Brzinomjer na novom Bugattiju pokazivat će do 550 kmh

Brzinomjer nasljednika Bugattija Chirona pokazivat će brojeve sve do 550 kilometara na sat. Koliko će hibrid zapravo moći uhvatiti još nije poznato.

Bugatti-Rimac pri kraju je razvoja nasljednika Bugatti Chirona. Mate Rimac još davno je rekao kako je njegova ideja bila da to bude hibrid, a nedavno je čak rekao kako u skupini hiperautomobila struja nije toliko popularna. Navedeni hibrid imat će 1800 konjskih snaga – benzinski motor od 1000 konja i električni motor snage 800 konja.

U svjetskim medijima poput Carbuzza trenutno se piše kako bi brojevi na brzinomjeru tog automobila trebali pokazivati sve do 550 kmh. Do tog zaključka došlo se jer je influenacer Marques Brownlee prije nekog vremena objavio kutiju na kojoj se nalazi ilustracija brzinomjera budućeg automobila. Kolika će biti maksimalna brzina nije poznato.

Za usporedbu, prethodnik Chiron ima 1500 konjskih snaga. Najveći broj na njegovom brzinomjeru je 500 kmh, a brzina mu je ograničena na 420 kilometara na sat. Bez tog ograničenja profesionalni vozač utrka uhvatio je maksimalnih 489 kilometara na sat.

Prema glasinama koje je ranije objavio The Supercar Blog, novi Bugatti bit će ograničen na samo 250 proizvedenih automobila. To je dvostruko manje od njegovog prethodnika. On je bio proizveden u 500 primjeraka i prošlo je šest godina dok cijela serija nije pronašla kupce. Manja proizvodnja utjecat će i na povećanje cijene nasljednika, koji bi navodno trebao koštati pet milijuna dolara.

Bugatti Type 57 SC Atlantic koji se proizvodio između 1934. i 1940. godine pored Bugattija Chiron Super Sport koji se proizvodio od 2016. do 2023. godine. Fotografije njegovog nasljednika još nisu objavljene.