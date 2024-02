Dokle će trajati promjene ruta zbog nemira na Crvenom moru? Ovo su procjene tvrtke Maersk

Dužnosnik tvrtke A.P. Moller Maersk u srijedu je izjavio kako kompanija očekuje da će nastaviti izbjegavati rute kroz Crveno more i u drugoj polovici godine, što je znak da bi napetosti koje izazivaju napadi hutističkih militanata u regiji mogle predstavljati dugoročne izazove za globalnu transportnu industriju.

Regionalni direktor Maerska za sjevernu Ameriku, Charles van der Steene, za CNBC je rekao kako kompanija “ne vidi da će uskoro doći do ikakvih promjena u Crvenom moru”, kao i da bi kupci trebali očekivati da će dulje tranzitne rute potrajati “kroz drugi, a potencijalno i treći kvartal ove godine.”

Dodao je kako bi klijenti trebali “uvesti produljenje ukupnog vremena tranzita u svoj lanac opskrbe”, budući da brodovi Maerska trenutno plove duljim rutama oko Rta dobre nade u Južnoafričkoj Republici kako bi izbjegli plovidbu kroz Crveno more.

Maersk je pokušao to dulje vrijeme nadomjestiti dodavanjem dodatnih kapaciteta plovila u svoj raspored, rekao je van der Steene.

Brod tvrtke Maersk / FOTO: Manuel Hernandez/Handout via REUTERS

Koalicija predvođena SAD-om nastavlja odgovarati na napade hutističkih militanata u Crvenom moru – u utorak su američke snage najavile “samoobrambeni napad” na protubrodske projektile na području Jemena pod kontrolom huta, koje su militanti navodno “pripremali za lansiranje na brodove u Crvenom moru,” rečeno je iz američkog središnjeg zapovjedništva.

Krajem prošle godine, militanti u Jemenu – koje podržava Iran – počeli su napadati brodove koji su plovili kroz Crveno more, a za koje su tvrdili da idu prema Izraelu. To su činili kako bi izrazili podršku za Hamas uslijed rata između Hamasa i Izraela. SAD je u reakciji na napade na komercijalna plovila u prosincu osnovao multinacionalnu koaliciju za borbu protiv militanata, a otada je koalicija izvela nekoliko zračnih napada. Usprkos tim napadima, Maersk je 5. siječnja najavio kako će preusmjeriti sve brodove iz Crvenog mora na Rt dobre nade “do daljnjega.” Tu odluku su donijeli nakon što je jedan od njihovih brodova, Maersk Hangzhou koji je plovio pod zastavom Singapura, nekoliko puta napadnut u Crvenom moru.

Promjenom rute komercijalnih plovila vremena prijevoza povećala su se za 30 posto, stoji u nedavnom izvješću JP Morgana. U izvješću se također navodi kako ovakva situacija povećava troškove transporta, a ti troškovi mogli bi se preliti i na cijene prevezenih dobara i tako ponovno izazvati inflaciju. Ipak, u izvješću stoji kako će bilo kakav utjecaj na cijene mogao biti umanjen nekim drugim faktorima.

Vrijednost dionica Maerska pala je prošli tjedan nakon što je tvrtka zaustavila planirani otkup dionica i upozorila na pad profita. Iz tvrtke je rečeno kako očekuju da privremeni porast tarifa za prijevoz robe izazvan sukobima neće potrajati, što bi moglo kreirati nove probleme transportnoj industriji.

Autor originalnog članka: James Farrell, Forbes

Link: Maersk Says Red Sea Detours Could Extend To Second Half Of 2024

(Prevela: Nataša Belančić)