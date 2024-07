Tek mu je 19, a njegov simulator koriste budući kirurzi. Klijent mu je i Rimčev testni vozač

Unapređivanje medicinske opreme i razvoj simulatora koji budućim kirurzima omogućuje vježbanje delikatnih poteza tek su početni projekti Prototypea 3D iza kojeg stoji Niko Vrgoč, student Fakulteta strojarstva i brodogradnje, a već razvija i prototip robotiziranih invalidskih kolica. Paralelno, proizvodi posebne volane za gamere, no surađivao je i s testnim vozačem Rimac automobila. Za FORBES Hrvatska ispričao je detalje o projektima i planovima

Devetnaestogodišnji student prve godine Fakulteta strojarstva i brodogradnje Niko Vrgoč prvi je poslovni projekt Sim Racing Prototype pokrenuo još kao srednjoškolac. Lani je pokrenuo i drugi, Prototype 3D, s kojim je već osvajao i nagrade na startup natjecanjima, a uskoro očekuje i injekciju fonda rizičnog kapitala.

“Mladi su to dečki, ali rade jako ozbiljan posao i to s velikim zanosom”, kaže u neformalnom razgovoru jedan hrvatski startupovac opisujući ekipu predvođenu Vrgočem koja se okupila u Prototypeu 3D. Kao što i ime govori, bave se 3D printanjem, prototipiranjem, CAD modeliranjem, elektronikom i programiranjem.

Uz sve to, u nešto više od godinu dana koliko postoji, Prototype 3D napravio je i dva proizvoda. Prvi je Angler, medicinski 3D printer pomoću kojeg su u suradnji sa zagrebačkim Medicinskim fakultetom razvili simulator za kirurgiju. Proizvod je to pomoću kojeg studenti medicine mogu usavršavati vještine operiranja koljena.

Dosad smo napravili četiri simulatora za kirurgiju. Sa 3D medicinskim printerom se, između ostalog, promoviramo i na startup natjecanjima. Niko Vrgoč, Prototype 3D Foto: Hrvatska studentska asocijacija

“Izradili smo alat nalik pištolju s kamerom koji izgleda realistično poput pravog instrumenta kojim se obavlja operacija i razvili smo prikladni simulator. Zahtijevalo je to brojne sastanke s predstavnicima Medicinskog fakulteta kako bismo doista razumjeli njihove potrebe. Na tom su fakultetu tri naša proizvoda pomoću kojih su dosad održane 33 radionice. Sada dogovaramo isporuku i jednom europskom veleučilištu”, kaže Vrgoč za FORBES Hrvatska.

Razgovor vodimo telefonski, on je uzeo pauzu na poslu kako bi popričao s nama. Ljeto je u punom jeku, a on radi jedan posao ujutro, drugi popodne, dok se navečer bavi projektima o kojima pričamo.

“Takva mi je radna etika od 14. godine”, smije se efesbeovac iz Zaboka na naše čuđenje što se tako junački primio posla.

“Oduvijek sam imao dozu poduzetničkog duha. Još kao mali izrađivao sam drvene praćke i prodavao ih. Već s 11 godina eksperimentirao sam s elektronikom, a prvi 3D printer složio sam sa 15 godina. Tako je to krenulo. Zajedno s partnerom iz Rijeke ubrzo sam proizvodio i prodavao 3D printere, a s time sam do danas nastavio”, ispričao je kako je izgledao početak njegovog poslovnog puta u dobi kad se većina njegovih vršnjaka uglavnom bavila domaćom zadaćom i ponekom izvanškolskom aktivnosti.

Kaže kako ga često pitaju što ga to motivira, ali kako odgovor na to pitanje zapravo i ne zna. “Volim osvajati natjecanja, ima neke vatre koja me gura da danonoćno radim i to mi odgovara”, jednostavno će Vrgoč.

Robotizirana invalidska kolica

Sada radi na prototipu za svoj drugi proizvod – robotizirana invalidska kolica RoboLift. Ta kolica opremljena su pneumatskim pogonom koji omogućuje podizanje pacijenta iz sjedećeg položaja u ležeći na visinu bolničkog kreveta. Ideja je da se olakša posao medicinskom osoblju koje zbog podizanja pacijenata nerijetko ima probleme s kralježnicom.

Prototype 3D još uvijek radi na razvoju prototipa robotiziranih invalidskih kolica RoboLift, Foto: Prototype 3D

U razvoju RoboLifta trebala bi im pomoći i financijska injekcija kojoj se nadaju. Naime, u pregovorima su s fondom rizičnog kapitala koji je spreman u njihovu ideju uložiti 700 tisuća eura.

Uz Vrgoča u timu je i njegov prijatelj Matej Gongola, on mu se prvi pridružio, a odnedavno su dio ekipe i mehanički inženjer Leonardo Špiranec te softver developer Patrik Kos.

Suradnja s Rimčevim testerom vožnje

Sim Racing Prototype koji proizvodi volane i opremu za simulatore vožnje postoji nešto duže, od rujna 2021. godine i već ima komercijalne proizvode. “Surađivali smo s poznatim rally vozačima, testnim vozačima Rimca i prodajemo naše proizvode po cijeloj Europskoj uniji“, ističe Vrgoč.

Objasnio je kako je njihov volan kompatibilan sa svim brendovima gejmerske opreme, a korisnicima nude repliku volana pravog trkaćeg automobila. Uz to razvijaju i personalizirane simulatore vožnje. Volane proizvode u suradnji s tvrtkom iz Kine kod koje naručuju dijelove, a potom ih sami ručno sastave.

Mjesečno isporuči 15-ak volana, što nije malo jer riječ je o proizvodu koji nije baš jeftin, pojasnio je prvi čovjek Sim Racing Prototypea. Tržište je njihove volane dobro prihvatilo, a za simulatore im je dobru promociju donijela suradnja s vozačima rallyja i Rimčevim testnim vozačem Dariom Šamcem.

Foto: Sim Racing Prototype

“Tražili su da izradimo personalizirani simulator vožnje i isporučili smo to u tjedan dana. Zahvaljujući tome, ali i pristupačnoj cijeni te kvaliteti proizvoda, oni su nas promovirali. Nakon toga napravili smo još 20-ak simulatora vožnje”, ispričao je.

Svjestan je kako je tržište 3D printanja u Hrvatskoj poprilično zasićeno. Ipak, ima ideju kako se na njemu istaknuti. Želja mu je da ostane dostupan svima, i onima koji nemaju velike narudžbe, te da se te narudžbe i kad narastu, rješavaju brzo. Uvjeren kako će u tome uspjeti ne planira ulaganja u marketing, već se oslanja na to kako će zadovoljni klijenti njegove usluge preporučivati drugima.