reinkarniran je kao jedan od najsenzualnijih smještaja u gradu.

U hotelu se nalazi tek 20 soba, a iskustvo odsjedanja vrlo je intimno i ostavlja vam dovoljno vremena za opuštanje u sobi. Uživat ćete u mramornoj kupaonici i jutarnjem suncu koje prodire kroz francuske prozore. Nijedan zahtjev za uslugu nije pretjeran.

Najbolji hotel s pogledom na Eiffelov toranj

Shangri-La Paris

KOME ĆE SE SVIDJETI: Putnicima kojima je savršen pogled najvažniji, ljubiteljima muzeja POGODNOSTI: Mramorne kupaonice, 24-satna posluga u sobu, restoran Shang Palace, prvi kineski restoran u Francuskoj s Michelinovom zvjezdicom ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Sobu Eiffel View Room ili Terrace Eiffel View Room, koje imaju najbolji pogled na toranj LOKACIJA: 16. Arrondissement (Quartier de Passy)

FOTO: SHANGRI-LA PARIS

Ova luksuzna vila nekoć je bila dom princa Rolanda Bonapartea, Napoleonovog nećaka, a u njoj su odsjedali mnogi umjetnici, akademici i drugi prijatelji francuskog aristokrata. Danas je ovo jedan od najboljih hotela Pariza, sa savršenom lokacijeom direktno preko Seine od Eiffelovog tornja.

Ovdje gosti odsjedaju upravo zbog pogleda na toranj – 40 posto soba i 60 posto apartmana hotela nudi pogled upravo na tu parišku znamenitost.

Raskošno uređenje hotela suptilno se miješa s azijskim utjecajem vlasnika. Veliko stubište na ulazu impresionira na prvi pogled, a fasada zgrade – koju su izradili isti kipari kao i Louvre – dizajnirana je u stilu Luja XIV. Za opuštanje tu je Chi, luksuzni hotelski spa koji nudi holističke tretmane inspirirane Azijom, a ne smijete propustiti ni večeru u hotelskom restoranu Shang Palace, instituciji koja se može pohvaliti činjenicom da je prvi kineski fine dining restoran s Michelinovom zvjezdicom u Parizu.

Najbolji hotel za wellness

Maison Proust

KOME ĆE SE SVIDJETI: Knjiškim moljcima, ljubiteljima wellnessa POGODNOSTI: Restorantska knjižnica, bar s koktelima inspiriranim Marcelom Proustom ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Podzemni hammam spa inspiriran Marokom, jedan od najraskošnijih u Parizu LOKACIJA: 3. Arrondissement (Le Marais)

FOTO: MAISON PROUST

Smješten u kvartu Le Marais punom popločanih ulica i udobnih kafića, ovaj intimni butik hotel sa samo 23 sobe nudi vam atmosferu boemskog života u okrugu poznatom po povijesti književnosti. Sobe i apartmani smješteni su na šest katova inspiriranih Claudeom Monetom, Emileom Zolom i drugim velikim umjetnicima i autorima. Lampe u svakoj sobi zapravo su otvorene knjige, dizajnirane kako bi osvijetlile put Marcela Prousta, po kojemu je hotel i dobio ime. Nijedan detalj nije zanemaren, od tapeta odvažnog uzorka do udobnih soba ukrašenih bogatim, ulaštenim drvom.

Iako bi vas sam hotel mogao vratiti na prijelaz 20. stoljeća, prava zvijezda je spa inspiriran Marokom. Veličanstveni stupovi prekriveni tradicionalnim geometrijskim pločicama pozdravit će vas u hodu kroz šareni hodnik, a zapuhivat će vas mirisi Orijenta.

Najbolji hotel u Latinskoj četvrti

Hotel Dames des Arts

KOME ĆE SE SVIDJETI: Mladim kreativcima, skupinama prijatelja, posjetiteljima koji su u Parizu prvi put POGODNOSTI: Električni bicikli, fitness studio, sauna ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Noć u baru na krovu s panoramskim pogledom na grad LOKACIJA: 6. Arrondissement (Latinska četvrt)

FOTO: HOTEL DAMES DES ARTS

Hotel Dames Des Arts otvoren je početkom godine u srcu Latinske četvrti, jednog od najšarmantnijih dijelova grada gdje su nekoć hodali Pablo Picasso i Henry Miller. Hotel je upio umjetničku energiju četvrti: u svakoj sobi nalaze se originalna umjetnička djela lokalnih umjetnika, kao i posebno dizajniran font koji je ime dobio po slavnom Jean Lucu-Godardu.

Oni koji ovdje odsjedaju zaista će se osjećati kao da su ušli u neki film francuskog Novog vala. Tkanine u zemljanim bojama, bogati uzorci i police prepune knjiga o filmu pružaju živu, ali toplu atmosferu. Sobe nisu velike, što je za očekivati na ovakvoj lokaciji, ali svejedno su pune prirodnog svjetla i vrlo udobne.

Ne propustite večernje koktele u popularnom baru na krovu koji se može pohvaliti panoramskim pogledima na Sacré Coeur i La Défense: bar je često potpuno pun, ali prioritet imaju hotelski gosti.

Autor originalnog članka: Astrid Taran, Forbes

Link: The 10 Best Hotels In Paris

(Prevela: Nataša Belančić)

Please enable JavaScript