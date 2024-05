Novi šef Varteksa za Forbes: Optimist sam, no puno toga ovisi o Zabi i HBOR-u

Karlo Koprek od ponedjeljka će voditi Varteks. Radnici će dobiti neisplaćene plaće te su nastavili s radom. Iako je on optimističan, sudbina kompanije je i dalje vrlo neizvjesna. Čini se da će puno toga ovisiti o stavovima glavnih vjerovnika – Zabe i HBOR-a.

Karlo Koprek od 20. svibnja 2024. godine bit će na čelu Varteksa. Na tu nimalo poželjnu poziciju dolazi nakon što je dosadašnja članica Uprave Jelena Bošnjak podnijela ostavku.

Baš kao i novi dioničari Karla Ćorluka i Igor Mešić, i Koprek ima poveznicu s ključnim dioničarom Stjepanom Čajićem. Svojevremeno je radio za njegovu tvrtku Stype. No, Koprek ima i poveznicu s Varteksom – iz Varaždina je, a neki članovi njegove obitelji i obitelji prijatelja Ii poznanika radili su u Varteksu. Kad govori o toj tvrtki, stječe se dojam da mu stvarno nije svejedno što će biti s njom.

Za Forbes Hrvatska kaže da se trenutno još upoznaje sa situacijom. Kako je Varteks veliki sustav, trebat će mu još nešto vremena za prilagodu.

Za uspjeh Varteksa potrebna je složnost puno različitih strana

Radnici su u utorak prekinuli štrajk i u srijedu nastavili s radom.

“U ovo kratko vrijeme uspio sam samo pričati s dijelom radnika kako bi osigurali kontinuitet proizvodnje. Raduje me što su radnici imali razumijevanja i što smo usred štrajka uspjeli dogovoriti korake kako bi osigurali nesmetani nastavak proizvodnje odmah po prekidu štrajka” – kaže Koprek. On je pričao s dioničarima i članovima Nadzornog odbora i dojma je da je svima u interesu nastavak poslovanja Varteksa, što kod njega budi potrebni optimizam. Kaže kako je puno različitih strana potrebno za uspjeh Varteksa i zato je izrazito bitno da svi djeluju u istom smjeru.

Na pitanje o tome kakvi su stavovi vjerovnika Hrvatske agencije za obnovu i razvoj (HBOR) i Zagrebačke banke (ZABA), s obzirom da u javnosti postoji dojam da oni naplatu svojih dugova stavljaju ispred opstanka tvrtke, kaže da bi nepristanak tih banaka na prijedlog odgode otplate znatno otežao spas tvrtke.

Prerano mu je komentirati njhove stavove jer još nisu imali priliku direktno razgovarati, ali jedan od prvih prioriteta po preuzimanju funkcije bit će dijalog s njima. Ali, optimističan je jer po njegovom mišljenju HBOR i ZABA ne bi bili oštećeni odgodom, s obzirom da su njihova potraživanja ionako osigurana založnim pravom.

Radnici će uskoro dobiti plaću zahvaljujući Agenciji za osiguranje radničkih tražbina

Kaže kako se nada da će radnici što prije dobiti neisplaćene plaće od Agencije za osiguranje radničkih tražbina. To je državna agencija koja isplaćuje (do tri) minimalne plaće radnicima u situaciji kad u tvrtkama dođe do neisplate zbog nelikvidnosti. Bilo je dosta internih administrativnih zapreka oko predaje zahtjeva, što je jedan od razloga zašto je njihova predaja potrajala.

Kako još nije postao član Uprave pa nije bio direktno uključen u process nije mogao komentirati detalje, ali zna da su ljudi iz Agencije bili susretljivi i nada se da će brzo uspjeti obraditi zahtjeve za isplatu.



Ističe i kako zna da u ovim uvjetima radnicima to ne znači puno – ali im se svejedno želi zahvaliti jer su pokazali veliko strpljenje. Dodaje kako je nekome izvan sustava teško zamisliti stress koji oni trenutno prolaze I nada se kako će njihov doprinos uspjeti nagraditi u nekom budućem razdoblju.

Dosadašnji prokurist tvrtke Mario Pongračić barem u prijelaznom razdoblju ostat će na toj poziciji.