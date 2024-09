Ovo su najplaćeniji tenisači svijeta: Mladi Španjolac financijski je jači od Novaka Đokovića

Novak Đoković osvojio je olimpijsko zlato, no nije predvodnik liste top 10 igrača koji su ukupno uprihodili 246 milijuna dolara u posljednjih 12 mjeseci prije oporezivanja i plaćanja naknada agentima

Otkad je postao profesionalac 2003. godine, Novak Đoković je osvojio rekordna 24 Grand Slam turnira u pojedinačnim nastupima, učvrstivši se na poziciji najvećeg tenisača svih vremena. Međutim, bez obzira na to koliko je titula osvojio, nikada nije bio rangiran više od drugog mjesta na listi najplaćenijih tenisača – sve dok se Roger Federer nije povukao 2022. godine. Sljedeće godine, Đoković je konačno zauzeo prvo mjesto, s ukupnim prihodom od 38,4 milijuna dolara koji obuhvaća prihode na terenu i procijenjene prihode izvan terena.

Ispostavilo se da je njegova vladavina trajala točno godinu dana. Njegov sljedeći veliki rival, 21-godišnji Carlos Alcaraz iz Španjolske, skočio je na broj 1 ove godine s procijenjenih 42,3 milijuna dolara prije poreza i agentskih naknada u proteklih 12 mjeseci, računajući od US Opena 2023. godine.

Đoković, koji je izgubio od Alcaraza u posljednja dva finala Wimbledona, ali mu se osvetio u borbi za zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, sada je broj 2 s 37,2 milijuna dolara i još uvijek vodi sa samo 12,2 milijuna dolara od nagrada.

Međutim, poznavatelji tenisa sada čvrsto vjeruju da Alcaraz ima prednost izvan terena, s procijenjenih 32 milijuna dolara u sponzorstvima (uključujući Nike, Rolex i BMW) i pretrpanim rasporedom nastupa i egzibicija za koje se vjeruje da će mu platiti milijun – ili čak dva milijuna – dolara samo za prisustvo.

Ukupno je deset najplaćenijih tenisača zaradilo oko 246 milijuna dolara u proteklih 12 mjeseci. To je daleko od rekordnih 343 milijuna dolara iz 2020. godine kada su sada umirovljeni Federer i Serena Williams zajedno uprihodili 142 milijuna dolara. Međutim, ukupni iznos predstavlja povećanje od 26 posto u odnosu na 196 milijuna dolara iz 2023. godine.

Još je jedan obećavajući znak stanja u tenisu, prosječna dob deset najboljih igrača ove godine je 26, a samo su Đoković i 38-godišnji Rafael Nadal (br. 6 – 23,3 milijuna dolara) stariji od 30 godina. (Usporedbe radi, prosječna dob na popisu 2020. bila je nešto ispod 30 godina.)

Četiri žene su među prvih deset – nešto manje u odnosu na pet 2023. godine, ali još jedan podsjetnik da je tenis jedini veliki profesionalni sport u kojem su sportaši i sportašice u usporedivom financijskom položaju.

Nitko se još ne približava financijskoj stratosferi Federera, koji je bio najplaćeniji sportaš od 2007. do umirovljenja i još uvijek je zarađivao oko 90 milijuna dolara godišnje kada je objesio reket o klin. No Alcarazovih 42,3 milijuna dolara najbolji je rezultat koji je jedan igrač ostvario, a da se ne zove Federer, Đoković, Naomi Osaka ili Nadal u 17 godina koliko Forbes sastavlja ljestvicu teniskih zarada. Skupio je i četiri Grand Slam naslova prije svog 22. rođendana, što znači da je budućnost tenisa već stigla.

Carlos Alcaraz – 42,3 milijuna dolara

GODINE: 21 | NACIONALNOST: Španjolska |

PRIHODI NA TERENU: 10,3 mil. dolara • PRIHODI IZVAN TERENA: 32 mil. dolara

Kao Španjolac koji briljira na zemljanim terenima, Alcaraza su rano u karijeri počeli uspoređivati s Rafaelom Nadalom. Veze između dvojice igrača produbile su se ove godine kada su se sučelili na Netflix egzibiciji u ožujku i udružili u parovima na Olimpijskim igrama u Parizu u srpnju – kao i kada je Alcaraz preuzeo Nadalovo prijestolje na Roland Garrosu u lipnju. Alcaraz, koji je također osvojio srebrnu olimpijsku medalju u pojedinačnoj konkurenciji i sada je treći na svjetskoj ljestvici, favorit je na US Openu, koji je prethodno osvojio 2022. godine i koji bi mu donio tri velika naslova ove kalendarske godine. Netflix ga se ne može zasititi: servis za streaming planira sljedeće godine objaviti dokumentarnu seriju o njemu.

Novak Đoković – 37,2 milijuna dolara

GODINE: 37 | NACIONALNOST: Srbija |

PRIHODI NA TERENU: 12,2 mil. dolara • PRIHODI IZVAN TERENA: 25 mil. dolara

U 2023. Đoković je po osmi put završio sezonu kao broj 1 na ATP Touru, što je postignuće bez presedana, te je u travnju postao najstariji broj 1 u povijesti digitalizirane pojedinačne ljestvice. Na kraju je produžio svoj rekord za najviše tjedana na prvom mjestu na 428, a zatim je popunio jedinu rupu u svom nevjerojatnom životopisu osvajanjem olimpijskog zlata u Parizu – uspjeh koji mu je također donio bonus od 218.000 dolara iz njegove rodne Srbije. Đoković, sada drugi na ljestvici muških singlova, razišao se sa svojim dugogodišnjim agentom Eduardom Artaldijem prošle godine, ali održava unosan sponzorski portfelj koji uključuje Asics, Head, Hublot i Lacoste. Sa svojim sponzorom Waterdropom nedavno je lansirao liniju “kockica za hidrataciju elektrolita” pod nazivom Sila, a također je i suosnivač Udruge profesionalnih tenisača (PTPA), koja je u veljači postigla dogovor da članovima omogući pristup više od 1500 VIP saloni zračnih luka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ovog je mjeseca izjavio da se razgovaralo o izgradnji Đokovićevog muzeja u Beogradu.

Coco Gauff – 27,1 milijun dolara

GODINE: 20 | NACIONALNOST: SAD |

PRIHODI NA TERENU: 7,1 mil. dolara • PRIHODI IZVAN TERENA: 20 mil. dolara

Gauffin veliki napredak, osvajanje pojedinačnog naslova na US Openu 2023. – i njezin nastavak naslovom u parovima na ovogodišnjem Roland Garrosu – dao je marketinškim stručnjacima još jedan razlog da naganjaju mladu američku zvijezdu, koja je slijedila postojanu strategiju izvan terena, ali je i dalje među najplaćenijim sportašima u ovom sportu. Treća u ženskom pojedinačnom i 15. u parovima, Gauff sada ima 11 dugoročnih partnerstava, s linijom za njegu kose Carol’s Daughter, Naked Brand sokovima i Fanatics kao najnovijim dodacima, a također je lansirala novu modnu kolekciju s American Eagleom. Na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara u Parizu u srpnju nosila je američku zastavu uz LeBrona Jamesa, a pojavit će se i na kutiji ograničenog izdanja žitarica Wheaties.

Iga Swiatek – 26,7 milijuna dolara

GODINE: 23 | NACIONALNOST: Poljska |

PRIHODI NA TERENU: 11,7 mil. dolara • PRIHODI IZVAN TERENA: 15 mil. dolara

Nakon trijumfa na Roland Garrosu po četvrti put u lipnju, Swiatek je osvojila brončanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, osvojivši bonus od 50.000 dolara od rodne Poljske povrh gotovo 11,7 milijuna dolara u nagradnom fondu u proteklih 12 mjeseci. Taj iznos premašuje samo Novak Đoković, i to za manje od 300.000 dolara – što nije mali podvig s obzirom na to da je nagradni fond dostupan ženama još uvijek manji nego muškarcima na nekim turnirima izvan prva četiri. (Swiatek je, primjerice, zaradila 700.000 dolara za pobjedu na Italian Openu u svibnju, dok je Alexander Zverev dobio 1,05 milijuna dolara za pobjedu na muškom turniru.) Swiatek je, međutim, izrazila zabrinutost zbog rasporeda igranja koji je doveo do tih provjera. “Očito, to nije naša odluka, ali svakako mislim da imamo previše turnira u sezoni,” rekla je u intervjuu na terenu na Cincinnati Openu ovog mjeseca. “To neće dobro završiti.” ” Swiatek je također bila zauzeta izvan terena, ove godine je potpisala ugovore o partnerstvu s Legom i Lancômeom.

Jannik Sinner – 26,6 milijuna dolara

GODINE: 23 | NACIONALNOST: Italija |

PRIHODI NA TERENU: 11,6 mil. dolara • PRIHODI IZVAN TERENA: 15 mil. dolara

Sinnerova ionako turbulentna godina postala je još turbulentnija ovoga mjeseca kada je otkriveno da je bio pozitivan na zabranjeni steroid u ožujku te je morao odustati od nagrada i bodova koje je zaradio na turniru u Indian Wellsu. Međutim, Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) utvrdila je da su niske koncentracije u njegovom sustavu rezultat kontaminacije, a Sinner nije morao propustiti nijedan turnir. Iako je propustio Olimpijske igre u Parizu zbog upale krajnika i mučila ga je ozljeda kuka, sezona ga je također odvela u nove visine. Sinnerova pobjeda na Australian Openu u siječnju bila je prva Grand Slam titula za Talijana u 48 godina. U lipnju je zauzeo prvo mjesto u pojedinačnoj konkurenciji, a ovaj je mjesec osvojio Cincinnati Open, osiguravši si mjesto među favoritima na US Openu. Izvan terena, potpisao je sponzorske ugovore s linijom za njegu kože La Roche-Posay i De Cecco pastom, uz postojeće sponzore kao što su Gucci, Lavazza coffee i Rolex.

Rafael Nadal – 23,3 milijuna dolara

GODINE: 38 | NACIONALNOST: Španjolska |

PRIHODI NA TERENU: 0,3 mil. dolara • PRIHODI IZVAN TERENA: 23 mil. dolara

Nadal još nije odredio službeni datum umirovljenja. “Ne žuri mi se donijeti odluku o svojoj budućnosti”, nedavno je rekao za španjolske novine Marca. No jasno je da se bliži kraj za legendarnog Španjolca, koji se ovog mjeseca povukao s US Opena. Za sada ga u rujnu očekuje nastup na Laver Cupu u Berlinu – ekipnom turniru na kojem se Roger Federer oprostio od natjecateljskog tenisa 2022. godine. Nadal je već imao olimpijski oproštajni nastup u kojem je zapalio olimpijski plamen zajedno s umirovljenim sportskim zvijezdama Nadjom Comaneci, Carlom Lewisom i Serenom Williams. U posljednjih 19 mjeseci odigrao je samo šest ATP turnira. Takav ograničeni raspored uništio bi prihode većine sportaša, posebno u tenisu, gdje sponzori često smanjuju naknade igračima koji padnu na ljestvici. No Nadal nije poput većine sportaša. Taj pobjednik 22 Grand Slam turnira ima dugogodišnje odnose s mnogim sponzorima – upravo je proslavio 20. godišnjicu suradnje s Kijom – a potpisao je i novi ugovor s Infosysom i uložio u tvrtku za rezerviranje sportova s ​​reketom Playtomic, dok se udružio s Federerom u Louis Vuitton kampanji. Nadal je također postao veleposlanik Teniskog saveza Saudijske Arabije. Taj je angažman izazvao bijes među navijačima, no vjeruje se da mu on donosi sedmeroznamenkasta godišnja primanja.

Daniil Medvedev – 20,3 milijuna dolara

GODINE: 28 | NACIONALNOST: Rusija |

PRIHODI NA TERENU: 7,3 mil. dolara • PRIHODI IZVAN TERENA: 13 mil. dolara

Medvedev ima jednu Grand Slam pobjedu – u Flushing Meadowsu 2021. – ali je stigao do pet drugih velikih finala, uključujući US Open 2019. i 2023. te ovogodišnji Australian Open. Njegovo drugo mjesto u Melbourneu donijelo mu je i rekord za najviše odigranih setova na jednom Grand Slam turniru (31) i najviše vremena provedenog na terenu (24 sata i 17 minuta). U prosincu je Medvedevljev tim osvojio Svjetsku tenisku ligu – mješoviti egzibicijski turnir na kojem su nastupili i Kasper Rudd, Aryna Sabalenka i Iga Swiatek. Trebao bi igrati na 6 Kings Slamu, egzibiciji u Saudijskoj Arabiji u listopadu, zajedno s Carlosom Alcarazom, Novakom Đokovićem, Rafaelom Nadalom, Holgerom Runeom i Jannikom Sinnerom. Strastveni igrač, Medvedev ima partnerstva s HyperX gaming slušalicama i proizvođačima igara EA Sports i Ubisoft, a prošle se godine pridružio i vlasničkoj grupi esport organizacije M80.

Naomi Osaka – 14,6 milijuna dolara

GODINE: 26 | NACIONALNOST: Japan |

PRIHODI NA TERENU: 0,6 mil. dolara • PRIHODI IZVAN TERENA: 14 mil. dolara

Osaka se vratila na teren u siječnju nakon ozljeda, a potom i trudnoće. Na terenu nije bila od rujna 2022. Dok se pokušava vratiti u formu koja joj je do 23. godine donijela četiri glavna naslova, ovaj se mjesec na Instagramu oglasila o svom teškom postporođajnom povratku u tenis, rekavši: “Ne razumijem zašto se sve mora činiti gotovo kao novo. Ovo bi mi trebalo biti lako poput disanja, ali nije, i iskreno nisam si dala prostora za to do sada.” Osakina duga pauza i nedosljedna igra ove godine spustili su je na 85. mjesto na pojedinačnoj ljestvici, što znači da joj je bila potrebna posebna pozivnica za ulazak u ždrijeb US Opena. Međutim, iskrenost kojom progovara o svojim poteškoćama pomaže zadržati sponzore. Osaka ima nova partnerstva s tvrtkama Etsy, Maybelline, Meta AI i ZICO Coconut Water, a njezina medijska tvrtka Hana Kuma nedavno je pokrenula program za kreiranje marketinških kampanja za golf igračice LPGA Toura. Tvrtka također razvija anima televizijsku seriju za odrasle, u kojoj će Osaka glasovno utjeloviti nekog lika i biti izvršna producentica.

Casper Ruud – 13,9 milijuna dolara

GODINE: 25 | NACIONALNOST: Norveška |

PRIHODI NA TERENU: 3,9 mil. dolara • PRIHODI IZVAN TERENA: 10 mil. dolara

Ruud je u svibnju u Ženevi osvojio 12. ATP naslov u karijeri. Osvojio ih je 11 na zemljanoj podlozi, ali kad je zdrav, što nije bio jer ga je bolest pratila u proljeće i ovoga ga mjeseca isključila iz turnira u Montrealu, Ruud se može natjecati na bilo kojoj podlozi. On je jedini muškarac od 25 godina ili mlađi s najmanje 100 pobjeda na tvrdim podlogama i zemljanoj podlozi. Ruud je potpisao ugovore sa satovima Fleming, švedskom bankom Handelsbanken i Renaultom, uz još nekoliko već postojećih sponzora.

Arina Sabalenka – 13,7 milijuna dolara

GODINE: 26 | NACIONALNOST: Bjelorusija |

PRIHODI NA TERENU: 6,7 mil. dolara • PRIHODI IZVAN TERENA: 7 mil. dolara

Nakon što je u siječnju osvojila svoj drugi uzastopni naslov na Australian Openu, Sabalenka je propustila Wimbledon zbog ozljede ramena i odlučila je preskočiti Olimpijske igre kako bi se odmorila. Ipak, vratila se snažnom pobjedom na Cincinnati Openu ovog mjeseca, prekinuvši kvalifikacijski niz Jessice Pegule za US Open i popevši se natrag na broj 2 na pojedinačnoj ljestvici. Sabalenka sada ulazi na US Open kao favorit, želeći poboljšati prošlogodišnje drugo mjesto. Izvan tenisa, nedavno je potpisala sponzorske ugovore s lancem slastičarnica Oakberry i slušalicama Master & Dynamic.

METODOLOGIJA

Podaci o prihodima na terenu odražavaju novčane nagrade i olimpijske bonuse prikupljene u posljednjih 12 mjeseci, računajući od US Opena 2023. godine, i zaokruženi su na najbližih 100.000 dolara. Procjene prihoda izvan terena određene su kroz razgovore s industrijskim insiderima i odražavaju prihode (zaokružene na najbliži milijun dolara) od sponzorstava, pojavljivanja, licenciranja i memorabilija, kao i novčane povrate od bilo kojih poslova u kojima sportaš ima značajan interes. Lista uključuje sportaše aktivne tijekom navedenog 12-mjesečnog razdoblja.

Forbes ne uključuje prihode od investicija kao što su kamate ili dividende, ali uzima u obzir isplate od prodaje vlasničkih udjela. Forbes ne odbija poreze ili naknade agenata.

Originalni tekst: The World’s Highest-Paid Tennis Players 2024

Autor: Brett Knight, novinar Forbesa

(Prevela: Nikolina Oršulić)