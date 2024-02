Googleov Gemini je zbog neistinitih i uvredljivih slika izazvao ozbiljne kontroverze. Što dalje?

Predstavljanje Googleovog Geminija ovog mjeseca bilo je turbulentno. Privukao je pozornost kritičara poput tech milijardera Elona Muska i osnivača stranice FiveThirtyEight Natea Silvera nakon što je Gemini kreirao neistinite i uvredljive slike, zbog čega se Google i ispričao.

AI model najprije je upao u probleme kada su korisnici otkrili da servis generira povijesno netočne slike: crne Vikinge, Azijatkinju u vojnoj uniformi Njemačke iz Drugog svjetskog rata, kao i ženskog Papu.

Google se ispričao zbog nedostataka Geminija i privremeno zaustavio opciju generiranja ljudi, napisavši u blogu kako je AI model obučen da u svojim rezultatima uključuje čitav niz različitih ljudi – no obuka nije uspjela u obzir uzeti situacije koje ne bi trebale prikazivati takav spektar različitosti.

Osnivač stranice za ispitivanje javnog mnijega FiveThirtyEight, Nate Silver, na X-u je objavio kako bi Gemini trebao biti ugašen, pozivajući se na upit modelu o tome je li na društvo negativniji utjecaj imao Elon Musk sa svojim tweetanjem memeova ili Adolf Hitler. Gemini mu je odgovorio kako nije moguće “definitivno reći tko je imao negativniji utjecaj na društvo.”

Musk, osnivač AI startupa xAI, na X-u je rekao kako se Google previše zanio s Geminijevom značajkom za generiranjem slika, “jer je tako svima jasno pokazao svoje suludo, rasističko i anticivilizacijsko programiranje.” Musk također tvrdi kako se Geminijevi problemi s diskriminacijom prenose i na tražilicu Google, ponovno podijelivši tvrdnju desničarskog komentatora Tima Poola koji tvrdi kako Google “namješta” predsjedničke izbore ove godine u korist lijevih kandidata.

Geminijevo generiranje slika ljudi još uvijek je na pauzi, ali ponovno će biti pokrenuto kroz nekoliko tjedana, prenosi CNBC koji citira izjavu izvršnog diretkora Google DeepMinda Demisa Hassabisa.

Musk je dan prije nego je Hassabis dao svoju izjavu tvrdio kako mu je “jedan visokorangirani direktor u Googelu” rekao kako bi moglo trebati “nekoliko mjeseci” dok se ne provedu promjene sporne značajke. Musk je rekao kako je neimenovanom direktoru odgovorio kako sumnja da će “Googleov woke birokratski balon” dopustiti da se problemi poprave. “Ništa se neće promijeniti, osim što će pristranost biti manje očita i opasnija,” ako se ljude koji su izazvali problem ne makne iz Googlea, rekao je Musk.

Iz Googlea u objavi na blogu također kažu kako pokušavaju izbjeći “neke zamke” koje su zamijetili u polju tehnologije generacije slika, navodeći kao primjere nasilne ili seksualno eksplicitne slike. Pristranost je pronađena i u drugim AI programima, kao što je Stable Diffusion XL Stability AI-ja. Na upit da prikažu “produktivnu osobu” ili “privlačne ljude”, taj program generirao je slike isključivo ljudi bijele boje kože, stoji u izvješću Washington Posta. Washington Post također je otkrio kako upit za generiranje slika “ljudi u socijalnoj službi” stvara isključivo slike ljudi obojane kože.

Dionice Googleove matične tvrtke, Alphabeta, na zatvaranju burzi u ponedjeljak su pale za preko 4 posto, na 138,75 dolara, nakon što su se kritike na Gemini nastavile gomilati i preko vikenda.

Gemini je direktni konkurent modelu ChatGPT tvrtke OpenAI, koji je dobio do 13 milijardi dolara investicija od Microsofta, a u veljači dosegnuo vrijednost od 80 milijardi dolara. Ni Muskov startup xAI nije nevažan u ovom rastućem sektoru, dok njegov vlasnik proizvode poput svog chatbota Grok reklamira kao manje “woke” alternativu ChatGPT-ju i Geminiju. Musk je također kritizirao i samo vodstvo Googlea, rekavši u tweetu kako je direktor proizvoda u Googleu, Jack Krawczyk, “jedan od glavnih razloga zašto je Googleov AI takav rasist i seksist”, nakon što su se internetom proširili stari Krawczykovi tweetovi u kojem on priznaje da su povlastice koje bijelci imaju u društvu stvarne.

Autor originalnog članka: Antonio Pequeño IV, Forbes

Link: Google’s Gemini Controversy Explained: AI Model Criticized By Musk And Others Over Alleged Bias

(Prevela: Nataša Belančić)