AI tech utrka se zahuktava: Apple obećava AI značajke u novim čipovima iPad Pro

Nova linija Appleovih iPad Pros imat će procesor koji je, kako tvrdi kompanija, “nevjerojatno moćan čip za AI”, dok ovaj tech gigant postavlja temelje za dugoočekivane značajke generativne umjetne inteligencije u svojim proizvodima uslijed strahova investitora da Apple zaostaje za svojom konkurencijom u utrci za iskorištavanje nove tehnologije.

Novi čip M4 predstavlja nadogradnju čipova M2 koji su pokretali posljednju generaciju iPadova i čipova M3 koji pokreću trenutnu Appleovu generaciju laptopa MacBook, rekla je kompanija u utorak.

U najavi se ne spominju konkretni detalji o potencijalnim AI značajkama koje bi mogle biti ugrađene u Appleovu tehnologiju. Ipak, potpredsjednik Applea za arhitekturu platformi Tim Millet dao je jedan primjer: on tvrdi kako će korisnici moći izolirati motiv 4K videa i ukloniti pozadinu samo jednim dodirom u Appleovoj aplikaciji Final Cut Pro.

Millet kaže kako su neuralni pokretači AI sposobnosti u čipu M4 već godinama dio Appleovih čipova, no kako je ovaj posljednji čak 60 puta moćniji od najranijih Appleovih modela i “moćniji od bilo koje jedinice za neuralno procesuiranje u bilo kojem AI osobnom računalu danas.”

U utorak je iz Applea najavljena nova linija iPad Pro koju tvrtka opisuje kao najtanju dosad. Najavljen je i novi iPad Air kojeg pokreće čip M2. Iz tvrtke tvrde kako novi neuralni pokretač čipa M4 može provesti čak 38 bilijuna operacija u sekundi.

Dionice tvrtke blago su porasle – manje od jednog postotnog boda – nakon najave u utorak.

Planovi tvrtke u polju umjetne inteligencije imaju žestoku konkurenciju. The Verge izvještava kako bi Microsoft ovog mjeseca u Seattleu trebao organizirati događaj na kojemu će predstaviti svoju viziju budućnosti za “AI osobna računala”, a mogli bi pokrenuti i novi hardver.

Autor originalnog članka: James Farrell, Forbes

Link: Apple Promises AI Features In New IPad Pro Chips – As AI Tech Race Heats Up

(Prevela: Nataša Belančić)