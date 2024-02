Suradnik Forbesa provozao se u skupocjenom Bugattiju Veyronomu

Suradnik američkog Forbesa Josh Max provozao se Bugatijem Veyronom 16.4 Grand Sport Vitesse. Riječ je o automobilu proizvedenom 2012. godine, u vrijeme kad Mate Rimac još nije ni sanjao da će se njegova tvrtka jednog dana spojiti s tom legendarnom francuskom markom.

To je bio samo dvosatni test i padala je kiša. No, to je bilo dovoljno kako bi osjetio značaj tog modela.

Prvo, tu je podrigivanje turba iz ispuha koje se događa svaki put kada ubrzate i spustite papučicu, poput zvuka vrlo velikog, opasnog stvorenja koje izdiše veliku količinu zraka. To vozaču daje osjećaj da je stvarno “tamo” tijekom vožnje i svakog pritiska na papučicu.

Možete, i ja jesam, poletjeti od nule do 60 mph (96,5 kmh) za 2,6 sekundi. To nije svjetski rekord, ali automobil se jednako brzo zaustavlja, pa ako ste na autocesti i ugledate Smokeya, razmislite o ovome – Vitesse će ubrzati do 100 mph i zaustaviti se za manje od 20 sekundi.

1200 konja, koštao je 2,5 milijuna dolara

Sadrži motor od 1200 konjskih snaga, 7,9 litara, W16. To je povećanje od 199 konjskih snaga u odnosu na Vitesseovog mlađeg brata, Grand Sport, a dodatni sjaj se postiže uglavnom putem njegova četiri veća turbopunjača. Bugatti je također opsežno ojačao sve svoje komponente pogona, kako bi mogle sigurno prenijeti goleme sile.

Također izgleda kao milijun dolara. Ne, dva milijuna. Čekajte – neka to bude 2,5 milijuna dolara, što je bila cijena Vitessea kad je izašao. A ako mislite: “Nitko nikada ne bi toliko platio za auto!” uzmite u obzir da je Kina tražila i dobivala 170-postotni porez na ovu vožnju, čime je ukupan iznos za one koji su tamo kupili Vitesse iznosio 4,250,000 dolara.

Iako se ne radi o velikom automobilu, prednja maska ​​koja izgleda kao saće u obliku potkove, okrutna prednja svjetla s prorezima i izrezbareni V poklopac motora daju mu opasniji izgled, ali ne razmetljiv.

Većina ljudi ne zna što je ovaj auto kad se otkotrlja, samo izgleda kao da će Tony Stark (fiktivni lik iz stripa i filma, poznatiji po svom Iron Man aliasu, op. FH.) iskočiti kad se zaustavi. Njegov čudovišni motor vidljiv je na stražnjoj strani.

Maksimalna brzina ograničena na 375 kmh

U normalnom načinu upravljanja, automobil je elektronički ograničen na “samo” 375 kilometara na sat. Ja? Došao sam do 204, puževim korakom u ovoj vožnji. Ali pri 160 kmh, činilo se kao da je 40. Tako je glatko, tako jednostavno.

I nemojmo zaboraviti govoriti o potrošnji, tipičnoj Ahilevoj peti superautomobila: većina ovih automobila troši otprilike 21 litru na 100 kilometara. Ali predstavnik Bugattija koji se vozio sa mnom rekao je da uz sve svoje cilindre pri brzini krstarenja od 90-ak kilometara na sat, ne troši niti 10 litara na 100 kilometara. U unutrašnjosti su sjedala udobna za sportski automobil.

Karbonska vlakna dominiraju unutarnjim elementima, što uključuje i produžetak središnje konzole, poklopce otvora za remen na sjedalima, dekoraciju na središnjoj konzoli, umetke na vratima i susjedne obloge na ploči s instrumentima. Tu je i poseban dizajn sjedala za Vitesse koji se može, ali ne mora odabrati, ovisno o veličini stražnjice ili duljini nogu vozača, a kontrastni šavovi između baze sjedala i bočnih dijelova naglašavaju dvobojne kožne presvlake sjedala.

Iako sam proveo samo dva sata ploveći Bugattijevim Grand Vitesseom po zavojima i zavojima sporednih cesta u blizini Pound Ridgea u New Yorku, tih 120 minuta ostavilo je dubok i jedinstven dojam na tijelo, dušu i duh.

(Autor teksta je Josh Max a tekst je izvorno objavljen na Forbesu.)

