Razmišljate o preseljenju u Norvešku? Evo kako to učiniti

Norvešku se, uz ostatak država Skandinavije, često hvali kao jednu od najsretnijih zemalja svijeta s jednim od najviših standarda života. Ako ste ikada posjetili fjordove i zaljubili se u njihove prirodne ljepote, vjerojatno vam je kroz glavu prošlo pitanje: kako bi bilo živjeti u Norveškoj?

Snažno gospodarstvo, kratak radni tjedan, zakoni o radu koji odgovaraju zaposlenicima, razvijen sustav socijalne skrbi i društveni fokus na djecu faktori su koji Norvešku čine primamljivim odabirom za život.

Ipak, s druge strane tu su poteškoće pri pronalasku posla i visoki troškovi života, no čak 15,8 posto norveške populacije od ukupno 5,5 milijua ljudi čine pojedinci stranih korijena, što znači da je preseljenje itekako moguće.

Odluka o selidbi

Prije nego se odlučite preseliti, dobra ideja je provesti veću količinu vremena u Norveškoj. Ono što vidite na godišnjem odmoru ne može se uspoređivati sa svakodnevnim životom.

Prije nego donesete odluku, unajmite na par tjedana stan u nekom norveškom gradu kako biste iskusili život u lokalnom kvartu i vidjeli kako izgleda kupnja namirnica, korištenje javnog prijevoza i drugi aspekti svakodnevnog života u Norveškoj.

Ovo je pogotovo važno ako ste dosad Norvešku vidjeli samo u obilascima fjordova brodom ili na nekom drugom organiziranom razgledavanju. Također je važno da zemlju posjetite u nešto vlažnijim mjesecima poput studenog ili listopada ili u hladnijem periodu između siječnja i ožujka, a ne tek u ljetnim mjesecima.

Ako se nakon svega toga odlučite da vam skandinavski način života odgovara, donosimo kako izgleda proces imigracije.

Trondheim, Norveška / PIXABAY

Imigracija u Norvešku

Ako razmišljate o preseljenju u Norvešku, važno je upoznati se s procesom što je prije moguće. Procesom imigracije upravlja norveški Direktorat za imigraciju (UDI), ali policija zaprimljuje i obrađuje veliki dio papirologije potrebne za individualne prijave.

Termini za policiju dogovaraju se online. U većim gradovima možete pronaći centar za strane radnike, SUA, koji objedinjuje sva relevantna tijela pod istim krovom.

Postoji mnogo različitih kategorija boravišnih dozvola i važno je da ste s njima upoznati prije započinjanja procesa.

Čitav proces dijeli se u dvije kategorije: za građane Europske unije i Europskog gospodarskog prostora i za sve druge.

Građani EU/EEA imaju automatsko pravo raditi i živjeti u Norveškoj, što znači da potrebno proći jedino relativno jednostavan proces registracije u norveškoj policiji. Potreban vam je legitiman razlog za ostanak dulje od šest mjeseci, poput prihoda od posla ili redoviti studij, no ne postoje velike prepreke za započinjanje procesa preseljenja.

Za ostale vrijede mnogo stroža pravila.

Pronalazak posla u Norveškoj

Za mnoge ljude, dobivanje ponude za posao najvažniji je dio procesa preseljenja. Iako je moguće prijaviti se za posao iz inozemstva i dobiti ponudu, upoznavanje ljudi uživo igra veliku ulogu u procesu zapošljavanja u Norveškoj.

Dobar prvi korak je izgradnja snažne mreže kontakata u vašoj industriji na LinkedInu, ali i osobni dolazak na neku od konferencija u vašem polju. To je velika investicija, no ako ste ozbiljni oko preseljenja, radi se o dobro uloženom novcu.

Oslo, Norveška / PIXABAY

Učenje norveškog jezika

Ako boravišnu dozvolu tražite po prvi put, ne morate dokazati znanje norveškog jezika, no ako želite dobiti trajnu dozvolu ili, s vremenom, i državljanstvo, jezik biste trebali početi učiti što je ranije moguće.

Norveški je germanski jezik s malenim vokabularom (barem u usporedbi s engleskim), zbog čega bi za neke on mogao predstavljati manji izazov. Ipak, velika raznolikost regionalnih dijalekata znači kako je razumijevanje Norvežana najveći problem.

Sveučilište NTNU iz Trondheima nudi besplatan online tečaj gdje se možete upoznati s osnovama, a aplikacije poput Duolinga mogu vam pomoći učenje pretvoriti u svakodnevnu naviku.

Autor originalnog članka: David Nikel, viši suradnik Forbesa

Link: How To Move To Norway In 2024

(Prevela: Nataša Belančić)

