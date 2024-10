Kako posluju tvrtke bivšeg ministra Polančeca koji je izgubio godine u dugotrajnim suđenjima?

Damir Polančec povukao se iz javnosti i posljednjih sedam godina u sezoni upravlja skromnim hotelom u Starigradu Paklenici. Riječ je o preuređenom odmaralištu iz 1981. godine u koji dolaze planinari, motoristi, školarci, a potom i organizirane grupe preko njegove turističke agencije. Recenzije otkrivaju kako su gosti hotela zadovoljni unatoč nešto manjim sobama zbog kojih ima samo dvije zvjezdice.

Damir Polančec već se godinama bavi turizmom i gotovo je nevidljiv za širu javnost. No, do 2009. godine je izgradio strelovitu političku karijeru, bio je istaknuti član HDZ-a, startao je iz malog mjesta Đelekovci kraj Koprivnice, a dosegao je mjesto ministra gospodarstva i potpredsjednika Vlade (za vrijeme premijera Ive Sanadera). Karijera je, međutim naprasno prekinuta optužnicom i dugogodišnjim suđenjima koja su završila oslobađajućom presudom.

Podsjetimo se – Polančec je 2009. godine bio optužen za umiješanost u Podravkinu aferu Spice, u kojoj se menadžere te kompanije optuživalo da su htjeli otkupiti četvrtinu dionica tvrtke. Zbog toga je proveo i neko vrijeme u zatvoru, a potom i na dugom sudskom procesu. Vrhovni sud ga je 2022. godine proglasio nevinim, te se konačno mogao u potpunosti posvetiti svom poslu. U medijima se navodilo kako će dobiti odštetu za odvjetničke i putne troškove te za vrijeme provedeno u zatvoru, no smatrao je da to nije pravedna naknada za sve što mu se dogodilo. Za vrijeme suđenja nije mogao raditi punim kapacitetom ni raspolagati imovinom zbog čega je zarađivao puno manje.

Svi hvale ljubaznost domaćina, glavni nedostatak male sobe

Od 2017. godine ima u zakupu hotel Barba u Starigradu Paklenici. To je bivše odmaralište virovitičke tvrtke Tvin izgrađeno 1981. godine. Taj skromni hotel s dvije zvjezdice ima 18 soba, zbog čije male kvadrature nije ni mogao dobiti više zvjezdica. U recenzijama hotela na Internetu male bazične sobe su najčešća zamjerka. Velika ljubaznost domaćina i osoblja, odličan doručak, cijene i čistoća samo su neki od pluseva koji gosti ističu. Iz recenzija se može zaključiti kako Polančec provodi sezonu u hotelu i osobno komunicira s gostima.

No, čini se da malo zanemaruje web stranicu. Cijene na njoj još uvijek su izražene u kunama, a čini se da ni sadržaji nisu ažurirani već neko vrijeme.

Za Forbes Hrvatska Polančec je rekao kako ne voli istupati u javnosti, ali je pristao prokomentirati poslovanje hotela.

Internet servisi uzimaju veliku proviziju, sobe puni grupama preko svoje agencije

Kaže kako sezona hotelu počinje 1. svibnja, kad u njega dolaze planinari i motoristi. To je i jedini dio godine kad hotel popunjava preko Bookinga ili Expedije – servisa za koji kaže kako uzimaju prevelike provizije.

Tada među njima bude i stranaca, a već nakon 15. svibnja orijentira se na domaće tržište. Od 15. svibnja do 15. lipnja hotel posjećuju školske grupe. Nakon toga, pa do kraja rujna kad sezona pod Velebitom završava, u hotel preko njegovog Niba Toursa dolaze grupe ili udruge umirovljenika. Njima u pravilu nude tjedan odmora uz polupansion ili pansion.

Prihodi Polančecove tvrtke Barba Bruno koja se bavi hotelom su relativno skromni, no rastu. U 2023. godini oni su iznosili 219 tisuća eura uz 42 tisuće dobiti. To je najveći prihod do sada, i prva dobit hotela od 2019. godine. Prema podacima Fine, u 2023. godini hotel je imao tri stalno zaposlene osobe.

Vlasnik tvrtke Barba Bruno je Polančecova tvrtka Irikon. Ona je u 2023. godini imala 42 tisuće eura prihoda i 1105 eura dobiti. Osim nje, Polančec ima još i tvrtku Niba Tours koja se bavi turizmom. Ona je 2024. godine zabilježila 791 tisuću eura prihoda i 18 tisuća eura dobiti.

Na pitanje o planovima za budućnost, odgovara kako stvari ne voli najavljivati dok se ne dogode.