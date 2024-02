Što sve posjeduje Zlatan Ibrahimović? Od privatnog otoka do fascinantne kolekcije automobila

Jedan od najboljih svjetskih nogometaša Zlatan Ibrahimović prošle je godine završio sportsku karijeru. U nogometu je osvojio praktički sve, zabio više od 550 golova i završio na 13. mjestu ljestvice najboljih strijelaca. Razlog zašto je tako dugo bio u samom vrhu svjetskog nogometa je njegova sportska disciplina koju je s terena prenio i u privatni život. Portret svijetske zvijezde bosansko-hercegovačkih korijena donosi Forbes BiH

“Ne mogu mirno sjediti. Moram biti u pokretu. Održavanje forme je u mojoj prirodi. Nemam problema s motivacijom, volim izazivati ​​svoje tijelo. Osjećam se dobro i živo”, kaže Zlatan Ibrahimović.

Kako nekada na terenu, tako i danas kroz slobodne tjelesne aktivnosti Zlatan dovodi svoju tjelesnu snagu do krajnjih granica.

Kako je otkrio jogu

“Uvijek postoji nešto s čime nisam zadovoljan, pa pokušavam tu ljestvicu izdržljivosti podići na višu razinu. To je zapravo ključ za početak svih aspekata vašeg života. Najteže mi je bilo kada se zbog teške ozljede nisam mogao kretati kao prije. Tada sam otkrio jogu. Bilo je to suprotno od brzog kretanja na koje sam navikao, tako da je to bio novi izazov za mene. Bilo je uzbudljivo, naučio sam vještine koje sam mogao primijeniti na terenu. Nikada se ne treba bojati isprobavati nove stvari”, kaže Zlatan u intervjuu za magazin GQ i dodaje da su mu tamo odakle dolazi ljudi često govorili da nešto nije moguće, ali da želi djeci dok odrastaju pokazati da je sve moguće je moguće, jer on je živi dokaz za to.

Nogomet je Zlatanu donio slavu, mijenjajući sportske klubove i demonstrirajući nogometnu magiju na terenu, pokazao je kako dječak koji je odrastao praktički u getu može doći do svjetskog vrha. A njegov je ispunjen sportskom slavom, uspjesima, ali i materijalnim dobrima o kojima je u djetinjstvu mogao samo sanjati.

Foto: Cobra Team / Backgrid UK / Profimedia

Egzistencijalnu težinu svog djetinjstva opisao je u autobiografskoj knjizi “Ja, Zlatan” koja je bacila potpuno drugačije svjetlo na njegov život. Bio je težak, nikad to nije krio.

“Kad sam bio mali često sam bio jako gladan, otvarao frižider, a tamo nije bilo ničega. To mi je kao djetetu bilo jako teško. Loše materijalno stanje natjeralo me da postanem najbolji”, priznat će.

Otac Šefik je jednom prilikom skupio dovoljno novca da Zlatanu kupi kauč u Ikei, međutim, nisu imali da plate dostavu do kuće, pa su, prisjeća se Zlatan, uzeli kauč i noseći ga u rukama došli do zgrada pješice.

Danas su te epizode iz njegove mladosti obilježene brojnim izazovima, davna prošlost za Zlatana i podsjetnik iz kakvih se uvjeta izdigao i sebi i svojoj obitelji osigurao lagodan život u kojem luksuza ne nedostaje. Naprotiv.

Osim nogometa, Zlatan je strastveni ljubitelj brzih automobila visokih performansi. Od prve Toyote koju je kupio na leasing, do Mercedesa, Audija, Volva i Ferrarija koji su rađeni po narudžbi samo za njega, njegova kolekcija doista je impresivna.

Ferrari za rođendan

Uz automobile koje je posjedovao i vozio zahvaljujući sponzorskim ugovorima, Ibrina kolekcija počinje i završava s Ferrarijem, a između se uguralo i nekoliko Porschea.

Talijanski div luksuznih automobila, cijeni Zlatanovu lojalnost te mu kao dugogodišnjem kupcu uvijek omogućuje da izabere automobil iz nove ograničene serije Ferrarija.

Kako nikad nije bio tipičan nogometaš, nije ni tipična mušterija, pa se svake godine za rođendan počastio Ferrarijem uz obavezan opis: “Sretan rođendan Zlatane”.

Godine 2020. fotografiran je za upravljačem svog crnog Ferrarija Monza SP2 u Stockholmu, koji je proizveden u 499 primjeraka diljem svijeta. Osim Ferrarija, Zlatan je i veliki kolekcionar motocikala Harley Davidson. Posjedovao je V-Rod, Highster i legendarni Fat Boy.

Čovjek njegova statusa može si priuštiti jahtu, pa je svojoj kolekciji automobila i motocikala dodao jahtu Riva Corsaro vrijednu osam milijuna dolara i novu 34-metarsku Benelli Oasis.

Talijansko brodogradilište Benetti pružilo je prvi pogled na popularnu seriju Oasis 34M, nazvanu Unknown. Zlatan je jahtu od 34,3 metra preuzeo 2022. godine, a iste je godine debitirala na Yachting festivalu u Cannesu. Prema BOATPro-u, Oasis 34M je prodan u 13 primjeraka otkad je lansiran u siječnju 2022., a četiri su isporučena 2023.

Jahta Benetti Oasis, Foto: Boat International

Svestrani sportaš, vlasnik nekih od najljepših golova, posjeduje i visokotehnološki sportski kompleks u svom rodnom gradu Malmöu u Švedskoj te pet padel centara. Nazvao ih je Padel Zenter, koristeći slovo Z kao prvo inicijalo svog imena. Centri su, osim za igranje padela, najbrže rastućeg sporta na svijetu kojim se danas bavi gotovo 10 milijuna ljudi, opremljeni tako da se mogu koristiti i za održavanje kongresa.

Foto: Padel Zenter

Na kraju, ali svakako ne manje važno, piše portal supercarblondie, Ibrahimović posjeduje cijeli otok. Za bogate i slavne to je statusni simbol par excellence.

Iako je kasnije živio u mnogim gradovima Europe i svijeta, Zlatan Ibrahimović, koji je rođen u Švedskoj, u obitelji bosansko-hrvatskih korijena, nikada nije zaboravio djetinjstvo provedeno u Malmöu.

Kada želi pobjeći od svjetla reflektora i opustiti se, Zlatan dolazi u svoju rodnu Švedsku. Upravo je zbog toga, prenose strani mediji, za oko 2,5 milijuna eura kupio otok na jezeru Mälaren, zapadno od Stockholma, gdje se može posvetiti svom omiljenom hobiju, lovu. Davenso, koji se prostire na oko 500 hektara, nudi mogućnost ribolova. Davenso je jedan od najimpresivnijih otoka jezera Mälaren, trećeg po veličini u Švedskoj, koji se u blizini Stockholma spaja s Baltičkim morem.

Zlatan je kupio otok na jezeru Melaren, Foto: Vladi-Private islands

Zdrava prehrana

Osim materijalnih dobara, Zlatan i za svoju prehranu bira najbolje. Napominje da se potrebno brinuti o svom tijelu u svim aspektima, te da pazi što jede jer mu je prehrana pomogla da ostane na vrhunskoj razini kao sportaš. Danas se na njegovom jelovniku najčešće nalaze tjestenina, meso, riba i puno jaja. No, na početku karijere nije uvijek bio discipliniran što se tiče prehrane.

“Na početku karijere prehrana mi nije bila previše važna. Kad sam došao u Ajax, jeli smo što smo htjeli. Nije bilo kao danas. Mislim da je ovo pitanje postalo važno u posljednjih pet do deset godina. Sada kada jedem kod kuće, znam što smijem jesti u odnosu na to koliko sam aktivan i to postaje nešto čega ste uvijek svjesni”, rekao je između ostalog za Aspetar Sports Medicine Journal.

Zlatan Ibrahimović, Foto: Profimedia

Najbolji sam kad sam svoj

Zlatan je u braku sa Šveđankom Helenom Seger s kojom ima dva sina, Maximiliana i Vincenta. Svojim pratiteljima na društvenim mrežama (na Instagramu ga prati 64,3 milijuna ljudi) daje uvid u način na koji provodi slobodno vrijeme u kojem su mu prioritet tjelesne aktivnosti i boravak u prirodi.

Društvene mreže, koje su postale sastavni dio svakodnevice, Zlatan doživljava i konzumira racionalno. Pretjerana projekcija sreće i savršene slike o sebi i vlastitom životu koju mnogi pokušavaju promovirati na društvenim mrežama, nije nešto što pobuđuje njegovu pozornost. Savršenstvo je za njega, kaže, stvarna slika njega onakvog kakav on uistinu jest.

“Nitko nije savršen. Na digitalnim platformama postavite sliku s 20 filtera i izgledate savršeno. Međutim, kada te vidim u stvarnosti, nisi savršen. Izgledaš normalno kao i svi ostali. Ljudi se pretvaraju da su savršeni. Zato volim reći: Savršen sam kad sam svoj. To ne znači da neću griješiti. Ali učit ću na tome”, kaže Zlatan Ibrahimović.

(Tekst je izvorno objavljen na Forbes BiH)