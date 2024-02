Kako se preseliti u Švedsku 2024. godine

Sanjate o novom početku? Ako razmišljate o promjeni karijere, novom životnom stilu, ili jednostavno želite ispuniti neku životnu želju, vrijedi razmisliti o preseljenju na sjever Europe. Bogata povijest ove regije, kao i njihov pristup životu i inovativna radna okolina odličan su izbor za sve one koji su željni promjene.

Bez obzira na to privlači li vas politika, kultura, sportski način života ili želja da shvatite sreću Skandinavaca, Švedska je primamljiva opcija za one koji su zainteresirani za ovu regiju.

Populacija zemlje nedavno je po prvi put premašila 10,5 milijuna, a čak 20 posto stanovnika rođeno je izvan Švedske.

Ipak, s odlukom o preseljenju ne treba žuriti: skandinavski način života nije za sve i važno je temeljito istražiti svaki aspekt života prije donošenja tako važne odluke.

Isplanirajte put na najmanje tjedan dana i držite se podalje od popularnih turističkih destinacija kako biste dobili pravi dojam svakodnevnog života.

Realnost života u Švedskoj

Švedska ima zdravo tržište rada, a velike prilike pružaju se u sektorima poput IT-ja, energetike i medija, pogotovo za visokoobrazovane strance. Strani profesionalci prije će pronaći posao u velikim gradovima poput Stockholma, Gothenburga ili Malmöa, ali pronalazak stana u tim gradovima – pogotovo Stockholmu – može biti veliki izazov.

Također, iako švedski jezik može biti težak za strance, Šveđani uglavnom izvrsno govore engleski. Ipak, prilagodba švedskoj kulturi i povezivanje s lokalcima za strance može biti problematično. Za napredak u tom području, ali i u karijeri, učenje švedskog vrlo je važno.

Život u Švedskoj je skup, pogotovo u glavnom gradu, a visoki porezi rezultiraju nešto skromnijim plaćama. Ipak, stanovnici zemlje uživaju u vrlo razvijenom sustavu socijalne skrbi koji pomaže pri troškovima obrazovanja ili zdravstvene skrbi. U svim skandinavskim zemljama vrlo je važan obiteljski život, što Švedsku čini odličnim izborom za odgoj djece.

Sundborn, Švedska / PIXABAY

I na kraju, klima bi mogla iznenaditi one koji dolaze iz toplijih dijelova svijeta. Iako ljeta mogu biti ugodna, zime su vrlo hladne, a dani između studenog i siječnja traju vrlo kratko.

Preseljenje u Švedsku

Švedska je članica Europske unije, što znači da je preseljenje za građane zemalja članica EU/EEA vrlo jednostavno. Ako želite ostati dulje od tri mjeseca, morate se registrirati u poreznoj upravi i dokazati da imate izvor prihoda.

Za dulji ostanak važno je nabaviti švedski nacionalni identifikacijski broj koji je ključan za sva praktična pitanja poput otvaranja računa u banci, unajmljivanja ili kupnje stana, čak i pridruživanja teretani.

Gdje živjeti?

Dostupnost smještaja u švedskim je gradovima veliki problem, pogotovo u Stockholmu. Mnogi pojedinci tek nakon doseljenja moraju živjeti daleko i dugo putovati vlakom do posla. Općine imaju liste čekanja za stanove na najam i može proći mnogo vremena prije nego se pojavi neka prihvatljiva opcija, zbog čega je važno na vrijeme se prijaviti.

Ako vam poslodavac može ponuditi pomoć u pronalasku prihvatljivog smještaja, tu pomoć trebali biste prihvatiti, čak i ako to znači da ćete u početku morati plaćati veću stanarinu. Ako vam to ne uspije, okrenite se grupama na Facebooku za gradove koji vas zanimaju.

Autor originalnog članka: David Nikel, Forbes

Link: How To Move To Sweden In 2024

(Prevela: Nataša Belančić)

