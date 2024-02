Novi Porsche Taycan vozi mnogo dulje i puni se brže

Porsche je ovog tjedna predstavio svoj novi električni Taycan i, iako se izgled nije mnogo promijenio, puno je toga novog ispod haube.

Novi Taycan brži je od svog prethodnika – jer tako danas stvari funkcioniraju – ali ono što je još važnije jest to da on vozi mnogo dulje i puni se brže. Glavni podaci pokazuju kako se stopa punjenja povećala s 270 kW na zaista impresivnih 320 kW, a domet je porastao za čak do 35 posto.

Maksimalni domet WLTP-a (Globalno usklađeni ispitni ciklus za laka vozila) za Porsche Taycan sada iznosi preko 677 kilometara. Glavni model, Turbo S, ubrzava na 100 km/h u samo 2,4 sekunde, a iz Porschea kažu kako se svi modeli mogu napuniti od 10 do 80 posto u samo 18 minuta – što je dvostruko brže u odnosu na prethodnika.

Ovo je za Porsche jasna poruka namjere. Ono malo mana koje su starije verzije Taycana imale – ponajprije slab domet – sada su uklonjene. Maksimalne brzine punjenja koje navodi Porsche velika su stvar, i mogle bi biti primamljiv znak svega što skorija budućnost donosi po pitanju cjenovno pristupačnijih električnih vozila.

2024. Porsche Taycan / PORSCHE

Porsche je vrlo diskretno stilski izmijenio novog Taycana. Prednji dio ima nove farove, a čitav izgled malo je oštriji nego prije. Porsche je promijenio i izgled modela Turbo i Turbo S kako bi se oni još više istaknuli u ukupnoj ponudi Taycana. Svi automobili imaju oznake načinjene od “turbonita”, koji izgleda kao neka kombinacija aluminija i srebra.

Interijer je uglavnom isti kao i ranije, no jedna novost je posljednja verzija Apple Car Playa, koja sad uključuje ikone za kontrolu temperature u automobilu i grijanje sjedala. Drugi ekran za infotainment također je dostupan kao opcija. On se nalazi direktno ispred suvozačkog sjedala i, kao i kod drugih Porscheovih automobila, premazan je posebnim filmom koji ograničava kuteve gledanja. To znači da vozač sa svog sjedala ne može vidjeti ekran koji bi mu skrenuo pozornost s upravljanja automobilom.

U unutrašnjosti automobila nova je i tipka na volanu koja motoru daje dodatnu snagu od 70 kW na 10 sekundi. Za puni pogon, vozači trebaju stati i omogućiti start sustav koji potom otvara mogućnost za dodatnih 140 kW. U tom stanju, ukupna snaga modela Taycan Turbo S iznosi 700 kW, odnosno 939 konjskih snaga.

2024. Porsche Taycan interijer / PORSCHE

Uz ubrzavanje maksimalne brzine punjenja, Porsche kaže kako novi Taycan zadržava višu stopu punjenja dulje nego prije. Ako imate dovoljno brz punjač (idealno od 350kW), Porsche kaže da Taycan može održati stopu punjenja od preko 300 kW na do pet minuta, čak i pri niskim temperaturama. I kapacitet baterije je nešto poboljšan, od 93 kWh na 105 kWh za modele s poboljšanom baterijom Performance Battery Plus.

Porsche je u Taycan dodao i novi sustav zračnog ovjesa, Porsche Active Ride. Taj sustav navodno održava automobil u ravnoteži, čak i u trenutcima snažnog ubrzavanja, skretanja i kočenja. “U situacijama dinamične vožnje, ovjes Porsche Active Ride osigurava gotovo savršeno prijanjanje na cestu zahvaljujući uravnoteženoj distribuciji opterećenja kotača. Pri aktivaciji odgovarajućeg načina, ovjes može izbalansirati pokrete kako bi umanjio sile ubrzanja koje utječu na osobe u automobilu,” kažu iz Porschea.

Taj sustav također ima još jednu zgodnu značajku: naime, automobil se blago podigne pri otvaranju vrata, što pomaže pri ulasku i izlasku.

Cijene u SAD-u kreću se od 101.395 dolara za Taycan s jednim motorom i penju se do 213.695 za model Turbo S. U Velikoj Britaniji cijene se kreću od 86.500 funti do 162,500 funti za Turbo S. Novi Taycan bit će dostupan u stilovima sedan, Sport Turismo i Cross Turismo. Vraćaju se i poznati modeli 4S, Turbo i Turbo S, ali zasad još nema novijih informacija o sportskijem modelu GTS.

Autor originalnog članka: Alistair Charlton, viši suradnik Forbesa

Link: The 2024 Porsche Taycan Goes Much Farther And Charges Faster

(Prevela: Nataša Belančić)