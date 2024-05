Anketa: Zaposlenici skrivaju od svojih šefova da koriste AI na poslu

Nova Microsoftova anketa o poslovnim trendovima otkrila kako zaposlenici, zabrinuti da bi mogli ispasti zamjenjivi, kažu kako ne žele javno reći da koriste umjetnu inteligenciju za obavljanje važnih zadataka – iako njih 75 posto priznaje da koriste te alate, često bez dozvole poslodavaca.

Izvršni direktori puno pričaju o umjetnoj inteligenciji, opisuju ju kao transformativnu tehnologiju i nadaju se da će ona dovesti do eksplozije produktivnosti. Ipak, postoji problem: mnogi zaposlenici boje se priznati da ju koriste iz straha da će izgledati zamjenjivo.

Nešto preko polovice zaposlenih, njih 52 posto, koji na poslu koriste umjetnu inteligenciju ne žele priznati da ju upotrebljavaju za najvažnije zadatke, a podjednako zaposlenika boji se da bi zbog korištenja AI-ja za najvažnije zadatke mogli izgledati zamjenjivo, pokazuje nova anketa Work Trend Index Microsofta i LinkedIna. Ipak, zaposlenici očito koriste novu tehnologiju: nekih 75 posto ispitanih zaposlenika kaže kako koristi AI na poslu, dok je prije šest mjeseci postotak iznosio 46 posto, a preko tri četvrtine koristi vlastite alate umjesto onih koje im je na raspolaganje stavila tvrtka. Microsoft taj fenomen naziva “BYOAI” (eng. bring your own AI – donesite svoj AI).

Godišnje izvješće objavljeno je u srijedu, a temelji se na anketiranju 31.000 zaposlenih na puno radno vrijeme, kao i LinkedInove podatke o radu i zapošljavanju i podatke koje Microsoft prikuplja od klijenata koji koriste njihov softver. Iako je anketu naručio Microsoft – koji prodaje svoj AI alat Copilot i ima veliki udio u AI tvrtci OpenAI – ona još uvijek nudi uvid u to kako zaposlenici i tvrtke koriste generativnu umjetnu inteligenciju i razmišljaju o njoj dok ta tehnologija polako prerasta iz zanimljive novotarije u alat koji velikom brzinom mijenja način na koji se obavlja posao.

“Prvo što vidimo u ovom izvješću jest da zaposlenici žele AI na poslu i ne čekaju da kompanije nešto poduzmu,” kaže Colette Stallbaumer, voditeljica Microsoftovih timova za budućnost posla i Microsoft 365. “Veliki dio tog korištenja je bez dozvole.”

Ova godina prva je u kojoj je Microsoft na izvješću radio s LinkedInom, a otkrivena je sve snažnija uloga umjetne inteligencije i u samim poslovima i u očekivanja kandidata i menadžera. Pozicija “šefa za AI”, otkrila je analiza, utrostručila se u prethodnih pet godina, a porasla za preko 28 posto prošle godine. Istovremeno, LinkedIn bilježi kako 142 puta više članova u svoje vještine dodaju AI vještine, stoji u izvješću, dok je broj ljudi koji se javljaju na oglase za posao u kojima se spominje AI porastao za 17 posto u prethodne dvije godine u usporedbi s oglasima koji ne spominju te vještine.

Pod “AI vještine” niti LinkedIn niti osobe koje ih dodaju na svoje profile ne govore nužno o zahtjevnim vještinama strojnog učenja. “Toliko smo rano u ovom procesu da se to samo zove AI vještine,” kaže Aneesh Raman, podpredsjednik i stručnjak za radnu snagu u LinkedInu. “Shvatite što je to i onda se počnete igrati. Postaje jasno da se ne radi o nekom tehničkom, kompliciranom setu vještina.”

Izvješće također sadrži otkrića od korisnika Microsoftovog softvera. Istraživači su osmislili nasumično, šestomjesečno testiranje 60 klijenata u raznim industrijama koje naziva “prvo promatranje 3.000 pojedinaca na velikoj skali” koji koriste AI na poslu bez intervencija. Otkriveno je kako korisnici Copilota troše manje vremena na emailove – čitaju 11 posto manje poruka i troše na njih 4 posto manje vremena, kažu iz Microsofta – i više dokumenata uređuju u programima poput Worda ili Excela. Zanimljivo, testiranje je otkrilo kako neki korisnici Copilota više vremena provode na sastancima – možda zato jer imaju više vremena sastajati se s kolegama zbog efikasnosti – dok drugi na njima provode manje vremena.

Ipak, činjenica da su zaposlenici nevoljki priznati da koriste umjetnu inteligenciju dodatni je znak fenomena koji zabrinjava direktore i istraživače. U nekim tvrtkama se zaposlenici boje priznati da koriste ChatGPT ili nekog drugog AI chatbota jer je to zabranjeno, no u mnogim drugim kompanijama radi se više o tome da zaposlenici žele imati zasluge za svoj posao u vremenu kada se mnogi boje za sigurnost svog radnog mjesta uslijed promjena u gospodarstvu i priča o prijetnji koju predstavlja umjetna inteligencija.

Ethan Mollick, profesor na fakultetu Wharton sveučilišta u Pennsylvaniji, koji proučava AI, ovo naziva “IT-jem iz sjene”. Zaposlenici, rekao je on za Forbes u nedavnom intervjuu, “znaju da ako vam za to kažu, onda možda nećete biti toliko impresionirani odličnim poslom koji obavljaju. Svi pokušavaju ne pokazati da su automatizirali svoj posao.”

U svojoj nedavno objavljenoj knjizi Co-Intelligence Mollick piše kako su istraživanja pokazala da ljudi drugačije ocjenjuju posao kada znaju da je on rezultat umjetne inteligencije, a ne ljudske osobe. Rezultat je da “veliki dio vrijednosti korištenja umjetne inteligencije proizlazi iz toga da nitko ne zna da ju koristite,” piše on u svojoj knjizi, pozivajući se na neznanstvenu anketu koju je proveo na društvenim medijima, a koja pokazuje da korisnici umjetne inteligencije barem u nekim situacijama ne žele priznati da ju koriste. “Ako je netko otkrio kako automatizirati 90 posto određenog posla i to kaže svom šefu, hoće li kompanija otpustiti 90 posto njegovih kolega? Bolje ostati šutjeti.”

Rezultat je taj da bi tvrtke koje se žele okoristiti efikasnišću umjetne inteligencije trebaju naglasiti zaposlenicima koji ju koriste da je ona vrijedna i ponuditi obuku kako bi pokazali da je korištenje AI-ja očekivani dio posla. Microsoftovo izvješće otkriva kako samo 39 posto ljudi koji koriste umjetnu inteligenciju kaže kako su dobili obuku od kompanije. “Tvrtke moraju imati strategiju za AI. Moraju imati perspektivu,” kaže Raman. “Ovo je promjena menadžmenta na jednoj potpuno novoj razini.”

Autor originalnog članka: Jena McGregor, Forbes

Link: Workers Don’t Want Bosses Knowing They Use AI – Even As They ‘BYOAI’ To Work

(Prevela: Nataša Belančić)