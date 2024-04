Radio je u financijama i onda je napravio rez: Njegove radionice slikanja pomažu ljudima da se – isključe

Financijske institucije zamijenio je ateljeom u kojem svi mogu slikati, čak i oni koji su zadnji put držali kist u ruci u osnovnoj školi. Splićanin Stipe Mamić prepoznao je poslovnu priliku i među prvima u Hrvatskoj otvorio studio za slikanje uz vino Art Bottega. Za Forbes Hrvatska otkriva zašto ljudi toliko vole slikarske radionice

Prije šest godina u Splitu je započeo s radom studio Art Bottega. Nije trebalo puno da tržište prepozna njihov koncept Pineli & Vino. Danas imaju pet zaposlenih i dvadeset vanjskih suradnika, redovno održavaju programe u Splitu, Zagrebu, Zadru i Rijeci, a radionice organiziraju gdje god treba. U Zagrebu su ušli u veći prostor, a slikanje uz vino postalo je vrlo popularno i kao oblik teambuildinga i zabave za rođendane, djevojačke večeri i ostala druženja.

Mladi osnivač Art Bottege Stipe Mamić nije se profesionalno družio sa slikarskom paletom prije no što je pokrenuo kreativni studio. Dapače, završivši Ekonomski fakultet u Zagrebu, karijeru je započeo u svjetskim institucijama, godinu dana proveo je i u SAD-u radeći u području financija. “Vrlo brzo sam uočio da to nije smjer za mene”, ispričao je nesuđeni financijaš koji je slijedio svoju strast prema slikanju i pritom pokazao kako ima dobar nos za biznis.

“S obzirom da nisam imao vlastitih izvora financiranja, u Splitu sam se 2018. godine prijavio za sredstva koje je dodjeljivao Zavod za zapošljavanje kao poticaj za samozapošljavanje. Ta sredstva sam utrošio u nabavu opreme i materijal, konzultirao se s nekoliko prijatelja i krenuo s radionicama”, kazao je.

Početkom godine Art Bottega otvorio je novi studio u Ilici 51, a početkom svibnja otvaraju i novi prostor na zadarskoj Kalelargi, Foto: Art Bottega

Naravno, počeci su teški. Nije sve išlo glatko. Osmišljanje marketinške strategije bez budžeta bilo je izazovno, osobito kada se na tržištu nudi usluga koja dotad takoreći nije postojala. Naučio sam da ideja, proizvod ili usluga, sami po sebi nisu dovoljni, ističe naš sugovornik. Priznaje kako su se njegova očekivanja ponešto razlikovala od toga kako se sve odvijalo.

“Najviše sam naučio iz interakcije potrošača s mojom izvornom uslugom. Ponekad bih mislio da će ljudima biti bitni pojedini detalji, koji su se na kraju pokazali potpuno irelevantni. U tom procesu ‘finog tuniranja’ upoznao sam svoju publiku i prepoznao nišu u kojoj i danas poslujemo”, ustvrdio je dodavši kako su zahvaljujući tome uspješno formulirali cijenu, optimizirali procese i stvorili uvjete za daljnji rast.

U planu novi gradovi, nove ponude

Mamić je, kako kaže, od početka priželjkivao partnera kako bi bolje neke segmente poslovanja što bi omogućilo rast. Kad je upoznao Ivanu Filipović, ta mu se želja ostvarila. Sada rade zajedno na razvoju biznisa, a poteškoće s kojima su se suočili na početku poslovanja poslužile su im kao vrijedno iskustvo kojim su stekli potrebna znanja da danas s lakoćom upravljaju svojim studijima diljem Hrvatske.

Treba uzeti u obzir i to da je pandemija koronavirusa snažno utjecala na poslovanje tvrtke zbog zabrane okupljanja. Bila je to prilika za organizacijsko usavršavanje i prilagodbu uvjetima na tržištu. No, taj je stres, srećom, prošao.

Prema posljednjim dostupnim podacima Fine, Art Bottega je 2022. godine poslovala s prihodom većim od 120 tisuća eura, što je trostruko više u odnosu na godinu dana ranije. Dobit je te godine iznosila nešto iznad tisuću eura.

Foto: Art Bottega

“Prošle godine zaposlili smo dvoje novih ljudi, a otvorili smo i prostor za deset novih vanjskih suradnika. Osim toga smo sklopili izvrsne ugovore s partnerima u nabavi, čime smo stvorili stabilnu logističku distribuciju”, kaže za Forbes Hrvatska Mamić.

U ovoj su godini fokus stavili na širenje kapaciteta lokacija. Početkom godine otvorili su novi, veći studio u zagrebačkoj Ilici 51. To će im u budućnosti omogućiti proširenje ponude i veće kapacitete za pružanje postojećih usluga. Početkom svibnja otvaraju i novi prostor na zadarskoj Kalelargi.

“U novi studio u Zagrebu ušli smo s idejom rebrendinga kako bismo otvorili mogućnost širenja naše platforme. Tako da razlikujemo investiranje u same lokacije, logističku i operativnu mrežu te u brend. Ukupno smo u prošloj godini uložili oko sto tisuća eura, što će nam otvoriti prostor za daljnji razvoj u idućih nekoliko godina. Osim toga, radimo na unapređenju i prilagodbi svih ostalih lokacija, a u planu su i novi gradovi, maloprodaja i slično. Idemo korak po korak prema ostvarivanju svoje vizije”, ustvrdio je mladi poduzetnik.

Naša vizija Art Bottege je razvijanje u studio za kreativne aktivnosti, želimo se udružiti s drugim kreativnim pojedincima kojima će Art Bottega biti platforma za dijeljenje svog umijeća, vještina i talenata s drugima. Stipe Mamić, osnivač i izvršni direktor Art Bottega

Suradnja s korporativnim sektorom

Uz četiri najveća hrvatska grada usluge nude i u organizaciji s partnerima od Vukovara do Istre i otoka poput Korčule, Brača, Dugog otoka. Užitak im je, kažu, prenijeti atmosferu svojih studija na druga mjesta.

“Surađujemo i s velikim hotelskim kućama i agencijama, a za brojne poznate tvrtke organiziramo raznolike teambuildinge na lokacijama koje klijenti žele. Neki od naših stalnih klijenata su brojne vodeće hrvatske kompanije koje su nam povjerile organizaciju korporativnih druženja za svoje poslovne kolege i partnere iz inozemstva. Primjerice, PhotoMath (današnji Google Hrvatska), Rimac automobili, L’Oréal Paris, Coca-Cola, Atlantic, BAT, Novartis, Degordian, agencija 404 i brojni drugi”, nabraja Mamić.

Posla ima, što znači da ima i izazova. Možda im je i najveći održati sadašnju razinu usluge i simultano raditi na razvijanju procesa, organizacije i učvršćivanju sustava tvrtke. Provodi li se stalno vrijeme u operativnim procesima, ponestaje vremena i energije za razvojne procese. Balansiranje između provođenja operativnih procesa i ulaganja u inovacije predstavlja najveći izazov, rezolutan je osnivač i izvršni direktor Art Bottege.

“Primijetio sam kako se na smjeni moje generacije i one malo starije događa promjena. Ljudi su prije imali više znanja i iskustva u različitim industrijama, a sada mi se čini da se usavršavaju isključivo za struku koju obavljaju. Rezultat toga, i bržeg ritma života kojim svi živimo, je da manje ulažemo u razvijanje vještina poput obavljanja kućanskih poslova, popravaka, upravljanja alatima i općenito rada rukama. Zbog toga i je zabilježen ovoliki rast interesa za “DIY” (eng. do it yourself) aktivnosti. Ljudi plaćaju profesionalcima kako bi mogli iskusiti ili naučiti nešto što su primjerice njihovi roditelji znali sami.” Stipe Mamić, Art Bottega

Na tržištu se u međuvremenu pojavilo onih koji nude iste usluge, no čini se da prostora ima za sve. Tako Art Bottega ima strategiju s različitim scenarijima, ali svaki od njih podrazumijeva daljnju ekspanziju i zapošljavanje novih ljudi.

Uz slikanje, važan sastojak je i vino. U Art Bottegi ističu kako promoviraju i manje vinare, a neki od stalnih partnera su im Iločki podrumi i Korlat Vina. No, koliko god pijuckanje bilo zgodno, glavni fokus njihovih radionica ipak su boje i pineli (za one koji nisu upoznati s tom riječi – kistovi). Prilika je to da se sudionici radionica oslobode suvišni misli i briga, ali i da svoja znanja i vještine sa svijetom podijele profesionalci umjetnici.

“Naš koncept učenju novih vještina dodaje posebnu dimenziju, a to je razvijanje kreativnosti u opuštajućem ambijentu. Prevelika sistematičnost može dovesti do zagušenja individualnih interesa, a naša radionica polaznicima omogućava da se ‘isključe’, zabave i posvete samima sebi. S ponosom možemo reći da smo u Hrvatskoj na nacionalnoj razini otvorili vrata brojnim vrstama radionica u kojima pojedinci nude svoje profesionalne vještine u jednostavnom i zabavnom formatu”, zaključuje Mamić.