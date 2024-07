Analitičari upozoravaju da je AI histerija oko veličanstvene sedmorke otišla predaleko

Zaustavljen je rast dionica Tesle. Prošlog tjedna dodatno su pale nakon što je UBS snizio ocjenu proizvođaču električnih automobila iz straha da je velika prašina oko umjetne inteligencije napuhala vrijednost dionica. Neki analitičari sugeriraju kako bi se AI balon stvoren oko “veličanstvene sedmorke”, kako se nazivaju velike američke tehnološke kompanije, uskoro mogao ispuhati, a možda čak i puknuti

Dionice Tesle pale su dva posto, na 236,26 u petak ujutro. Ovaj pad uslijedio je nakon što je švicarska banka UBS snizila ocjenu Tesle od neutralne na prodaju.

Analitičari se pozivaju na strahove da su dionice Tesle porasle “previše i prebrzo” na valu snažnog interesa i optimizma za umjetnu inteligenciju, a ne entuzijazma da njihov temeljni biznis automobilizma.

“Vjerujemo da su dionice Tesle zahvaćene fenomenom umjetne inteligencije,” napisali su analitičari, upozorivši da su dionice ranjive “ako tržišni entuzijazam za AI padne.”

Iako Elon Musk i Tesla imaju velike planove za korištenje umjetne inteligencije, uključujući u autonomnim automobilima i robotaksijima, humanoidnim robotima Optimus i razvoju vlastitih AI sustava i uređaja, analitičari kažu kako postoji rizik da će se te prilike za rast manifestirati “u iznimno dugom roku”, ako uopće.

Priznajući da je Tesla postigla impresivan napredak u svojoj misiji razvoja potpuno autonomnih vozila, analitičari ipak kažu kako su druge AI inicijative kompanije “isključivo u fazi istraživanja i razvoja”.

Zašto dionice Tesle padaju?

Pad u petak uslijedio je nakon značajnog pada od preko osam posto prethodnog dana. To je najgori jednodnevni pad dionica Tesle u nekoliko mjeseci, čime je zaustavljen najdulji rast koji je tvrtka zabilježila još od prošlog svibnja tijekom kojeg je tržišna kapitalizacija kompanije porasla za gotovo 260 milijardi dolara. Ovakav preokret dolazi nakon izvješća Bloomberga da će proizvođač odgoditi dugoiščekivano predstavljanje svog programa robotaksija za oko dva mjeseca kako bi se timovima omogućila proizvodnja dodatnih prototipova. Projekt, kojeg je izvršni direktor Tesle Musk predstavljao kao centralni element budućnosti kompanije, sada će biti predstavljen u listopadu umjesto početkom kolovoza.

Snažan razvoj umjetne inteligencije proteklih je mjeseci izazvao rast dionice mnogih kompanija. Analitičar UBS-a ovim potezom pridružili su se rastućem broju glasova koji upozoravaju da sektor postaje prevruć i da je njegov rast neodrživ. Neki sugeriraju kako bi se AI balon uskoro mogao ispuhati, a možda čak i puknuti. Velike tehnološke kompanije poput Applea, Microsofta, Alphabeta, Amazona i Mete mnogo su uložile u umjetnu inteligenciju i tu tehnologiju učinile ključnom za svoje planove, a mnoge od njih pokreću partnerstva, kupuju ili značajno ulažu u manje igrače i startupove kao što su OpenAI, Perplexity, Anthropic i Inflection.

Strahovi su izazvali prodaju dionica velikih tehnoloških tvrtki, a takozvana “veličanstvena sedmorka” – Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta i Tesla – ukupno su prošlog četvrtka izgubile 600 milijardi dolara tržišne kapitalizacije, što je najveći gubitak u jednom danu ikada zabilježen za ove tvrtke.

Autor originalnog članka: Robert Hart, Forbes

Link: Tesla Sell Off Continues As Analysts Warn AI Hype Has Gone Too Far

(Prevela: Nataša Belančić)