ChatGPT sada može ‘pamtiti’ korisnike – uključujući njihov stil komunikacije i preference

OpenAI testira novu značajku kojom ChatGPT dobiva memoriju u kojoj pohranjuje podatke iz ranijih čavrljanja s korisnicima, uključujući njihov glas, stil komunikacije i osobni ukus – kako bi iskustvo još više prilagodio pojedinim korisnicima.

Korisnici će moći odabrati žele li da ChatGPT pohrani razgovore i omogućiti chatbotu da ‘zapamti’ konkretne detalje o korisniku za još prilagođenije iskustvo, rečeno je iz OpenAI-ja u objavi na blogu.

Korisnik će moći kontrolirati i koje informacije će ChatGPT pohraniti, rečeno je iz tvrtke, iako će “pamćenje” chatbota “razvijati sa svakom interakcijom” i omogućiti mu da s vremenom sam odlučuje o tome koje informacije se trebaju pohranjivati, ovisno o preferencama korisnika.

Ako korisnik od ChatGPT-ja zatraži da kreira dječju čestitku za rođendan, a ranije je chatbotu rekao da to dijete voli meduze, ChatGPT bi mogao kreirati čestitku u kojoj meduza nosi slavljenički šešir, navode iz tvrtke kao primjer.

Ova značajka primijenit će se i na druge GPT-ove, uključujući ChatGPT Team i Enterprises, što će chatbotu omogućiti da “zapamti vaš ton, glas i preference formata” dok odgovara na određene upite, dok će Books GPT preporučivati knjige ovisno o ukusu korisnika, npr. omiljenom žanru ili knjigama.

Organizacije će moći učitati podatke u ChatGPT koji će potom prema tim podacima kreirati tablice sa zaključcima, dok će tvrtke za programiranje također moći pohranjivati informacije o svom programerskom jeziku i okvirima kako bi te preference ostale zapamćene za buduće projekte, kažu iz OpenAI-ja.

Iako će nova značajka omogućiti pohranu informacija o korisniku, čelnica za proizvode tvrtke Joanne Jang za Bloomberg kaže kako je ona osmišljena da ne pohranjuje osjetljive osobne podatke poput lozinki, brojeva putovnica ili detalje o zdravlju korisnika.

Značajka će najprije postati dostupna za neke od besplatnih i pretplaćenih korisnika ovog tjedna, a tek kasnije će postati široko dostupna, rečeno je iz tvrtke.

Memorija za ChatGPT posljednja je značajka koju je najavila tvrtka nakon što je chatbot tijekom prošle godine postao iznimno uspješan. Prošlog mjeseca kompanija je predstavila GPT Store, online trgovinu gdje korisnici mogu razmjenjivati prilagođene chatbotove s drugima. Store je predstavljen nakon dvomjesečnog odgađanja izazvanog potresima u vodstvu tvrtke. Prošlog mjeseca predstavljen je i ChatGPT Team, manja verzija značajke ChatGPT Enterprise koja je predstavljena u kolovozu kao alternativa za organizacije koje chatbot koriste s “velikom razinom sigurnosti.”

Izvršni direktor tvrtke, Sam Altman, jučer se videolinkom obratio prisutnima na World Governments Summitu u Dubaiju, ponovivši svoje strahove o mogućim opasnostima umjetne inteligencije. Naglasio je kako “ne priča o scenariju u kojem roboti-ubojice šetaju cestom”, već o “vrlo suptilnim društvenim pomacima” zbog kojih bi ta tehnologija mogla postati opasna.

Autor originalnog članka: Ty Roush, Forbes

Link: ChatGPT Can Now ‘Remember’ Users – Including Their Voice, Preferences

(Prevela: Nataša Belančić)