Hrvatski poduzetnik prikupio 1,2 milijuna eura za svoj startup u Irskoj

Hrvoje Smolić potrošio je desetak godina kako bi u području koje je poznavao osmislio proizvod koji ima potencijala. Priču je započeo u Hrvatskoj, a onda planski preselio u Irsku. Sad je dobio i investiciju koja bi mu trebala omogućiti širenje biznisa. S obzirom na stanje na tržištu, čini se da bi njegova irska kompanija za nekoliko godina mogla postati vrlo uspješna.

Hrvatski poduzetnik Hrvoje Smolić prikupio je 1,2 milijuna eura investicije za svoj startup Graphite-Note koji se bavi strojnim učenjem. Radi se o grani umjetne inteligencije koja se bavi razvojem algoritama koji svoju učinkovitost poboljšavaju na temelju obrađivanja velikog broja podataka.

Njegova priča započela u Hrvatskoj u kojoj je nakon rada za domaće tvrtke pokrenuo svoju mini kompaniju. Tijekom 2015. godine počeo je proučavati znanost o podacima i strojno učenje, jer mu se to činio prirodni smjer u kojem ide područje koje se zove Data Analytics.

Proučavajući to područje i radeći određene projekte, primijetio je kako se za razne veličine firmi, za razne vertikale i razne studije slučaja konstantno koriste isti algoritmi umjetne inteligencije. Kako je već prije kreirao neke Software as a Service (SaaS) produkte, odnosno proizvode čiji se poslovni model temelji na plaćanju softverske usluge kroz pretplatu, počeo je razmišljati može li se to znanje nekako pretočiti u proizvod.

Irska je nudila više prilika za razvoj startupa od Hrvatske

Dvije godine kasnije, odlučio je razvijati ideju dalje, ali je unatoč tada već donekle razvijenoj startup sceni u Hrvatskoj htio to raditi u nekoj zapadnoj zemlji s boljom startup kulturom i puno više prilika za mentorstva i investicije. Novu tvrtku nije htio polako razvijati samo svojim sredstvima kao prvu, nego je htio dobiti investiciju kako bi se ona razvijala puno brže.

Izbor je pao na Irsku 2018. godine. To je jedina država u Europskoj uniji u kojoj se govori engleski jezik i ima vrlo razvijeno društvo sa snažnom startup kulturom. Kako je Smolić putovao sa ženom i dvogodišnjim djetetom gledao je i druge važne stvari poput školstva, ljudskih sloboda i druge slične kriterije.

2020. godine je ozbiljno počeo razvijati ideju automatizacije algoritama znanosti o podacima i strojnom učenju. Htio ju je ponuditi podatkovnim analitičarima koji nemaju AI ekspertizu kroz sučelje koje je jednostavno za korištenje. Osnovao je tvrtku Graphite Note i odlučio pričekati s prikupljanjem investicija. Prvo je htio od desetak firmi dobiti povratnu informaciju je li na pravom tragu, i dobiti sličan broj klijenata prije traženja investicije.

Copyright Notice on all images: The images appearing are the exclusive property of Michelle Breen Crean Photography and are protected under International Copyright laws. The images may not be reproduced, copied, transmitted or manipulated without the written permission of Michelle Breen Crean 086 1023233. Use of any image as the basis for another photographic concept or illustration (digital, artist rendering or alike) is a violation of International Copyright laws.

Startup je ojačao priključivanjem iskusnog prodavača

Tijekom tri godine njegov startup je sudjelovao u irskom NDRC akceleratoru i Huawei scale up programu, a upoznao je i suosnivača Vinnieja Lyncha koji je stručan u prodaji. Početkom prošle godine počeli su naplaćivati pretplatu za korištenje softvera i ubrzo imali klijente s pet kontinenata.

Tada su odlučili dizati rundu investicije sredinom prošle godine. Cilj im je bio prikupiti sredstva uz koja će naći najbrži put do magičnog „produkt-market“ fit-a i demonstrirati da je prodaja softvera skalabilna.

“Osobno smatram da je ovo budućnost data analitike i business intelligence segmenta” – kaže Smolić i pojašnjava kako danas postoji previše poslovnih problema koji se mogu riješiti prediktivnom analitikom i premalo eksperata koji to znaju napraviti.

Njegova platforma ima pristup za koji nije potrebno znanje kodiranja, a data science projekti se njom umjesto u tjednima mogu završiti u satima. Trenutno intenzivno šire partnersku mrežu preko agencija i konzultanata koji se bave poslovnom inteligencijom. Graphite-Note rješava im nedostatak data science talenata za projekte temeljene na njihovim podacima.

Smolić vjeruje da njegova tvrtka ima sjajnu budućnost. Cijeli sektor raste na godišnjoj razini od 30 do 40 posto i bit će vrijedan stotine milijardi dolara do kraja desetljeća.