Državni APIS IT masovno zapošljava: Među sretnicima i dva člana obitelji moćnih HDZ-ovaca

APIS IT, tvrtka koja je prošle godine prešla u stopostotno vlasništvo Vlade RH, a ranije je 49 posto držao Grad Zagreb, zaposlila je u godinu dana 50 novih radnika, a među njima su i supruga vrlo utjecajnog državnog tajnika, te sin bivšeg HDZ-ovog kandidata za gradonačelnika Zagreba, kojem je predsjednik Uprave APIS-a bio u izbornom timu. Pitali smo sve po redu je li to splet slučajnosti ili je išlo po stranačkim i prijateljskim linijama

Gabriela Dulibić, supruga Tomislava Dulibića, državnog tajnika iz Ministarstva zdravstva koji je često isturen u pregovorima s liječnicima i medicinskim osobljem, a ujedno je i predsjednik Upravnog vijeća KBC Sestre milosrdnice, potiho je napravila značajan karijerni zaokret. Krajem rujna 2023. godine zaposlila se u tvrtki APIS IT kao referent ljudskih potencijala. S obzirom da je do tada radila u Uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba, gdje je zaposlena u veljači 2019. godine, u vrijeme kada je Ured vodio Ivica Lovrić, jedan od ključnih operativaca pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, te se nedvojbeno nije bavila ljudskih resursima, a nije nam poznato niti njezino formalno obrazovanje, pitali smo u novoj tvrtki na temelju kojih referenci je izabrana na natječaju koji je proveden u kolovozu prošle godine, koliko je bilo drugih kandidata i što je bilo presudno da upravo Gabriela Dulibić bude izabrana za posao unapređenja ljudskih potencijala u strateški važnoj državnoj IT tvrtki, no, nismo dobili konkretan odgovor.

Ministar zdravstva Vili Beroš i njegova desna ruka, državni tajnik Tomislav Dulibić na sastanku Vlade RH s predstavnicima javnih sindikata. Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nismo dobili ni pojašnjenje kako to da je na natječaju koji se odvijao u rujnu prošle godine, za mjesto „specijalist informacijske sigurnosti“ prošao mladić Petar Prgomet koji prema podacima kojima raspolažemo prije toga nije imao formalnog radnog iskustva. A radi se o sinu Drage Prgometa, poznatog liječnika koji se okušao i u politici. Bio je jedno vrijeme visoko rangiran u HDZ-u, čak se i kandidirao za predsjednika stranke, a zbog sukoba s Tomislavom Karamarkom ju je i napustio te je zabilježen je i kratak izlet u oporbu (bio je malo u Mostu, a potom je osnovao strančicu Hrid koja nije zaživjela),ali se ubrzo vratio u HDZ u vrijeme predsjednika Andreja Plenkovića. Na lokalnim izborima 2017. pristao je figurirati kao stranački kandidat za gradonačelnika Zagreba. Bilo je to vrijeme kada je HDZ već tijesno surađivao s Milanom Bandićem i svima je bilo jasno da se radi samo o kandidatu pro forma, no u Prgometovom izbornom timu bili su mnogi poznati HDZ-ovci, primjerice, sadašnja ministrica turizma, Nikolina Brnjac, a kao kreator strategije za gospodarstvo predstavljen je Saša Bilić, menadžer mlađe generacije s iskustvom rada u HT-u, koji je ubrzo postao i predsjednik Uprave tvrtke APIS IT.

Dakle, nema dvojbe da se predsjednik Uprave APIS IT-a Saša Bilić zna s Dragom Prgometom čiji je sin zaposlen kao specijalist informacijske sigurnosti, a to isto se može reći i za Tomislava Dulibića – obojica su članovi Gradskog odbora HDZ-a i često ih se može vidjeti na zajedničkim stranačkim akcijama.

Ulazak u stranku, pa skok na moćno šefovsko mjesto

Zanimljivo je da se Bilić učlanio u stranku 2016. godine, 2017. godine je bio u izbornom timu stranačkog kandidata za gradonačelnika, a potom je, iste godine, i prvi put izabran za predsjednika Uprave APIS-a, a prošle godine je izabran na novi četverogodišnji mandat. Iako je prvi put bio javno eksponiran kao član Prgometovog tima, na političko-poslovnoj sceni smatra se da je ključ njegovog opstanka njegov odličan odnos s Krunislavom Katičićem, moćnim tajnikom HDZ-a i saborskim zastupnikom, bliskim suradnikom Andreja Plenkovića. I Bilić i Katičić bili su članovi izbornog stožera Drage Prgometa, a nastavili su blisko surađivati i kasnije, kada se Prgomet maknuo iz prvih stranačkih redova. On je, naime, od 2019. do 2020. godine bio predsjednik Skupštine Grada Zagreba, i asistirao je mnogim Bandićevim odlukama, ali je onda objavio da se povlači iz politike i posve posvećuje medicinskoj struci.

Press konferencija kandidata HDZ-a Drage Prgometa za gradonačelnika Zagreba iz svibnja 2017. godine; uz njega slijeva Krunislav Katičić, Saša Bilić, te Nikolina Brnjac. Foto: Robert Anic/PIXSELL

Iako se rad tvrtke u vrijeme Saše Bilića problematizirao u medijima, posebno zbog brojnih nepravilnosti na koje je upozoravala Državna revizija, ali i zbog „uhljebljivanja“ i osmišljavanja savjetničkih mjesta i vrlo razigranog trošenja reprezentacije i korištenja službenih automobila, te iako mu se nakon raspisanog natječaja u jesen 2021. godine više puta produžavao privremeni status šefa – što se tumačilo kao oklijevanje čak i onih koji ga žele vidjeti i dalje na toj poziciji – on je ponovno izabran na novi puni mandat.

No, predsjednik Uprave APIS-IT-a nije za Forbes Hrvatska htio odgovarati na pitanja o mogućim pozadinskim dogovorima oko zapošljavanja dvije osobe iz obitelji svojih političkih kompanjona. Tako smo, međutim, saznali da APIS zapošljava toliko mnogo da predsjednik Uprave smatra da može reći da zapravo niti ne zna koga se sve zapošljava.

„Zbog rasta investicija u digitalnu transformaciju i povećanog obujma poslova APIS IT je tijekom prošle godine objavio 35 natječaja za radna mjesta preko kojih je zaposleno više od 50 osoba različitih profila. Svi su kandidati, uključujući i kolege koje spominjete, nakon prijave na javno objavljene natječaje prošli propisani selekcijski postupak koji udovoljava svim zakonskim odredbama. Sam postupak selekcije provode timovi u kojem ne sudjeluje direktor Društva“, stigao je pisani odgovor.

Iz godine u godinu raste broj zaposlenih

Valja spomenuti da je prema izvješću tvrtke u prosincu 2022. godine bilo zaposlenih 510 osoba, bez Uprave, a i ranije se pisalo da tvrtka buja iz godine u godinu. 2017. zapošljavala je oko 380 radnika, 2020. tvrtka je zapošljavala 467 – od čega 391 u osnovnoj djelatnosti, a čak 71 osobu u tzv. pratećim službama. Insajderi su u razgovorima za medije upozoravali da upravo „prateće službe“ i menadžment rastu neobičnom brzinom, odnosno, da se u tom segmentu zapošljavaju razni sretnici odabrani po političkoj ili prijateljskoj liniji.

Ako je, dakle, u prosincu 2022. bilo 510 zaposlenika, a prema odgovoru iz tvrtke u 2023. ih je zaposleno još pedeset, može se reći da državna IT tvrtka masovno zapošljava dok mnoge privatne tvrtke u IT sektoru kadrovski stagniraju ili dijele otkaze.

O zapošljavanju Gabriele Dulibić upitali smo i državnog tajnika Tomislava Dulibića, a obratili smo se i Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa. Naime, spazili smo da u Imovinskoj kartici dužnosnika Dulibića još uvijek stoji da je supruga zaposlena u Gradskom uredu, s plaćom od 1261 eura neto. Iz Povjerenstva nam je odgovoreno da se za proteklu godinu prijave u imovinskim karticama mogu prijaviti do 22. veljače ove godine.

Kroji plaće medicinara,ali fulao u izračunu plaće supruge

Državni tajnik Dulbić nam je potvrdio da mu je supruga od rujna 2023. godine zaposlena u tvrtki APIS IT „temeljem provedenog javnog natječaja“. Naveo je da joj je i plaća sada veća “za oko stotinjak eura mjesečno”. No, između našeg upita i zaključivanja teksta izmjena u Imovinskoj je postala vidljiva, te saznajemo da joj je plaća 1528,49 eura neto, što je ipak značajno više od stotinjak eura koje je naveo državni tajnik. S obzirom da nam nije odgovorio kada je točno prijavio promjene, ne znamo je li to učinio prije našeg novinarskog upita ili poslije, u svakom slučaju, stigao je prije zakonskog roka, 22. veljače.

Dakle, supruga državnog tajnika je prešla na novi posao u državnu tvrtku, na plaću veću za respektabilnih 260 eura. Ne znamo kakvi su bili točno uvjeti za zapošljavanje u odjelu za ljudske potencijale, ni kakve su bile reference kandidatkinje Dulibić – jer ne nalazimo traga da se bavila ljudskim potencijalima ranije – no, po svemu sudeći pomela je konkurenciju.

Državni tajnik Dulibić za razliku od direktora Bilića nije izbjegao pitanje o tome poznaju li se i jesu li u prilici surađivati. „Gospodina Sašu Bilića poznajem kao i većinu aktivnih članova stranke kojoj pripadam“, odgovorio je Dulibić na upit Forbesa Hrvatska.