Sjeverozapadno od Avdiivke, ukrajinski tenkovi Abrams u svojoj posljednjoj bitci uspjeli su zaustaviti Ruse

Nakon što je iscrpljenu ukrajinsku 110. brigadu, kojoj je ponestalo artiljerije, prije tri tjedna uspjela istjerati iz ruševina Avdiivke, ruska vojska bila je u naletu.

Dok su se 110. brigada i druge jedinice, uključujući 47. mehaniziranu brigadu sjeverno od Avdiivke, povlačile prema lakše obranjivom terenu na zapadu, Rusi su napredovali kilometrima.

Ti kilometri najveći su ruski napredak u godinu dana.

Ipak, bilo kakvi izgledi da će Rusi probiti novu ukrajinsku obrambenu liniju i doći do većih urbanih centara nestali su ovog mjeseca, kada su se 47. brigada i druge jedinice okrenule i uzvratile borbu.

Bila je to skupa odluka za Ukrajince. 47. brigada – glavna za upravljanje ukrajinskim oklopnim vozilima američke izrade, uključujući tenkove Abrams M-1, borbena vozila M-2 Bradley i inženjerska vozila Assault Breacher, izgubila je gotovo 10 posto oklopnih vozila, pokazuju podaci analitičara Andrewa Perpetue. Među gubicima su tri tenka M-1, najmanje četiri vozila M-2 i dva vozila Assault Breacher.

Međutim, u posljednjoj bitci u gradu Berdiči, osam kilometara sjeverozapadno od Avdiivke, 47. brigada nanijela je mnogo gore gubitke nego što je pretrpjela. Ceste prema gradu pune su olupina ruskih tenkova, borbenih vozila, a pogotovo oklopnih vozila za transport trupa BTR-80. Rusi su izgubili i veliki broj pješaka.

Ono što je još važnije, 47. brigada i ostale brigade prema jugu uspjele su zaustaviti ruske jedinice.

U dva tjedna žestokih borbi nakon pada Avdiivke, Rusi su prošli kroz sela Stepove, Lastokine i Sjeverne, ali samo zato jer su se Ukrajinci odlučili povući umjesto da brane naselja. Oni su krenuli dalje na zapad, prema naseljima Berdiči, Orlivka i Tonen’ke.

Ta naselja sa stražnje se strane oslanjaju na vodu, zbog čega ih je teže napasti, odnosno lakše braniti.

Ukrajinski Centar za obrambene strategije sažeo je događanja ovog tjedna s linije Berdiči-Tonen’ke. “U smjeru Avdiivke, 47. mehanizirana brigada uspješno je obranila Berdiči, odbivši napade neprijateljskih 15. i 30. brigada.”

3. jurišna brigada odbila je neprijateljski napad na području Orlivke, gdje je 25. brigada zauzela obrambene položaje. Neprijatelj napreduje duž jezera prema jugu Orlivke, a infiltrirao se jugozapadno od jezerca Zorjanski, južno od sela.

53. mehanizirana brigada drži položaje u naselju Tonen’ke, poboljšavajući svoju taktičku poziciju odbijanjem napada neprijateljske 114. brigade.

Ako se Rusi ičim mogu pohvaliti na kraju kampanje za Avdiivku, to je činjenica da su se uspjeli infiltrirati i ukopati preko jugoistočnog ruba Tonen’ke, iako im je to pošlo za rukom jedino nakon brutalnog bombardiranja naselja iz zraka tijekom kojeg su izgubili nekoliko ratnih zrakoplova.

“Ruska 1. motorizirana brigada… napala je Tonen’ke s juga, ali nisu postigli uspjeh,” naglašava Centar za obrambene strategije.

I tako, pet mjeseci nakon početka, borba za Avdiivku napokon dolazi kraju.

To je za Pirova pobjeda za Ruse. Da, uspjeli su osvojiti ruševine Avdiivke, ali to su platili s gotovo 16.000 poginulih vojnika, vjerojatno desecima tisuća ranjenih i gotovo osam stotina uništenih vozila. Ukrajinski gubici čine nekoliko tisuća poginulh i ranjenih i manje od stotinu uništenih oklopnih vozila.

Vozila M-1, M-2 i Assault Breacher koje je 47. brigada izgubila u žestokim borbama možda su među posljednjim gubicima u ovoj kampanji. Oni čine 10 posto tenkova, pet posto oklopnih vozila i možda trećinu inženjerskih vozila brigade.

Postoji samo jedan razlog zašto ova brigada ne može brzo zamijeniti izgubljena vozila, a to je činjenica da proruski Republikanci u američkom Kongresu već mjesecima blokiraju odluku o slanju dodatne pomoći Ukrajini.

Čak i bez podrške SAD-a, 47. brigada još uvijek ima veliku borbenu moć. Vjerojatno i više nego dovoljno da zadrži kontrolu nad gradom Berdiči. Ipak, ono što ostatak ukrajinske vojske nema je ljudstvo, vozila i streljivo koje im je potrebno kako bi pokrenuli veliki protunapad u smjeru istoka.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: In Berdychi, Ukraine’s M-1 Abrams Tanks Made Their Last Stand – And Halted The Russian Advance

(Prevela: Nataša Belančić)