Država oko Petrokemije izigrana: Šušnjar i Habijan vode pregovore, a Plenković kaže da ide jako dobro

Ministri Ante Šušnjar i Damir Habijan te ravnatelj CERP-a Milan Plećaš imaju prilično zanimljiv zadatak da u pregovorima s Yildirim grupom, nakon neobično provedene dokapitalizacije Petrokemije u kojoj je država ostala bez kontrolnog paketa, vrate “kotač” unazad. Premijer je objavio da su prvi razgovori bili “jako dobri”, ma što to značilo

Niti nakon alarmantnog otvorenog pisma koje je 28. svibnja premijeru i nadležnim ministrima uputio Sindikat EKN-a – tvrdeći da je u nedavnoj dokapitalizaciji država uplatila 12 milijuna eura i pritom ostala bez kontrolnog paketa dionica – iz Vlade nisu javno reagirali niti objasnili što kane poduzeti. Nakon prvog saborskog Aktualnog sata, saznali smo pak da se s turskim većinskim vlasnikom vode pregovori.

“Razgovara se s investitorom, dakle većinskim vlasnikom, a to je Yildirim”, rekao je premijer Andrej Plenković. No, o tome kako točno nadležni ministri planiraju razriješiti odnose dioničara i pitanje sporne dokapitalizacije, u koju je država ušla sa 45 posto vlasništva, i dalje nema informacija. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar je rekao u Saboru da je to “zbog osjetljivosti procesa”.

„Vode se pregovori. Dokapitalizacija nije završena, dionice nisu upisane“, tako je HDZ-ov saborski zastupnik Nikola Mažar o slučaju Petrokemije govorio u srijedu navečer na HRT-u, a najavio je da će nakon tih „razgovora, pregovora i dogovora, koji se vode i za promjenu međudioničarskog ugovora, biti zadovoljni i građani i poljoprivrednici i radnici“.

U pregovore su uključeni ministar gospodarstva Ante Šušnjar, sadašnji ministar pravosuđa i donedavni ministar gospodarstva Damir Habijan te predstavnik Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP).

Yildirim je do sada držao 54,5 posto

Mažar je odgovarao na pitanje televizijskog voditelja je li hrvatska država ostala bez kontrolnog paketa u Petrokemiji i jesu li je izigrali turski većinski vlasnici. Oni su, naime, prije zadnje dokapitalizacije držali 54,5 posto dionica, nakon što su 2023. godine kupili tvrtku Terra mineralna gnojiva od Ine i PPD-a, a cijelo su vrijeme poručivali da su zainteresirani za potpuno preuzimanje jedine hrvatske tvornice mineralnih gnojiva.

Država svoj udjel, međutim, ili nije htjela ili nije znala dobro prodati, a ako se sada ne postigne neki dogovor s Yildirimom, ovakvom je dokapitalizacijom i ozbiljno financijski oštećena. Podsjetimo i da je država zapravo bila oštećena i 2022. godine, kad su ondašnji većinski vlasnici donijeli odluku na Skupštini o povlačenju Petrokemije sa Zagrebačke burze, a predstavnici države nisu se pojavili niti zatražili kao manjinski dioničari da im se isplati pravična naknada (prema kaznenoj prijavi koju je tada podnijela Udruga za razvoj transparentnosti i zaštitu zviždača, država je time bila oštećena za oko 300 milijuna kuna).

Lani je CERP radio procjenu vrijednosti manjinskog paketa kojim on upravlja u ime države (17,9 posto), kako je pisao N1, ali po tom pitanju se na kraju ništa nije poduzelo.

Na SKDD-u podaci još nepromijenjeni

Tako je na koncu 6. ožujka ove godine dogovoreno na Skupštini dioničara da se ide u dokapitalizaciju, a Uprava koju vodi Ali Odabaş predložila je iznos od 70 do 140 milijuna eura. Kako je pak tada objavila Hina, država je trebala nakon dokapitalizacije zadržati kontrolni paket dionica od 25 do 26 posto, pri čemu su uplate bile najavljene do kraja travnja.

Što se potom dogodilo? Službene verzije nema, a podaci o dioničarima i njihovim udjelima vidljivi na stranicama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) su još uvijek nepromijenjeni

Iz sindikata kažu da su dioničari iz redova države (CERP, Fond za financiranje razgradnje NEK i Janaf) prvi uplatili ukupan iznos od 12 milijuna eura, a onda je tek svoj dio uplatio Yildirim, ali je to izveo tako da je državni vlasnički udjel pao na oko 20 posto. U sindikalnom pismu koje je potpisao Željko Klaus kao predsjednik Sindikata EKN-a i član Nadzornog odbora Petrokemije, zahtijevalo se „utvrđivanje odgovornosti i ispravljanje nedopustivnog propusta u procesu dokapitalizacije Petrokemije“. U međuvremenu se kod CERP-a oko čudnovatog rezultata ulaganja državnih dioničara u Petrokemiju raspitivala i Uprava Janafa, a iz odgovora koji su objavili mediji, proizlazi da je iznos uplate za državne dioničare bio izvršen na temelju informacije da će Yildirim dokapitalizirati Petrokemiju u iznosu od 75 do 77 milijuna eura. Kako se čini, to je bio usmeni dogovor.

Šušnjar, Habijan i ravnatelj CERP-a Milan Plećaš imaju stoga prilično zanimljiv i skup zadatak, a prvi razgovori su, kako je to medijima prenio Plenković, bili „jako dobri“, ma što to značilo.