Upoznajte lidera kineskog proizvođača električnih auta: Preživio je brutalni rat cijenama

Prošle godine, He Xiaopeng je preživio brutalni rat cijenama koji je započela tvrtka Tesla. On sada vjeruje kako će međunarodni rast pojačati njegov brend električnih vozila Xpeng.

Kineski proizvođač automobila Xpeng nije gigant na žestokom tržištu kineskih električnih automobila, ali to ne znači da nema ogromne ambicija. Na sajmu CES u Las Vegasu ovog siječnja, podružnica tvrtke predstavila je model planiranog letećeg automobila, rekavši kako će s isporukom u Kini krenuti krajem 2025. godine.

Vlada velika skepsa oko tog roka, pogotovo zato što u Kini ne postoji jasan regulacijski okvir koji bi dopustio leteće automobile. Ipak, iako kupci možda nikada neće moći upravljati nekim takvim vozilom, promocija iz Las Vegasa mogla bi pomoći ojačati imidž Xpenga kao high-end brenda koji koristi sofisticiranu tehnologiju. Suosnivač tvrtke, He Xiaopeng, učinio je Xpeng jednim od pionira kineske proizvodnje električnih automobila.

On je predsjednik i izvršni direktor kompanije. Nije bio prisutan na sajmu i u ovom trenutku ne govori medijima o letećim automobilima. Ovaj milijarder ima pune ruke posla: bavi se sa sve žešćom konkurencijom u industriji električnih automobila kod kuće, a pokušava ispuniti i nekoliko ciljeva kompanije koja posluje i na hongkongškoj i njujorškoj burzi. Želi ju proširiti na međunarodnom tržištu, postati high-end proizvođač električnih vozila u inozemstvu, zaustaviti niz gubitaka i postati jedan od tri najveća proizvođača električnih vozila u Kini do 2030. godine. Po isporukama Xpeng 2023. nije bio ni u top deset.

Tesla pokrenula rat cijenama

Prošle godine ovaj mogul je preživio krizu izazvanu brutalnim ratom cijena kojeg je pokrenula tvrtka Tesla. Tesla je svojim vozilima u Kini srezala cijenu za 40 posto u odnosu na SAD. Kako bi popravio oslabljenu prodaju, He je predstavio automobil G6 SUV koji bi se natjecao s Teslinim vozilom Model Y, a doveo je i Volkswagen kao investitora. U srpnju je njemački proizvođač pristao uložiti 700 milijuna dolara za 4,99 posto udjela u tvrtci. Xpeng još nije objavio financije za čitavu godinu, no u trećem kvartalu prihodi tvrtke porasli su za 25 posto u odnosu na isti period 2022 na 8,5 milijardi jena, (nekih 1,2 milijarde dolara) iako su se gubici povećali na 3,9 milijardi jena.

“Izazovi predstavljaju i prilike,” rekao je u ekskluzivnom intervjuu 47-godišnji šef tvrtke. “Bez izazova ne bih bio toliko odlučan da provedem promjene.” Milijarder je isto ponovio u nedavnom pismu zaposlenicima u kojem je sugerirao kako postoje planovi za povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj za 40 posto s 5,2 milijarde jena, kao i za zapošljavanje još 4.000 ljudi.

Ova godina ponovno će donijeti snažnu konkurenciju, pogotovo nakon što je Tesla u siječnju ponovno srezala cijene na nekoliko tržišta, uključujući i ono kinesko. “Konkurencija će ove godine biti vrlo, vrlo agresivna,” kaže Wang Hanyang, analitičar u tvrtci 86Research, dodajući da, iako je kompanija ostvarila solidan napredak 2023., “Xpeng nije u potpunosti izišao iz problema.”

U potrazi za rastom, direktor tvrtke se okreće Europi, drugom najvećem svjetskom tržištu električnih automobila po broju isporučenih vozila nakon Kine.

He nije novajlija po pitanju ciklusa rasta i pada. Njegov prvi poslovni pothvat nije bio u automobilskoj industriji. Godine 2004., nakon što je pokrenuo UC Web, operatora mobilnih pretraživača. Deset godina kasnije tvrtku je za 4,3 milijarde dolara prodao Alibabi. Ta tvrtka je kasnije postala investitor u Xpeng, autokompaniju koju je He – namirisavši prilike u tada mladom sektoru električnih vozila – osnovao 2014.

No kada je tvrtka 2018. pripremala svoj prvi model, G3 SUV, za masovnu proizvodnju, pala je potražnja vozila nakon što je kineska vlada srezala subvencije na kupnju električnih vozila. Xpeng je uspio osigurati 400 milijuna dolara od investitora kako bi preživjela. Na njujoršku burzu izišli su 2020. godine, prikupivši 1,5 milijardi dolara. Cijena dionica porasla je, a vrijednost tvrtke procijenjena je na 57 milijardi dolara – gotovo više nego Ford i General Motors zajedno u tom trenutku. Drugi model, P7, odmah je postao iznimno uspješan, a rastao je optimizam da bi Xpeng mogao postati ozbiljan konkurent Tesli. Ipak, dionice su posljednjih godina počele značajno padati: konkurenti su predstavljali nove modele, a restrikcije izazvane pandemijom izazvale su velike probleme u opskrbnom lancu tvrtke.

Prvog dana 2024. godine, He je predstavio X9 za luksuzno tržište, uz startnu cijenu od 360.000 jena. Obećava i brži tempo predstavljanja novih modela, no tvrtka se ponovno suočava sa slabljenjem prodaje kod kuće. Istovremeno, zamjenik ministra industrije i informacijske tehnologije Xin Guobin priznao je u siječnju kako postoji “nedostatna” vanjska potražnja zato jer je u Kini izgrađeno previše projekata električnih vozila. Dužnosnici su obećali pomoći izvoznicima električnih vozila kroz podršku u područjima poput financija i logistike.

Okreću se europskom tržištu

Kako bi tražio rast, direktor tvrtke okreće se Europi. To je drugo najveće tržište električnih vozila na svijetu, nakon Kine, a EU planira od 2035. krenuti u postepeno ukidanje automobila koji nisu električni. Uz to, carina na uvoz električnih automobila u Europu iznosi samo 10 posto, dok u SAD-u ona iznosi čak do 27,5 posto.

Ipak, s Europom postoje problemi. Budući da je ponuda kod kuće prevelika, Xpeng nije jedina tvrtka koja se nada tamo prodavati svoje automobile. BYD gradi svoju prvu europsku tvornicu u Mađarskoj, a na europskom tržištu već postoji nekih desetak kineskih proizvođača. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen prošle jeseni je izjavila kako su globalna tržišta “sada preplavljena jeftinijim kineskim vozilima, čije cijene su umjetno niske zbog ogromnih državnih subvencija.”

EU je otvorio antidampinšku istragu u kineska električna vozila, a Kina je u siječnju odgovorila pokrenuvši antidampinšku istragu u žestoka pića iz EU-a.

Mogul Xpenga odlučan je da će se proširiti na Europu, a potom i jugoistočnu Aziju, Bliski istok i latinsku Ameriku. Također ove godine žele prodrijeti i u Egipat. “Želim Xpeng definirati kao brend srednje do visoke klase u inozemstvu,” kaže on. “Jeftina prodaja automobila sigurno nije moj cilj.”

U Norveškoj je Xpengov G9 SUV s cijenom od 57,990 eura postao jedan od 15 najprodavanijih električnih automobila u posljednjem kvartalu 2023. godine, pokazuju podaci berlinske tvrtke Schmidt Automotive Research. Wang procjenjuje kako je Xpeng 2023. godine u Danskoj, Norveškoj, Švedskoj i Nizozemskoj, gdje je prisutan, isporučio oko 2.000 automobila.

Iako je ta brojka malena, ona označava veliki napredak za Xpeng čiji prvi proizvodi nisu bili po ukusu Europljana. Ove godine, kompanija kaže kako će se proširiti u Njemačku, Francusku i Italiju, a u drugoj polovici godine predstavit će svoj prvi model za vožnju po lijevoj strani ceste za Britaniju i druge zemlje.

Interes i za samovozeće aute

Milijarder kaže kako će kompanija ove godine krenuti istraživati tehnologiju samovozećih automobila za Europu, u želji da s vremenom samovozeće značajke učini dostupnima diljem regije. Također želi u partnerstvu s europskim tvornicama i dobavljačima početi proizvoditi i u Europi.

Ipak, analitičari kažu kako će stvaranje vrhunskog imidža biti teško. Što se vrhunskih automobila tiče, europski potrošači još uvijek preferiraju brendove poput Porschea i Mercedes-Benza, kaže Matthias Schmidt, osnivač Schmidt Automotive Researcha. To znači kako se kineski proizvođači više natječu na tržištu jeftinijih automobila. MG, nekoć legendarni britanski brend kojeg je 2007. kupio kineski državni SAIC Motor, počeo je prodavati jeftinije automobile, što mu je omogućilo da postane peti najveći brend električnih automobila po isporukama u zapadnoj Europi, pokazuju podaci singapurske istraživačke tvrtke Canalys. Kineski brendovi činili su gotovo 9 posto čistih električnih vozila prodanih u zapadnoj Europi u prvih 10 mjeseci 2023. godine. “Lako je pričati o stvaranju vrhunskog imidža,” kaže Schmidt u emailu. “Ukratko, to će biti vrlo teško.”

Analitičari kažu kako je Xpeng razvio jedan od najboljih proizvoda za asistiranje u vožnji u Kini.

He zna kako će osvajanje tržišta vrhunskih automobila biti teško. “Proširenje u inozemstvo nešto je oko čega sam vrlo strpljiv,” kaže on. “Istinski možemo postati globalni samo kada shvatimo lokalna tržišta, tamo izgradimo timove i opskrbne lance i počnemo lokalnu proizvodnju.”

S vremenom on želi da pola prodaje njegovih automobila dolazi iz inozemstva.

Istovremeno u Kini, konkurencija ne dolazi samo od Tesle. Iako je He srezao cijenu jednog popularnog modela P7i za 15 posto, Xpeng će morati naći način da istakne svoja vozila u gužvi od oko 120 modela koji će biti predstavljeni ove godine, pokazuju procjene HSBC Qianhai Securitiesa. Među njima je i SU7, dugoočekivani sedan kineskog proizvođača pametnih telefona Xiaomija, koji je dioničar Xpenga. Ipak, očekuje se kako će prodaja novih vozila rasti nešto sporijom stopom od 20 posto ove godine, na nekih 11 milijuna jedinica. Prošle godine prodaja je porasla za 38 posto.

Xpeng će također u trećem kvartalu vjerojatno predstaviti brend za masovno tržište. Bit će to u suradnji s gigantom Didi, a cijena će biti nešto niža, od oko 150.000 jena. U kolovozu je Didi Xpengu prodao svoj biznis pametnih električnih vozila za 744 milijuna dolara, a dvije tvrtke dogovorile su da će dalje zajedno raditi na novim modelima.

“2024. ćemo predstaviti nekoliko električnih vozila, a ritam ćemo ubrzati 2025. i 2026,” kaže He. Do kraja 2027. tvrtka želi imati 30 novih ili poboljšanih modela.

Ipak, prva dva mjeseca 2024. godine nisu pokazala porast isporuke. U veljači je tvrtka isporučila 4.545 vozila, što je pad od gotovo 25 posto u odnosu na veljaču 2023. Ipak, u siječnju je isporuka bila 60 posto viša u odnosu na prije godinu dana.

Tvrtka surađuje s platformom Alibaba Cloud za potrebe obučavanja algoritama za autonomnu vožnju. Iako je Alibaba u prosincu prodala 391 milijun dolara Xpengovih dionica, smanjivši svoj udio na 7,5 posto s 10,2 posto, šef Xpenga kaže kako će se njihova “dugogodišnja suradnja nastaviti.”

Xpeng ove godine planira smanjiti troškove određenih dijelova za 20 posto uz pomoć partnersta s Volkswagenom koji im otvara pristup dijelu svog opskrbnog lanca. To Xpengu omogućava pristup nekim opskrbljivačima autodijelova za Volkswagen po nižim cijenama, kaže analitičar Morningstara Vincent Sun. Dvije kompanije također zajednički razvijaju dva modela električnih vozila pod Volkswagenovim brendom koji će se prodavati isključivo u Kini. Očekuje se kako će masovna proizvodnja automobila početi 2026. godine.

Menadžerica s Forbesove liste

He kaže kako se i efikasnost poboljšala. U siječnju prošle godine He je doveo Wang Fengying, bivšu izvršnu direktoru Great Wall Motora, koja sada nadgleda sve od planiranja proizvoda do prodaje. Wang je nekoliko puta bila uvrštena na Forbesovu godišnju listu najmoćnijih žena svijeta, a imala je ključnu ulogu u optimiziranju procesa, kaže He. Ove godine pokrenula je još jedan krug promjena djelatnika. Lokalni mediji izvještavaju kako su, između ostalih, zamijenjeni i čelnici ljudskih resursa i proizvodnje.

Projekt autonomne vožnje, kaže He, ide naprijed po planu. Xpeng je vjerojatno kupio dovoljno naprednih Nvidijinih čipova za naredne dvije godine. Tvrtka ih koristi za pokretanje svojih autonomnih vozila, no suočava se sa sve većim nestabilnostima izazvanima restrikcijama izvoza koje je uveo američki predsjednik Joe Biden uslijed sukoba Kine i SAD-a oko tehnologije, kaže Wang.

Xpeng nije prijavio profit otkad je izišao na burzu 2020. godine. Mogu li promjene i Xpengova strategija tvrtku uskoro učiniti profitabilnom? Sun iz Morningstara ne očekuje da će se to dogoditi do 2026, a Eric Wen iz Blue Lotus Capital Advisorsa kaže kako će tvrtka postati profitabilna 2031. godine. Ipak, He vjeruje kako će se to dogoditi već 2025. “Uvjeren sam da nam ide bolje nego što mnogi predviđaju,” kaže on. “Autsajeri ne vide koliko brzo se mijenjamo.”

Autor originalnog članka: Yue Wang, viši suradnik Forbesa

Link: Elon Musk Failed To Quash This Chinese Billionaire’s Tesla Rival – Now It’s Going Global

(Prevela: Nataša Belančić)