Europskim proizvođačima automobila pada profit, a budućnost izgleda još gore

Europskim proizvođačima automobila ove godine bit će mnogo teže doći do profita, no sljedeća godina izgleda još tmurnije.

Nakon prosperitetne 2023., profiti bi u 2024. trebali pasti za između 15 i 25 posto. Financijski izvještaji za 2023. uskoro će pružiti dodatne detalje o očekivanjima za ovu godinu, ali prijetnja prodaje uglavnom električnih vozila iz Kine neće doseći svoj vrhunac prije 2025., a sljedeće godine će se postrožiti EU pravila o emisijama ugljičnog dioksida.

To znači kako je 2024. vjerojatno posljednja godina u kojoj se proizvođači mogu oslanjati na prodaju vozila s motorima na unutrašnje izgaranje koji donose mnogo profita.

Među automobilima koji će ove godine krenuti u prodaju nalaze se i nova vozila na unutrašnje izgaranje kao što je BMW X2 (i njegov električni ekvivalent iX2), Toyota Land Cruiser i Škoda Kodiaq. Nova električna vozila uključuju SUV Alfa Romea, Cupra Tavascan, Volkswagen ID.7, Renault 5 E-Tech, Kia EV9 i Hyundai Ioniq 5 N.

“Previđamo pad zarade od 15 posto za 2024. godinu. Naše prognoze za 2024. za proizvođače u EU pokazuju kako će EBIT (zarada prije kamata i poreza) past s 85 milijardi eura na 71 milijardu eura. Za taj pad uglavnom su zaslužna naša očekivanja porasta popusta u SAD-u i Europi koji će smanjiti prosječnu prodajnu cijenu vozila 2024. godine. Sve viši troškovi rada još uvijek izazivaju prepreke, usprkos nižim cijenama sirovih materijala. Ograničena ušteda troškova mogla bi pomoći izbalansirati pad zarade na skromnoj razini,” stoji u izvješću Bernstein Researcha.

Dodaju kako će zarada u trenutnom ciklusu od 2021. do 2025. godine doseći svoj vrhunac na 9,5 posto, nakon 5,2 posto u periodu između 2010. i 2020. godine.

Do ovog će doći usprkos padu godišnje prodaje u zapadnoj Europi od gotovo 19 posto u odnosu na predpandemijski vrhunac iz siječnja 2019. godine. GlobalData očekuje kako će prodaja 2024. godine porasti za nešto ispod 5 posto, na 12,10 milijuna.

“Posljednjih godina najproblematičniji faktor bila je opskrba, a 2024. će doći do fokusa na zdravlje potražnje. U ovom smislu potrošači mogu očekivati prepreke poput inflacije, visokih kamatnih stopa i povišenih cijena vozila,” rečeno je u mjesečnom izvješću tvrtke GlobalData.

“Ipak, ovaj posljednji faktor trebao bi oslabjeti zbog veće opskrbe vozilima i daljnjeg oporavka obujma koji su uključeni u prognoze za 2024. Rizici su još uvijek tu, budući da su na troškove prijevoza tereta utjecali nedavni napadi na Crvenom moru, što dodatno povećava pritisak na troškove proizvodnje,” dodaje GlobalData u izvješću.

Nakon restrikcija izazvanih pandemijom, europski proizvođači automobila dobili su rijetku priliku za zaradu. Potražnja je živnula, no ponuda je bila ograničena zbog nestašice čipova i poluvodiča. To je značilo kako su BMW, Audi, Mercedes i Porsche, između ostalih, mogli ograničiti prodaju jeftinijih proizvoda i fokusirati se na prodaju vrhunskih modela s ogromnim profitnim maržama. Rezultat je bio pad ukupne prodaje vozila, ali porast ukupnog profita. Masovni proizvođači poput Renaulta i brendovi kao što su Peugeot, Citroen, Fiat, Vauxhall i Opel nisu uspjeli ove uvjete iskoristiti jednako dobro kao i premium proizvođači, ali još uvijek su uspjeli održati profitne marže visokima usprkos ograničenoj opskrbi.

Investicijska banka UBS već nekoliko mjeseci predviđa kako će ove godine europski EBIT pasti između 20 i 25 posto zbog sve većih popusta i smanjenja narudžbi. UBS kaže kako će električna vozila donijeti male profite ili gubitke, i kako će prema tome u velikoj mjeri umanjiti profitne marže masovnog tržišta. To će postati još izraženije 2025. godine kada na snagu stupe stroža pravila Europske unije o emisijama ugljičnog dioksida.

Prodaja električnih vozila stala je nakon što je lani ubrzala na tek nešto ispod dva milijuna vozila u Europi. Prognoze još uvijek predviđaju kako će se prodaja električnih vozila ponovno ubrzati i do 2030. doseći oko devet milijuna.

HSBC Global Research za 2024. je godinu bio nešto pozitivniji.

“Postoji ograničena podrška za zaostale narudžbe, a cijene električnih vozila su visoke, što bi se moglo preliti i na segment vozila s motorima na unutrašnje izgaranje. Nismo optimistični što se tiče ovog sektora, ali jednako tako se ne slažemo ni s perspektivom koja predviđa kolaps zarade. Potražnju vidimo kao stabilnu ili u blagom porastu,” stoji u izvješću HSBC-a.

“Što je još važnije, vjerujemo kako će cjenovni pritisak ostati u velikoj mjeri ograničen na baterijska električna vozila, a cijene automobila s unutrašnjim izgaranjem ostat će disciplinirane. Smanjenje troškova, kako materijala tako i proizvodnje, moglo bi biti ključno za otpornost zarade u 2024. godini,” nastavljaju.

Drugi znakovi pozitivnih rezultata za 2024. dolaze iz istraživanja njemačkog IFO instituta. Njemačka je najveće tržište automobila u Europi.

“Tvrtke u njemačkoj automobilskoj industriji pozitivnije su oko svoje trenutne poslovne situacije i mnogo optimističnije gledaju na narednih nekoliko mjeseci nego što je bio slučaj krajem 2023.,” kaže Anita Woelfl iz IFO-ovog ventra za industrijsku organizaciju i nove tehnologije.

S druge strane, IFO je smanjio svoje prognoze rasta njemačkog gospodarstva za ovu godinu na 0,7 posto, od 0,9 posto koliko su prognozirali sredinom prosinca.

