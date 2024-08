Nova pobjeda direktora kojeg je Plenković nazvao neustrašivim: Edi Kučan ostaje na čelu 3. maja

Nadzorni odbor Brodogradilišta 3. maj odlučio je u petak, 30. kolovoza, o imenovanju člana Uprave – direktora Edija Kučana za obnašatelja dužnosti do 1. ožujka 2025., izvijestili su iz 3. maja putem Zagrebačke burze, a Nadzorni odbor je dao i pojašnjene zašto je promijenio mišljenje o tome kako tvrtku vodi Edi Kučan.

Dugogodišnjem direktoru 3. maja Ediju Kučanu s posljednim danom kolovoza trebao je završiti mandat, a s obzirom da ima uvjete za mirovinu spekuliralo se o mogućem umirovljenju, ali ipak ne odlazi s čelne pozicije – iako u srpnju nije dobio razrješnicu Skupštine za poslovanje u 2023., a i Nadzorni odbor je otvoreno propitivao neke njegove poslove odluke, odnosno upozoravao na brojne nejasnoće oko značajnog projekta tvrtke, novogradnje 527. Prema podacima iz Nadzornog odbora, Uprava je vodila tvrtku u skladu sa zakonom i statutom, ali nije provodila odluke Skupštine i NO-a, tj. plan restrukturiranja i kriznog upravljanja.

Kučan je u petak, dakle, uoči odluke Nadzornog odbora, bio na porinuću drugog od dva pontona za dok 11 Brodogradilišta Viktor Lenac. Na novinarsko pitanje hoće li i dalje biti direktor 3. maja, s obzirom da mu sutra istječe mandat, rekao je da je to pitanje za NO. Izjavio je da je i dalje spreman pomoći brodogradilištu, osjeća moralnu obavezu, a to očekuje i od svih zaposlenika. U posljednjem razgovoru, nakon poništenja odluke o prodaji tvrtke kćeri, za Forbes Hrvatska izjavio je da ga je postupak Skupštine “povrijedio”, te da mu je žao da nije sve što je trebalo ranije raščistio s Nadzornim odborom.

Nešto više o promjeni mišljenja Nadzornog odbora može se saznati iz objave na web stranici Brodogradilišta 3. maj.

“Nadzorni odbor ovom odlukom izražava volju najvećeg vjerovnika, kao i najvećeg vlasnika društva “3. maj”.”, navedeno je u objavi, a tu valja pojasniti da je najveći vjerovnik država “predstavljana” putem Ministarstva financija.

“Uzimajući u obzir vrlo kompleksnu situaciju u Društvu u kontekstu opstojnosti brodograđevne djelatnosti na području grada Rijeke odnosno nastavka poslovanja kroz povezano društvo, uz pronalazak strateškog partnera i završetak novogradnje 527, Nadzorni odbor izvršavajući volju vlasnika smatra da će ova odluka pridonijeti ispunjenju svih aktivnosti ovoga Društva u interesu vlasnika, vjerovnika i ostalih dionika ovog procesa.”, navedeno je još u objavi Nadzornog odbora. S obzirom da je najveći vjerovnik, država, odnosno Minstarstvo financija podržala stavove Skupštine na kojoj nije prihvaćen Kučanov izvještaj, ova situacija se nesumnjivo može interpretirati kao “promjena mišljenja”, odnosno – nova velika pobjeda Edija Kučana.

Čvrsta veza s 3. majem

Edi Kučan je u 3. maju još od 1982. godine. U njemu je prošao kroz sve razine, a na čelu kompanije bio je od 2010. do 2013. godine i ponovno od 2019. godine. U oba slučaja na te pozicije došao je nakon problematičnih uprava, a s obzirom na okolnosti, njegova uloga u pravilu je ocijenjivana pozitivno.

Poznato je da je direktor Edi Kučan izgradio bliske odnose s premijerom Andrejem Plenkovićem, koji je često hvalio njegova postignuća. Kada je 2020. godine Plenković sudjelovao na svečanoj primopredaji broda „Algoma Intrepid“, izgrađenog za kanadskog naručitelja, referirajući se na ime broda (Intrepid, odnosno Neustrašiv) Plenković je izjavio da je za njega neustrašiv „trećemajac“ direktor Edi Kučan “čiji je cijeli radni vijek identificiran s ovim škverom i simbolikom koju 3. maj ima za Rijeku i Primorsko-goransku županiju”.

” Moram reći da je taj element srca, znanja, umijeća i upravljanja, ali i povjerenja koje smo nas dvojica osobno uspostavili, bio presudan da Vlada RH podrži 3. maj u dovršetku brodova koji su bili na navozu. Ovo što je g. Kučan napravio za 3. maj iznad je svih realnih očekivanja! Želim mu i trebam iskazati zahvalnost u ime cijele Vlade.”, rekao je tada Plenković, a ostalo je zabilježeno na stranici HDZ-a. Plenković je posjetio 3. maj i ove godine, u travnju, prilikom potpisivanja ugovora za gradnju trupa i opremanje broda za luksuzna polarna krstarenja.

U 3. maju traju radovi na samoiskrcavajućem brodu za rasuti teret (527) za kanadsku Algomu, kemijskom tankeru 737 te na jednom trupu jahte.

Na upit o financiranju završetka izgradnje broda 527, koji je trebao biti predan do 15. lipnja, ali iz više razloga kasni, Kučan je rekao je da su pregovori u završnoj fazi. Predstavnici Sindikata metalaca Hrvatske i Sindikata istre, Kvarnera i Dalmacije u 3. maju uputili su u utorak apel Vladi i Ministarstvu gospodarstva da na vrijeme donesu odluke i omoguće nastavak financiranja za dovršetak novogradnje 527.

Uprava 3. maja je prije tjedan dana, uz suglasnost NO, poništila natječaj za prodaju 100 posto poslovnih udjela u tvrtki – kćeri 3. maj Rijeka 1905 pa se očekuje raspisivanje novog natječaja. Prema planu restrukturiranja 3. maja, djelatnost bi se, bez ranijih financijskih opterećenja, nastavila obavljati u toj tvrtki, a 3. maj bi trebao dovršiti već ugovorene poslove.