Cijene nafte rastu zbog napada na Crvenom moru: hoće li zbog toga poskupjeti gorivo?

Niz napada na Crvenom moru potresao je međunarodno tržište nafte, zbog čega su cijene te sirovine u prva dva tjedna ove godine otišle u nebo. Ipak, analitičari ne vjeruju da će porast cijena nafte primijetiti i vozači na benzinskim pumpama.

West Texas Intermediate, američka referentna točka za naftu, porasla je za preko 2.5 posto na godišnjoj razini na preko 72 dolara po barelu, dok je međunarodna referentna točka, Brent Crude Futures, porasla za gotovo 1.5 posto u usporedbi s prošlom godinom na oko 77 dolara po barelu, iako je ta cijena značajno pala sa svog vrhunca od preko 94 dolara iz rujna.

Nedavni porast cijena izazvan je eskalacijom sukoba na Crvenom moru koje spaja Indijski ocean s Mediteranom kroz Sueski kanal. Tim morem se odvija oko 10 posto globalnog prijevoza (nekih 17.000 brodova) svake godine, kaže International Trade Magazine.

Američki predsjednik Joe Biden prošlog je tjedna izjavio kako je preko 2.000 brodova promijenilo rutu kako bi izbjeglo ovo područje.

Analitičar OANDA-e Craig Erlam za Reuters kaže kako su tržišta nafte “još uvijek osjetljiva na tenzije na Bliskom istoku,” no dodaje kako sumnja da će te napetosti “rezultirati značajnim poremećajem tokova.”

Istovremeno, cijene goriva u SAD-u još uvijek su relativno niske, no porasle su američke zalihe sirove nafte, što pomaže izbalansirati rastuće cijene nafte na međunarodnom tržištu. Zalihe sirove nafte u SAD-u porasle su za 1.3 milijuna barela do 432.4 milijuna barela u tjednu 5. siječnja.

U utorak je britanski naftni gigant Shell pauzirao transport kroz Crveno more, izjavili su upoznati izvori za Wall Street Journal, a izvršni direktor kompanije Wael Sawan u utorak je na Svjetskom ekonomskom forumu izjavio kako je “prioritet Shella dobrobit naših ljudi i, naravno, zaštita naše imovine.”

Američke snage u utorak su izvršile napad na Jemen u kojem su meta bile protubrodske rakete u dijelu zemlje pod kontrolom Huta, pobunjenika koje podržava Iran. Ovaj napad dogodio se usred porasta sukoba u tom dijelu svijeta koji je poremetio brodski promet kroz Crveno more i prisilio niz kompanija da zaustave proizvodnju.

Prošlog tjedna, američka i britanska mornarica srušila je gotovo dvadesetak dronova i projektila koje su u Crveno more ispalili Huti. Ranije ovog mjeseca, američki helikopteri iznad Crvenog mora potopili su tri broda Huta, nakon što su pobunjenici na brodovima napali transportni brod u Crvenom moru.

Cijene nafte fluktuiraju u posljednje dvije godine, što je izazvano nesigurnošću na globalnom energetskom tržištu zbog invazije Rusije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Brent je u lipnju te godine dosegao rekordnu cijenu od 112 dolara po barelu. Iako su tijekom jeseni i zime 2022. godine cijene nafte počele padati, prošlog ljeta su opet porasle nakon što je Saudijska Arabija – drugi najveći proizvođač sirove nafte na svijetu – smanjila svoju proizvodnju nafte za milijun barela dnevno u prosincu, što je uzrokovalo porast cijene barela nafte Brent Crude Futuresa za 2.5 posto. Rusija, treći najveći svjetski proizvođač sirove nafte, u rujnu je izjavila kako će smanjiti svoj dnevni izvoz nafte za još 300.000 barela.

Autor originalnog članka: Brian Bushard, Forbes

Link: Oil Prices Rise Amid Violent Attacks In Red Sea: Will Gas Prices Increase As A Result?

(Prevela: Nataša Belančić)