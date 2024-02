Stručnjaci ECB-a o bitcoinu: Nema nikakvu vrijednost i služi samo kriminalcima

Autori teksta objavljenog na blogu Europske središnje banke iznose nekoliko razloga zbog kojih smatraju da bitcoin nije prikladan ni kao investicija. Kao prvo, ne generira nikakav novčani tok, poput, na primjer, nekretnina. Ne donosi ni dividendu, poput dionica. Nema nikakvu uporabnu vrijednost, kao što imaju robe ili plemeniti metali itd.

Bitcoin nije uspio ispuniti obećanje da će postati globalna decentralizirana digitalna valuta i još uvijek se rijetko koristi za legitimne transfere. Najnovije odobrenje ETF fonda baziranog na bitcoinu ne mijenja činjenicu da on nije prikladan kao sredstvo plaćanja niti kao investicija, pišu Ulrich Bindseil i Jürgen Schaaf, stručnjaci iz Europske središnje banke, na blogu te institucije.

Američki SEC nedavno odobrio bitcoin ETF fondove

Naime, početkom siječnja, američka komisija za vrijednosne papire (SEC) odobrila je burzovno trgovanje ETF fondovima baziranih na bitcoinu. Za njegove fanove, to formalno odobrenje bila je potvrda da su ulaganja u bitcoin sigurna i da prethodni rast nije bezrazložan. No, Bindseil i Schaaf smatraju da su obje tvrdnje pogrešne i da je fer vrijednost bitcoina i dalje nula. Također, smatraju da će novi ciklus rasta stvorili veliku kolateralnu štetu u ekološkom smislu, kao i u smislu redistribucije bogatsva u kojoj će gubitnici biti oni manje obrazovani.

Autori podjećaju i na raniji tekst objavljen na blogu ECB-a, iz studenog 2022. godine u kojem su i tada tvrdili smo da bitcoin nije uspio ispuniti svoje izvorno obećanje da postane globalna decentralizirana digitalna valuta, kao i to da nije postao financijska imovina čija će vrijednost neizbježno nastaviti rasti.

“Danas su bitcoin transakcije još uvijek nepraktične, spore i skupe. Izvan darkneta, skrivenog dijela interneta koji se koristi za kriminalne aktivnosti, rijetko se koristi za plaćanja. Regulatorne inicijative za borbu protiv masovne upotrebe bitcoin mreže od strane kriminalaca još nisu uspjele. Čak ni puna podrška vlade u Salvadoru, koja mu je dodijelila status zakonskog sredstva plaćanja i podijelila svim građanima bitcoine u vrijednosti od 30 dolara, nije uspjela potaknuti njegovu širu primjenu”, navodi se u tekstu.

“Bitcoin nije investicija”

Autori iznose i nekoliko razloga zbog kojih smatraju da bitcoin nije prikladan ni kao investicija. Kao prvo, bitcoin ne generira nikakav novčani tok, poput, na primjer, nekretnina. Ne donosi ni dividendu, poput dionica. Nema nikakvu uporabnu vrijednost, kao što imaju robe ili plemeniti metali itd.

Smatraju da na male ulagače, koji su manje financijski obrazovani, na tržište privlači “strah od propuštanja” prilike za zaradu, kada vide snažan rast vrijednosti. No, s obzirom da je cijena bitcoina vrlo volatilna i da, kako autori tvrde, on nema nikakvu intrinzičnu vrijednost, može doći do ozbiljnih gubitaka.

Navode i da je povijest bitcoina obilježena manipulacijom cijenama i drugim vrstama prijevara. “To možda nije iznenađujuće za sredstvo koje nema fer vrijednost. Mnoge burze kriptovaluta koje su postojale tijekom prvih ciklusa rasta su zatvorene, a njihovi osnivači procesuirani zbog prijevara. Prema analizi koja je obuhvatila 157 kripto burzi više od 50 posto dnevnog volumena trgovanja bitcoinom bilo je vjerojatno lažno”, navodi se u tekstu.

Manipulacije tržištem

Upozoravaju i da je manipulacije cijenama lakše raditi pri manjim volumenima trgovanja, jer svaki potez ima veći utjecaj kad je likvidnost niska. Prema procjenama, u razdoblju između 2019. i 2021. godine prosječni volumen trgovanja bio je 2 milijuna bitcoina, dok je tijekom 2023. on iznosio tek 500 tisuća bitcoina.

Kritičari često ističu da se bitcoin zapravo koristi za kriminalne aktivnosti – financiranje terorizma i pranje novca te da su takve transakcije u porastu.

Autori na kraju poručuju da bi vlasti, odnosno regulatori trebali odigrati svoju ulogu i zaštititi društvo od kriminala, pranja novca, ali i od gubitaka one, manje obrazovane ulagače. “Taj posao još nije obavljen”, navodi se na kraju teksta.