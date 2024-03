Forbes donosi pogled u nevjerojatni snježni hotel u Kirkenesu na sjeveru Norveške

Ako ste gost hotela Snowhotel Kirkenes na samom sjeveru Norveške, po dolasku će vas hladno dočekati – polarni medvjed, ali nakon check-ina čeka vas prava zimska čarolija, i to kroz čitavu godinu.

Snowhotel Kirkenes jedan je od prvih takve vrste izgrađen u potpunosti od snijega i leda. Danas na sjeveru Europe postoji još snježnih hotela, ali tim Snowhotela Kirkenes otišao je korak dalje: njihov hotel otvoren je čitave godine, što je, kako tvrde, prvi takav slučaj u svijetu.

Ledeni bar / FOTO: Snowhotel Kirkenes

Prostori hodnika i ledenog bara ispunjeni su nevjerojatnim skulpturama od snijega i leda, a pića se poslužuju na ledenim stolovima. Smještaj za noćenje dostupan je na krevetima od leda u pojedinačno izrađenim snježnim špiljama.

Soba / FOTO: Snowhotel Kirkenes

Gosti, naravno, dobivaju termalne vreće za spavanje koje su iznenađujuće tople. Sve što hotel preporučuje za spavanje je vuneno donje rublje, tople čarape i kapa.

Snowhotel Kirkenes

Osim soba za goste i bara, hotel također ima i radionicu ledenih skulptura, gdje se možete diviti umjetničkoj vještini kreiranja ovih divnih skulptura.

Ledene skulpture / FOTO: Snowhotel Kirkenes

Prije nego odete, prošećite sobama za goste – svaka je drugačija.

Aktivnosti na otvorenom

Zabava se nastavlja i na otvorenom: možete hraniti sobove, igrati se s veselim haskijima i istraživati okolinu na motornim saonicama ili saonicama koje vuku psi.

SNOWHOTEL KIRKENES SNOWHOTEL KIRKENES

Haskiji vole raditi čak i kad nema snijega, što znači da ljeti posjetitelji mogu uživati u vožnji kolima.

SNOWHOTEL KIRKENES SNOWHOTEL KIRKENES

U zgradi povezanoj s hotelom nalaze se toaleti i kafić, a tu je još i odvojena zgrada restorana, kao i centar za posjetitelje. U cijenu noćenja uključeni su večera i doručak.

Restoran / FOTO: SNOWHOTEL KIRKENES

Ako želite prenoćiti u hotelu i uživati u aktivnostima na otvorenom, ali spavanje u snježnom hotelu vam ne zvuči privlačno, dostupne su i drvene kolibe. One su idealan izbor za goste koji žele povećati izglede da će vidjeti polarnu svjetlost.

SNOWHOTEL KIRKENES SNOWHOTEL KIRKENES

Kako posjetiti Snowhotel Kirkenes

Usprkos udaljenoj lokaciji istočnije od gotovo čitave Finske, Kirkenes i njegov snježni hotel svakodnevno posjećuje iznenađujuće puno ljudi.

To je uvelike zato jer je Kirkenes točka za brodove koji plove po norveškim obalnim rutama. Gosti na putovanju u jednom smjeru u hotelu mogu prenoćiti prije ili poslije plovidbe, dok oni koji plove čitavom rutom hotel mogu posjetiti u organiziranom izletu.

Recepcija / SNOWHOTEL KIRKENES

Ekskurzija stoji oko 115 dolara i uključuje prijevoz sa i do pristaništa, kao i posjet hotelu s uz vodiča. Uz dodatnu naknadu možete se provesti i motornim saonicama ili saonicama koje vuku psi.

SNOWHOTEL KIRKENES SNOWHOTEL KIRKENES

Naravno, hotel možete posjetiti i neovisno o plovidbi, direktnom rezervacijom. Dobra ideja je detaljno proučiti internetske stranice hotela kako biste se informirali o dnevnom rasporedu aktivnosti.

Autor originalnog članka: David Nikel, viši suradnik Forbesa

Link: See Inside This Incredible Snow Hotel In Kirkenes, Norway

(Prevela: Nataša Belančić)

Please enable JavaScript