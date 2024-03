Japan i SAD produbljuju vojnu suradnju uslijed rasta tenzija u odnosima s Kinom

SAD i Japan sljedeći mjesec će potpisati novi sigurnosni sporazum, izvještava Financial Times, što je prvi put da ove dvije zemlje restrukturiraju svoje savezništvo još od 1960. godine, a uslijed rasta napetosti između Kine i Tajvana i vojnih vježbi i testiranja projektila koje Sjeverna Koreja provodi u vodama na granici s Južnom Korejom i Japanom.

Američki predsjednik Joe Biden i japanski premijer Fumio Kishida planiraju novi sporazum objaviti tijekom posjeta japanskog lidera Bijeloj kući 10. travnja, stoji u izvještaju.

Novim sporazumom će zapovjednik američkih snaga u Japanu vjerojatno dobiti veći autoritet – sada on mora koordinirati operacije s američkim indopacifičkim zapovjedništvom na Havajima.

U Japanu se nalazi oko 54.000 američkih trupa i 8.000 civilnih izvođača.

Američka i japanska vlada još nisu komentirale izvješća o novom sporazumu. Nejasno je što će on konkretno uključivati i koliko će ovisiti o tome da Japan razvija vlastite obrambene kapacitete.

Nakon Drugog svjetskog rata, japanski ustav je, uz nagovor SAD-a, usvojio pacifizam kao nacionalni ideal, navodeći kako “narod Japana zauvijek se odriče rata kao suverenog prava nacije. U ustavu se dodaje kako “kopnene, pomorske i zračne snage, kao ni nikakav drugi ratni potencijal, nikada se neće održavati.” Ipak, bivši premijer Shinzo Abe 2015. je godine potpisao važan prijedlog zakona kojim se japanskoj vojsci dopušta sudjelovanje u “kolektivnoj samoobrani.” Otada je Japan povećavao ulaganja u vojsku, a 2023. godine zemlja je obećala udvostručiti ulaganja u obranu na 2 posto BDP-a do 2027. godine. Taj potez pohvalio je američki državni tajnik Antony Blinken.

Komplicirana povijest odnosa između Kine i Japana

Kina već dugo osuđuje japansko ulaganje u vojsku. Abeov zakon iz 2015. opisali su kao “bez presedana” i pozvali japansku vladu da “nauče lekcije povijesti.” Kina i Japan imaju kompliciranu povijest: američki Nacionalni muzej Drugog svjetskog rata procjenjuje kako je u ratu s Japanom (koji je započeo 1937. i završio japanskom predajom saveznicima 1945.) poginulo oko četiri milijuna kineskih vojnika, ali i između 20 i 50 milijuna civila. Odnos dvije zemlje značajno se zakomplicirao u posljednjih godinu dana dok Japan želi uspostaviti bliže odnose s Tajvanom, kojeg Kina smatra dijelom svog teritorija. Japan je imenovao ministra u svojoj vladi na poziciju de facto obrambenog atašea u rujnu, izvijestio je Reuters. U siječnju je japansko ministarstvo vanjskih poslova čestitalo tajvanskom predsjedniku Laiju Ching-teu na pobjedi na izborima, dodatno razbijesnivši kinesku vladu. U službenoj izjavi, Tajvan je opisan kao “ključni partner i važan prijatelj.”

Vijesti o novom sigurnosnom sporazumu procurile su nekoliko dana nakon što je admiral John Aquilino, zapovjednik indopacifičkog zapovjedništva, rekao kako vjeruje da će Kina biti spremna za invaziju na Tajvan do 2027. godine. U posljednjih nekoliko godina, kineski borbeni zrakoplovi redovito lete kroz tajvanski zračni prostor, izvodeći “agresivne manevre” u blizini američkih zrakoplova nad otokom. Obje zemlje zabrinute su zbog vojnih vježbi i testiranja projektila u Sjevernoj Koreji, koja je nedavno ispalila stotine komada artiljerije u blizini južnokorejskog otoka, natjeravši stanovništvo na evakuaciju.

Autor originalnog članka: Zachary Folk, Forbes

Link: Japan And U.S. Will Deepen Military Ties As Tensions With China Rise

(Prevela: Nataša Belančić)