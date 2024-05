Brat novog kandidata Domovinskog pokreta za mjesto ministra gospodarstva direktor je u PPD-u u BiH

Iako još nisu službeno potvrđena imena ministara u novoj Vladi Andreja Plenkovića, za resor gospodarstva i energetike pojavilo se novo ime: Ante Šušnjar. A Forbes Hrvatska otkriva da je njegov brat direktor u PPD-u BiH. Spominje se i ime Sabine Škrtić, donedavne članice Uprave “centralnog” PPD-a

Sve oko imena ministara u novoj Vladi koju bi trebali formirati HDZ i Domovinski pokret još uvijek je vrlo neslužbeno, ali činjenica je da se nakon što je spomenuto ime Slavena Dobrovića kao mogućeg rješenja za novo ministarstvo koje bi obuhvaćalo gospodarstvo i energetiku, ubrzo pojavilo novo ime kao mnogo izglednije: Ante Šušnjar. Prvi ga je otkrio portal Dnevnik Nove TV, a to je ime i na naslovnicama dnevnih novina koje predstavljaju moguću finalnu kadrovsku križaljku u novoj Plenkovićevoj vladi – i nitko ga, za sada, nije demantirao.

Ante Šušnjar je u najužem vodstvu Domovinskog pokreta, član je Predsjedništva stranke i Suda časti, ali iznimno rijetko se eksponirao u javnosti. Kada je sudjelovao u predizbornoj debati RTL televizije kao predstavnik Domovinskog pokreta (koji nije bio na listi stranke) bio je to jedan od rijetkih javnih istupa, ali tom prilikom nije otklonio mogućnost da bude ministar.

No, zabilježeno je da je kao član Suda časti stranke sudjelovao u izbacivanju Miroslava Škore, te da se kao odvjetnik u ime stranke obraćao i medijima sa zahtjevima za demantijem.

Procvat odvjetničkog posla

Šušnjar je inače odvjetnik, ali ni kao odvjetnik nije previše poznat u široj javnosti. Suvlasnik je odvjetničkog društva Potočnjak i Šušnjar koje je prema podacima Fine u 2023. godini zapošljavalo tri osobe. Prihodi društva bili su nešto više od 200 tisuća eura u 2023. godine, što je bio rast od 52 posto u odnosu na godinu prije. Neto dobit bila je 80 tisuća eura, a to je pak bilo prilično impresivno povećanje u odnosu na godinu prije: čak 351 posto.

Pretragom slučajeva u kojima je bio angažiran ne nalazimo mnogo predmeta vezanih za gospodarstvo, te je teško definirati njegovu užu specijalnost. Supruga Ante Šušnjara je liječnica u KB Dubrava, no ono što je zanimljivo u okolnostima u kojima ga se izdvaja kao potencijalnog novog ministra gospodarstva jest činjenica da je njegov brat, Ivan Šušnjar – direktor u tvrtki PPD BiH, bosansko-hercegovačkoj tvrtki kćeri PPD-a, tvrtke u vlasništvu Pavla Vujnovca koji je jedan od ključnih igrača na hrvatskoj energetskoj sceni. Ivan Šušnjar je ranije, od 2016. do 2018. godine radio u centrali PPD-a u Hrvatskoj, potom na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a u siječnju 2023. godine odlazi u BiH.

Supruga Ivana Šušnjara, brata potencijalnog ministra, je pak zaposlena u također strateški važnoj energetskoj tvrtki u Hrvatskoj, Ini.

Zanimljivo je da je Ivan Šušnjar, kao ekonomist (doktor ekonomski znanosti) bio predstavljen i kao član Osnivačkog odbora Domovinskog pokreta na osnivačkom saboru stranke u veljači 2020. godine, kada je za predsjednika stranke izabran Miroslav Škoro, te je po svemu sudeći bio, a možda i još uvijek jest, član stranke, jednako kao i brat Ante.

Sukobi interesa ili…?

Naravno, ovo je faza u kojoj se tek licitira imenima potencijalnih ministara, ali ako Ante Šušnjar doista bude izabran za ministra, trebat će se pažljivo razmotriti moguća linija sukoba interesa zbog direktne obiteljske „uvezenosti“ u energetski sektor. I bez toga, uostalom, Domovinski pokret ima već duže vrijeme imidž stranke koja je povezana s ključnim energetskim mogulom, Pavlom Vujnovcem, a Stipo Mlinarić Ćipe, jedan od lidera Domovinskog pokreta, još prije predizborne kampanje otvoreno je govorio da Mario Radić, zamjenik predsjednika, koji je vlasnički povezan s Vujnovcem u Pevexu, a i prijateljski još od ranih dana njihovih poduzetničkih karijera – zbog sukoba interesa ne bi mogao preuzeti tu dužnost.

Sada je već posve jasno da će Mario Radić „dobiti“ resor demografije i mjesto potpredsjednika Vlade, ali osjetljivo i izuzetno moćno mjesto ministra gospodarstva i energetike još nije posve definirano. Osim Ante Šušnjara počelo se spominjati i ime Sabine Škrtić, koja nesumnjivo ima iskustva u izvršnoj vlasti jer je bila pomoćnica ministra – Ivana Vrdoljaka, ali je i ona bila potom vezana, i to još vrlo blisko – uz Pavla Vujnovca. Smatralo je se njegovom „desnom rukom“, posebno oko plinske tematike, a krajem travnja je objavljeno da odlazi s mjesta članice Uprave PPD-a, no da će „nastaviti suradnju“ s tvrtkom. Sabina Škrtić ni u vrijeme Ivana Vrdoljaka nije bila članica HNS-a, ali smatralo se da dolazi na pozicije preko kvote HNS-a. Ni sada, koliko je poznato, nije članica Domovinskog pokreta, no sve križaljke su još uvijek moguće do trenutka dok Andrej Plenković, stari-novi premijer, ne objavi imena svojih ministara.

Po svemu sudeći, za Slavena Dobrovića su – trenutno – najslabiji izgledi da bude ministar, iako ima iskustva rada u Vladi. Bez obzira što je u međuvremenu postao angažirani član Domovinskog pokreta, činjenica je da je u tu stranku ušao nako što je napustio Most, a bio je i među onima koji su direktno zatalasali Plenkovićevu Vladu – kada je Most tražio smjenu ministra financija Zdravka Marića zbog upletenosti u aferu Agrokor. S jedne strane je vrlo izgledno da mu Plenković nije oprostio što je tada sudjelovao u Mostovoj akciji, a s druge strane – moguće je da ni čelnici Domovinskog pokreta nisu sada posve sigurni bi li Slaven Dobrović bio spreman realizirati sve ono što oni smjeraju.