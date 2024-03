Ovaj startup želi printati 3D vojne dronove na ukrajinskoj fronti

Startup iz američkog San Diega potiho je prikupio 12 milijuna dolara od tvrtki poput Lockheed Martina, a sklopio je i ugovore s Pentagonom za razvoj tvornice dronova veličine kontejnera za transport. Startup svoju ideju pokušava prodati – Ukrajini.

Rat u Ukrajini bjesni, a inženjer za obranu i 3D printanje Ian Muceus u veljači je posjetio Kijev. Fasciniran dronovima koji su postali ključni za obranu zemlje, želio je naučiti više o njihovoj masovnoj proizvodnji za vlastiti biznis: Firestorm Labs.

U prosincu je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio planove za proizvodnju nekoliko desetaka tisuća dronova mjesečno, a nedavno je najavio i osnivanje zasebne grane vojske za dronove. Budući da je ruska invazija ušla u svoju treću godinu, upravo Ukrajina bi mogla postati važno mjesto za testiranje novog proizvoda Firestorma: tvornicu dronova veličine kontejnera za transport koja može proizvesti dronove spremne za borbu u manje od jednog dana.

Firestorm ovu tvornicu naziva xCell, a kažu kako je dizajnirana kako bi ju bilo jednostavno dopremiti do fronte za potrebe brze proizvodnje dronova za specifične misije ili brzo prebacivanje starih sustava za nove operacije. Tehnologija printa kostur drona kojemu se brzo mogu nadodati potrebni dijelovi. “Modifikacije možete obaviti u nekoliko sati ili dana, ne trebaju više tjedni,” kaže suosnivač i izvršni direktor Firestorma, Dan Magy.

Tvrtka je nedavno otvorila tvornicu u San Diegu u kojoj će se printati dronovi i proizvoditi xCellovi koji će to isto činiti na fronti. Magy očekuje kako će tvornica proizvoditi preko 500 strojeva mjesečno. Firestorm predviđa kako će se u budućnosti u ratovima trošiti 10.000 dronova mjesečno. “Mislim da će to biti potrebno, nažalost, uzimajući u obzir ovo što vidimo u Ukrajini,” kaže Muceus za Forbes.

xCell / FOTO: Firestorm Labs

Kako bi došli do te razine, u tvrtci prikupljaju kapital. U ranije neobjavljenim investicijskim krugovima tvrtka je prikupila 12,5 milijuna dolara sredstava, od kojih je 3 milijuna došlo od tvrtke Lockheed Martin Ventures. Tvrtka taj novac planira upotrijebiti za povećanje proizvodnje xCellova i dva drona koji mogu biti isprintani u manje od jednog dana: Tempest, koji teži 25 kilograma, i El Nino od 4,5 kilograma, koji će se koristiti za prikrivene misije.

Glavno pitanje je koliko dronova Firestorm zapravo može proizvesti. Eveline Bučatskij, partnerica u kijevskoj investicijskoj tvrtci D3 koja podupire ukrajinsku vojsku, za Forbes kaže kako još nije vidjela tehnologiju 3D printanja koja može biti “kompetitivna u proizvodnji na velikoj skali.” Ipak, decentraliziranje postrojenja za proizvodnju moglo bi biti korisno u ratu u kojemu Rusija namjerno i direktno napada tvrtke za dronove, dodaje. Malene, odvojene stanice za 3D printanje mogle bi umanjiti izglede da će Rusija u samo jednom napadu uništiti ključni izvor proizvodnje dronova.

“Ogromna tvornica poput Tesle, s koristima po pitanju obujma proizvodnje, jednostavno je nepraktična,” kaže ona za Forbes. “Nadamo se boljoj tehnologiji 3D printanja, samo ne znamo hoće li onda doći dovoljno brzo kako bi imala nekakav utjecaj u ovom ratu.”

Nema javnih ugovora – za sada

Firestorm još nije dobio nikakve javne ugovore u Ukrajini, ali ima svoje pokrovitelje u Pentagonu. U studenom prošle godine, tvrtka je potpisala ugovor s ministarstvom obrane vrijedan 3,8 milijuna dolara za dizajniranje i proizvodnju modificiranog drona Tempest. U rujnu su od američkih zračnih snaga dobili 1,3 milijuna dolara za dizajniranje jedinice xCell koja može proizvoditi dronove dugog dometa. Također su jedan od mnogih izvođača u širokom ugovoru imena Eglin Wide Agile Acquisition Contract, vrijednom 46 milijuna dolara, koji je osnovan kako bi nabava oružja za ministarstvo obrane postala brža i agilnija, iako Firestorm u sklopu tog ugovora još nije dobio nijedan posao.

Magy za Forbes kaže kako tvrtka želi proizvoditi široki raspon dronova za Pentagon i njegove saveznike, pogotovo one dronove koji se mogu koristiti u situacijama gdje su signali zakrčeni, a piloti mogu izgubiti vezu sa svojim uređajima. Taj problem, izvještavao je Forbes, pokušavaju riješiti ministarstvo obrane i bivši direktor Googlea Eric Schmidt kroz čitav niz investicija i poslova.

Treći suosnivač, Chad McCoy, bivši je zapovjednik u Zajedničkom zapovjedništvu za specijalne operacije američkih zračnih snaga, a on tvrdi kako su dronovi Firestorma već sad bolji od konkurentskih u izbjegavanju detekcije na radarima. “Moći ćemo lansirati stotine dronova u područja gdje, tradicionalno, takve letjelice ne bi bile opcija,” kaže on.

Autor originalnog članka: Thomas Brewster, Forbes

Link: This Startup Wants To 3D Print Military Drones On The Front Lines Of Ukraine

(Prevela: Nataša Belančić)