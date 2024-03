U najaktivnijem sektoru fronte, Ukrajinci mogu poslati onoliko dronova koliko Rusi mogu poslati – vojnika

Usprkos nevjerojatnim gubicima u dvije godine rata, Rusija još uvijek ima više tenkova, više artiljerije i više trupa od Ukrajine. Ono čega Rusija nema više su – dronovi.

Analiza objavljenih napada eksplozivnim FPV dronovima otkriva kako Ukrajinci mjesečno uspješno provedu tristotinjak takvih napada više nego Rusi.

Od kolovoza su ukrajinske trupe na ruske izbacile najmanje 8.273 FPV dronova, dok su Rusi izbacili njih najmanje 6.059.

Vjerojatno tih napada ima mnogo, mnogo više, samo oni nisu prijavljeni. U svakom slučaju, očito je da postoji jaz koji pomaže objasniti kako su ukrajinske trupe uspjele zaustaviti rusku zimsku ofenzivu zapadno od ruševina Avdiivke na istoku zemlje.

Rusi su kliznim bombama napali brojčano slabiji ukrajinski garnizon u gradu – 110. mehaniziranu brigadu i nekoliko povezanih jedinica – a potom na nju poslali pješake, natjeravši garnizon na povlačenje prema zapadu pod zaštitom tri ukrajinske brigrade: 47. mehanizirane, 3. jurišne i 53. mehanizirane.

Ukrajinci su se odrekli prve linije sela nekoliko kilometara zapadno od Avdiivke i svoje obrambene položaje izgradili na drugoj liniji u selima Berdički, Orlivka i Tonen’ke.

Na povoljnom terenu s vodenom površinom iza leđa, ove tri brigade okrenule su se i krenule u borbu tenkovima, artiljerijom, minobacačima i – što je najvažnije – dronovima. Ogromnom količinom dronova. “Broj dronova koje ukrajinske oružane snage imaju na raspolaganju u sektoru Avdiivke je preko svih očekivanja,” požalio se jedan ruski vojni bloger.

Taj isti bloger procjenjuje kako ukrajinske brigade zapadno od Avdiivke imaju onoliko dronova koliko ruska vojska na tom području ima vojnika. Ako je to istina, to bi značilo da su Ukrajinci samo u ovom sektoru nagomilali desetke tisuća FPV dronova.

Matematika dokazuje ovu tvrdnju. U suradnji sa sve većom mrežom malenih civilnih radionica, ukrajinska vojska prošle godine brzo je povećala proizvodnju ovih dronova. Danas vojska dobiva najmanje 50.000 FPV dronova mjesečno uz cijenu od samo nekoliko stotina dolara po dronu. Cilj Kijeva je ove godine u borbu poslati milijun ovih dronova.

Ruski propagandisti tvrde kako ruska industrija proizvodi još i više. Izbacuju nevjerojatne brojke: 100.000 ili čak 300.000 FPV dronova mjesečno.

A set of 20 prepared FPV drones at a Ukrainian position – a minimum that each FPV unit must have ready ahead of the enemy assault.



Footage from Butusov/Censor.net, drones produced by Wild Hornets. pic.twitter.com/CKkTzDZKTi — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) March 5, 2024

Na ove laži ne treba nasjesti. Da, točno je da veća ruska industrija dronova “predstavlja kompleksni problem bez jasnog rješenja” za Ukrajinu, prema riječima ukrajinske analitičke skupine Frontelligence Insight.

No nije vidljivo da ruska veća industrija donosi one rezultate koji bi bili važni, a to je slanje spremnih dronova na frontu gdje (i kada) su oni potrebni. Upravo zato Ukrajinci lansiraju mnogo više dronova.

Dio problema leži u tome što su mnogi ruski dronovi loše izrađeni i prema tome nepouzdani. Jedan ruski vojni reporter naglasio je kako najbolje ruske FPV dronove, poput modela Piranha i Ghoul, proizvode entuzijasti privatnim novcem. Ti dronovi možda su udarili i oštetili ukrajinske tenkova M-1 Abrams američke izrade.

Međutim, dronovi za čiju proizvodnju plaća vlada, a koje proizvode izvođači za vojsku, “loše su kvalitete”, iznimno ranjivi na ukrajinsko radio-ometanje, a često se “izvrću pri prilasku”, tvrdi reporter koji za takvo stanje krivi “nepotizam i lobiranje.”

Nije važno proizvodi li Rusija više dronova od Ukrajine ako ti dronovi ne funkcioniraju. Dok – i ako – Kremlj ne reformira proizvodnju dronova koju financira vlada, ukrajinske oružane snage vjerojatno će nastaviti slati više kvalitetnih FPV dronova.

Iako ti dronovi, težine ispod jednog kilograma i dometa nešto preko tri kilometra, ne mogu u potpunosti zamijeniti moćnu artiljeriju dometa 24 kilometra, oni su efikasna privremena opcija u situacijama kada je zaliha artiljerije niska.

Upravo to je slučaj u ukrajinskoj vojsci – zaliha artiljerije iznimno je niska budući da proruski Republikanci u američkom Kongresu već mjesecima blokiraju slanje američke pomoći Ukrajini.

Ipak, ukrajinska kriza artiljerije polako završava. Češka je ispregovarala kupnju – uglavnom od strane europskog konzorcija – milijun granata za Ukrajinu, a prvi paket isporuke već je na putu. Naravno, uvijek je moguće da bi Republikanci mogli popustiti i odobriti dodatna američka sredstva, što bi Ukrajini moglo donijeti još milijun granata.

Za prijatelje slobodne Ukrajine uzbudljivo je to da će artiljerija biti dodatak. Ukrajinci su pojačali proizvodnju FPV dronova i dobili trajnu prednost – barem što se dronova tiče – nad Rusima, kako bi nadomjestili nestašicu granata.

I kada ta nestašica stane, ukrajinske radionice još uvijek će proizvoditi tisuće pouzdanih FPV dronova svakog mjeseca. Na taj način, ukrajinska privremena opcija mogla bi se pretvoriti u višak – odnosno ogromnu prednost u snazi.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: In The Hottest Sector Of The Ukraine War, The Ukrainians Might Deploy As Many Drones As The Russians Deploy Soldiers

(Prevela: Nataša Belančić)