Privremenom šefu HEP-a u zadnji tren ponovno produžen privremeni status. Natječaj još nije na vidiku

Vice Oršulić je bio imenovan na čelno mjesto u HEP-u početkom prosinca prošle godine, privremeno na šest mjeseci, te smo odlučili provjeriti kakav mu je status danas i je li u planu raspisivanje pravog natječaja za predsjednika Uprave – koji je također najavljen još prije šest mjeseci

Nakon što je Frane Barbarić, dugogodišnji iznimno utjecajan predsjednik Uprave HEP-a, podnio ostavku, na sjednici Nadzornog odbora tvrtke, 8. prosinca prošle godine, na mjesto vršitelja dužnosti predsjednika Uprave izabran je dotadašnji član Uprave, Vice Oršulić. No, odmah je jasno objavljeno da je izabran na privremeno razdoblje, na šest mjeseci, odnosno, do raspisivanja natječana za novog predsjednika Uprave.



Ostali članovi Barbarićeve Uprave, Petar Sprčić i Tomislav Šambić, zadržali su svoje pozicije, a Frane Barbarić je nakon mjesec dana postao savjetnik te iste Uprave. On sam je pod istragom zbog optužnice za bespravnu gradnju na Hvaru, a tvrtka koju je vodio, HEP, u njegovo je vrijeme zahvaćena izvidima USKOK-a zbog afere Plin za cent – no, službeno se naglašavalo da on nije otišao sa svoje dužnosti zbog te afere, nego isključivo zbog optužbi za bespravnu gradnju.

I Vicu Oršulića se smatralo „čovjekom kontinuiteta“, odnosno osobom koja neće bitno mijenjati standarde poslovanja HEP-a kakvi su se uvriježili u ranijim menadžerskim garniturama, pa i u onoj koju je predvodio Frane Barbarić.

S obzirom da je rok od šest mjeseci prošao 8. lipnja ove godine, a nismo zapazili nikakve informacije o promjenama na čelu HEP-a ili o raspisivanju natječaja za novog čelnog čovjeka jedne od ključnih energetskih tvrtki u državi – pitali smo HEP je li Vice Oršulić još uvijek privremeni, odnosno – ako jest, kako mu je produžen status. Te smo saznali da je dan prije roka Nadzorni odbor riješio problem, odnosno – produžio „privremenost“.

Nadzorni odbor HEP-a je, navedeno nam je u odgovoru, 7. lipnja ove godine „imenovao na prijedlog Vlade RH Vicu Oršulića predsjednikom Uprave na mandat od šest mjeseci, do provedbe javnog natječaja za radno mjesto predsjednika Uprave.“

Nova runda privremenog statusa

Dakle, nova Vlada je u zadnji čas opet predložila Vicu Oršulića da privremeno vodi HEP – do provedbe natječaja za novog predsjednika Uprave. S obzirom da je bilo evidentno da posljednja Plenovićeva vlada iz bivšeg mandata, ona u kojoj je na čelu resora zaduženog za HEP bio ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan nije htjela raspisivati natječaj za novog čelnog čovjeka, a sada je resor energetike potpao novom ministru gospodarstva iz redova koalicijskog partnera HDZ-a, Domovinskog pokreta – Anti Šušnjaru, za očekivati je da će se natječaj sada doista i provesti i biti će zanimljivo pratiti hoće li se kod izbora novog čelnog čovjeka HEP-a osjećati utjecaj Domovinskog pokreta.

Kao što je Forbes Hrvatska neslužbeno otkrio još u prosincu prošle godine, Vice Oršulić je tražio da mu se u ugovor unese odredba da će nakon privremenog šefovskog mjesta opet moći biti član Uprave.

Do sada se oko svih funkcija bitnih za energetsku sliku osjećao jak utjecaj samog premijera, Andreja Plenkovića, odnosno, bilo je vidljivo da ih se ministri koji su se iznimno brzo trošili u resoru gospodarstva i energetike (Ćorić, Filipović, Habijan) nisu usudili dirati, te da je ključna figura bio – državni tajnik Ivo Milatić.

Pitali smo u HEP-u imaju li kakve informacije o mogućem raspisivanju natječaja za mjesto predsjednika Uprave koje sada već drugi put „privremeno“ čuva Vice Oršulić, no odgovoreno nam je da “odluka o raspisivanju natječaja za predsjednika Uprave HEP-a, kao i provedba samog natječaja, nije u nadležnosti Hrvatske elektroprivrede d.d.“.

Naravno, u nadloženosti je Vlade RH i novog ministra gospodarstva Ante Šušnjara, koji je upisan kao član Skupštine tvrtke. Pitali smo i jesu li održani prvi sastanci s novim ministrom, te nam je odgovoreno da “Uprava Hrvatske elektroprivrede d.d. kontinuirano održava redovite sastanke s resornim ministarstvom i Skupštinom HEP-a d.d.“