Kako je Vlada u Petrokemiji pritisla turske vlasnike na dogovor?

U finišu pregovora s turskom Yildirim grupom o zaključenju dokapitalizacije u Petrokemiji država je, po svemu sudeći, upotrijebila i neke dodatne „argumente“. Naime, u tom se kontekstu može gledati odluka o ukidanju koncesije tvrtki kćeri kutinske Petrokemije, Luci Šibenik dd. Kako za FORBES Hrvatska kaže ravnatelj Lučke uprave Šibenik Paško Dželalija, razlog su neizvršena ulaganja, a još teku rokovi u kojima se ta odluka može i osporiti

Nakon višemjesečnog natezanja iza zatvorenih vrata, država je napokon uspjela privoliti većinskog vlasnika Petrokemije, tursku Yildirim grupu, da napravi korak unazad i omogući da kroz dokapitalizaciju država ipak zadrži kontrolni paket u toj kompaniji, 25 plus jednu dionicu.

No, sam proces još nije formalno dovršen. U roku sedam dana od Glavne skupštine održane 14. listopada – gdje je donijeta odluka o mogućem povlačenju dijela uplaćenog iznosa – Yildirim treba službeno obavijestiti Upravu da želi sudjelovati u dokapitalizaciji s manjim iznosom nego što je prethodno bio uplatio, a kad to učini, bit će mu i vraćen „višak“.

Ukinuli koncesiju pet godina prije isteka

Ono što je manje poznato je da je u finišu pregovora o dokapitalizaciji i udjelima u vlasništvu država po svemu sudeći upotrijebila i neke dodatne „argumente“. Naime, u tom se kontekstu može gledati činjenica da je Lučka uprava Šibenik potkraj rujna ukinula koncesiju tvrtki kćeri kutinske Petrokemije, Luci Šibenik dd, što je čak pet godina prije njezina isteka.

To se većinskom vlasniku Petrokemije sasvim sigurno nije dopalo, a evo što o razlozima kažu u Lučkoj upravi.

“Razlozi za ukidanje koncesije su nepoštivanje odredbi Ugovora, prvenstveno neizvršena ulaganja u lučko područje”, odgovorio je u utorak na upit FORBES Hrvatska Paško Dželalija, ravnatelj Lučke uprave Šibenik.

Paško Džjelalija, ravnatelj Lučke uprave Šibenik, Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Šibenska luka specijalizirala se za pretovar sirovih fosfata i umjetnog gnojiva, Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Pitali smo ga i da li je već pokrenut postupak traženja novog koncesionira te da li Luka Šibenik može sudjelovati ponovno u natjecanju za koncesiju, s obzirom na to da se ta luka specijalizirala za pretovar sirovih fosfata i umjetnog gnojiva, no Dželalija na to nije dao odgovor. Poručuje da je za to prerano jer još ne znaju da li će se njihova odluka osporavati.

“O tome ovise daljnji postupci i procedure koje će Lučka uprava poduzimati. Kao i do sada u suradnji s nadležnim ministarstvom činit ćemo ono što je u najboljem interesu lučkog područja kojim upravljavamo”, odgovorio je. Nadležno je Ministartsvo mora, prometa i infrastrukture koje vodi ministar Oleg Butković. Inače, državni pregovarači oko dokapitalizacije u Petrokemiji bili su ministar gospodarstva Ante Šušnjar, ministar pravosuđa Damir Habijan te ravnatelj CERP-a Milan Plećaš.

Klaus: “Razuman rok”

Podsjetimo, u dokapitalizaciji provedenoj sredinom ove godine Yildirim je sudjelovao sa 128,9 milijuna eura, a sada je dogovor će svoj iznos smanjiti na 75 milijuna eura. Tako će država, zajedno s drugim državnim imateljima dionica Petrokemije, s uplaćenih oko 12 milijuna eura ipak zadržati kontrolni paket. Po svemu se čini da su turski vlasnici ranije, uplativši više od dogovorenog ili očekivanog iznosa, zapravo pokušali izigrati državu i smanjiti njen značaj kao suvlasnika. Prije dokapitalizacije je država, uz Fond za financiranje razgradnje NEK-a, Janaf i Plinacro, držala 45,17 posto dionica, a Yildirim 45,52 posto.

Željko Klaus, predsjednik Sindikata EKN, i član Nadzornog odbora Petrokemije u razgovoru za FORBES Hrvatska kaže da je rok od sedam dana za izvršenje odluke o smanjenju uplaćenog iznosa dokapitalizacije „razuman rok“ te on vjeruje da će to tvrtka Yildirim i učiniti. „Postignut je čvrsti dogovor s državom oko toga. Da to ne naprave, imali bismo veliki problem“, komentirao je.

Kutinska tvornica mineralnih gnojiva trenutno radi, odgovorio nam je, u punom kapacitetu.