Direktor Termi Tuhelj govori za Forbes o preobrazbi kupališta vrijednoj 27 milijuna eura

Investicijom vrijednom 27 milijuna eura Terme Tuhelj očekuje velika preobrazba. Najavljuju se prostraniji unutarnji bazeni, nove zone za opuštanje, novi restoran, recepcija kupališta, smještajni objekt te novi trg sa zelenim krovovima i šetnicama. Lani su Terme poslovale s rekordnim rezultatom, a nakon investicije očekuje se još veća posjećenost i još više prihoda. Za Forbes Hrvatska svoju je viziju poslovnog razvoja za budućnost podijelio Vasja Čretnik, direktor Termi Tuhelj

Slovenske Terme Olimia, koje su prije dvadeset godina preuzele Terme Tuhelj, najavile su novi investicijski ciklus u zagorskom kupalištu. U rekonstrukciju zapadnog dijela termi uložit će oko 27 milijuna eura, a opsežni radovi na modernizaciji turističkog kompleksa ne bi trebali značajnije ometati rad termi.

Iako su ovoga tjedna u Podčetrtku direktor Termi Olimia Florjan Vasle i direktor tvrtke MDK Građevinar Kruno Pavlinić potpisali ugovor o početku građevinskih radova, investicijski val krenuo je još sredinom prošle godine. Tada je parkiralište natkriveno solarnom elektranom snage 1 MW, a izgrađena je i kotlovnica na drvenu biomasu. Ulaganje je iznosilo 4,5 milijuna eura. Ipak, ugovor koji je potpisan u utorak, 16. siječnja, ući će u povijest. S vrijednosti izvođenja radova koja premašuje 12 milijuna eura to je najveći pojedinačni ugovor koje su potpisale Terme Olimia i Terme Tuhelj. Plan je i da se ti radovi dovrše do sredine iduće godine.

Terme Tuhelj čeka još jedna velika preobrazba. U proteklih dvadeset godina Olimia je u te dotrajale i neugledne, ali unatoč tome dobro posjećene bazene, uložila više od 30 milijuna eura. Kompleks unutarnjih i vanjskih bazena omeđen zagorskim brežuljcima obogaćen je toboganima, spa sadržajima, modernijim smještajnim kapacitetima te popratnom turističko-ugostiteljskom infrastrukturom. O atraktivnosti kupališta najbolje govore činjenica da je oko Tuheljskih Toplica procvalo iznajmljivanje vikendica za turistički najam, ali i dobri financijski rezultati.

“Prošla godina bila je jedna od rekordnih. Ostvarili smo 165.518 noćenja što je za pet posto više nego u 2022. godini i prihodovali smo 14 milijuna eura, što je povećanje od 19 posto u odnosu na isto razdoblje 2022. godine”, rekao je za Forbes Hrvatska Vasja Čretnik, direktor Termi Tuhelj.

Uz modernizaciju unutarnjih bazena i sauna, gradi se i novi smještajni objekt koji će moći primiti 46 osoba, Foto: Terme Tuhelj

Veliki zahvati i ozelenjivanje

U velikoj radnoj akciji koja u narednom razdoblju očekuje jednu od omiljenih vikend destinacija stanovnika metropole radit će se pozamašni zahvati. Unutarnje bazene Vodenog planeta očekuje proširenje, rekonstrukcija i modernizacija, a na tretman ide i Svijet sauna koji će dobiti nove zone za opuštanje. Gradi se i novi smještajni objekt koji će moći primiti 46 osoba, a bit će povezan “toplom vezom” s ostalim smještajnim kapacitetima. U sklopu bazena radi se i novi restoran, a predviđena je i nova recepcija kupališta za vanjske posjetitelje.

Kompleks će promijeniti i vizualni identitet novim trgom sa zelenim krovovima, šetnicama i fontanom. A to nije jedino ozelenjivanje koje očekuje terme s obzirom na to da će u investicijskom projektu vrijednom 22 milijuna eura, 6,6 milijuna eura biti financirano iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru poziva „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“.

U sklopu investicije Terme Tuhelj donijele su i ciljeve održivosti usmjerene na uvođenje obnovljivih izvora energije. Osim solarne elektrane i kotlovnice na drvenu biomasu, cilj je rekonstrukcijom postojećih kapaciteta povećati energetsku učinkovitost. Također, plan je uvođenjem novih digitalnih tehnologija i edukacijom zaposlenika učinkovitije upravljati resursima.

“Donijeli smo strategiju održivog razvoja do 2025. godine povezanu s investicijom koja je već u tijeku. Sve je u znaku održivog razvoja i zelenog poslovanja”, napominje direktor Termi.

Bolje pozicioniranje

Svi najavljeni radovi trebali bi biti završeni do proljeća 2025. godine. Za to vrijeme bazeni će biti otvoreni, no, direktor Termi kaže kako postoji mogućnost da će privremeno u nekom trenutku pojedini dijelovi unutarnjih bazena biti zatvoreni. Međutim, nastojat će da to bude ljeti kada su otvoreni vanjski bazeni. Ipak, naglašava, zbog prirode investicije, moguće je kako će biti ulazak na bazene biti ograničen vanjskim kupačima.

Trenutno svi sadržaji normalno rade, ali jasno je kako će zbog svih ovih intervencija u prostoru godina biti izazovna. Bez određenog odricanja, nema napretka, podsjeća Čretnik. Pitali smo ga i koja su očekivanja od investicije u koju su krenuli.

Tijekom radova bazeni će biti otvoreni, no, postoji mogućnost da će u nekom trenutku pojedini dijelovi unutarnjih bazena biti zatvoreni. Bit će to tijekom ljeta kada rade i vanjski bazeni, Foto: Terme Tuhelj

“Završetak investicije svakako će nam donijeti povećanje broja noćenja, ali i povećanje prihoda koje ćemo realizirati povećanjem cijena usluga koje će biti rezultat bolje kvalitete sadržaja i usluga i šire ponude. Svakako, očekujemo i veću posjećenost termalnog dijela i povećanje u smještajnom segmentu budući da ćemo osim rekonstrukcije termalnog i wellness dijela izraditi i jedan dodatan smještajni objekt. Ulaganje u kvalitetu, nove sadržaje i usluge pomoći će nam da se bolje pozicioniramo na karti turističkih središta Europe te nam osigurati poziciju najboljih termi u kontinentalnoj Hrvatskoj”, odgovorio je.

U poslovnom segmentu trenutno ne planiraju dodatne investicije. Zadovoljni su s tim dijelom poslovanja budući da su, kako nam kažu, odlično prepoznati na tržištu, a brojke u segmentu kongresnih noćenja rastu iz godine u godinu.

Nakon ovog investicijskog vala, bit će ih još. Sljedeća će u planu biti izgradnja dodatnih smještajnih kapaciteta. “Svakako želimo opravdati status jednih od najpoželjnijih termi u ovom dijelu Europe. Pratimo trendove u turističkom sektoru i svakako će sva ulaganja doprinijeti realizaciji naše vizije”, zaključuje Čretnik.