Hoće li prikupljanje sredstava na Kickstarteru uskoro biti moguće i iz Hrvatske?

Udruga CGDA ovih dana pokušava uvjeriti Kickstarter da na popis država s kojima surađuje stavi i Hrvatsku. To bi raznim poduzetničkim projektima olakšalo prikupljanje sredstava putem Interneta.

Platforma Kickstarter od 2009. godine olakšava pokretanje mnogih svjetskih projekata, na način da njihove pokretače povezuje s korisnicima koji im pomažu u prikupljanju sredstava unaprijed. Korisnici zauzvrat imaju priliku dobiti dogovorenu količinu proizvoda po povoljnijoj cijeni nakon što oni budu izrađeni.

Sredstva preko Kickstartera do sada su prikupljale i neke hrvatske tvrtke poput Circuitmessa, no to su morale raditi uz posrednika u obliku inozemne tvrtke, jer Hrvatska još nije na popisu država čije tvrtke mogu pokretati kampanje.

Kickstarter trenutno podržava kampanje pojedincima i tvrtkama iz 25 država. Od 2020. godine na tom popisu se nalazi i Slovenija.

Hrvatska udruga Croatian Game Development Alliance nedavno je održala sastanak s voditeljem outreach tima Kickstartera za Europu Michaelom Liebeom. Tema sastanka bilo je ispunjenje uvjeta za uvrštenje Hrvatske na Kickstarter. Najvažniji od njih – poput ulaska u Eurozonu i podržanosti na sustavu za obradu plaćanja Stripe već su ispunjeni.

Sljedećih dana Kickstarter će evaluirati prezentaciju kojom su predstavljene strateške industrije u Hrvatskoj koje bi koristile Kickstarter poput industrije videoigara. Nakon toga uslijedit će odluka o eventualnom dodavanju Hrvatske na popis na kojem još primjerice nema Finske, Češke, Portugala i nekih drugih europskih država.