Johnson & Johnson i Kenvue moraju platiti 45 milijuna dolara zbog tužbe vezane za baby puder

Sud u američkoj saveznoj državi Illinois naredio je kasno u petak farmaceutskom gigantu Johnson & Johnson i Kenvueu da 45 milijuna dolara isplate obitelji koja je izjavila kako je puder na bazi talka doveo do smrti njihova rođaka kojemu je dijagnosticiran fatalni tumor povezan s izlaganjem azbestu.

To je posljednji pravni problem tvrtke povezan s proizvodima od talka.

Theresa Garcia umrla je u srpnju 2020. godine. Bolovala je od mezotelioma, raka koji se često povezivao s izlaganjem azbestu. Njena obitelj podnijela je tužbu tvrdeći kako je Garcijino često korištenje baby pudera baziranog na talku izazvalo njenu dijagnozu, stoji u priopćenju pravne tvrtke Dean Omar Branham Shirley, koja zastupa obitelj.

U priopćenju tvrtke stoji kako us tijekom čitavog procesa odvjetnici pokazivali dokaze da proizvodi sadrže “vlakna azbesta”, a stručnjaci su “objasnili kako je svakodnevno korištenje i količina koju je Garcia udisala tijekom života izazvalo njen mezoteliom.”

Porota je otkrila kako je Kenvue, nekadašnji odjel za zdravlje kupaca farmaceutskog giganta koji je postao nezavisna kompanija u kolovozu prošle godine, odgovoran za 70 posto problema koji su doveli do Garcijine smrti, dok su Johnson & Johnson i još jedan odjel bili odgovorni za ostalih 30 posto, stoji u priopćenju.

Globalni predsjednik za pravna pitanja J&J-a Erik Haas rekao je u izjavi da se tvrtka planira žaliti na presudu od petka i kako očekuje da će ta žalba biti uspješna. Haas je rekao: “Presuda u ovom suđenju ne može se pomiriti s desetljećima nezavisnih znanstvenih evaluacija koje potvrđuju da je talk siguran, ne sadrži azbest i ne izaziva rak.”

Johnson & Johnson dobio je sličnu tužbu na sudu na Floridi u četvrtak, prenose mediji, nakon što je porota odlučila kako njihov baby puder nije izazvao rak jajnika Patricije Matthey koja je svakodnevno koristila taj puder, a preminula je 2019. godine. Rak joj je dijagnosticiran 2016. godine.

Johnson & Johnson čitavo vrijeme tvrdi kako njihov puder od talka ne sadrži azbest niti izaziva rak, a u kolovozu 2022. godine su najavili da će supstanvu zamijeniti s kukuruznim škrobom na globalnoj razini, počevši od 2023. Ranije su najavili da će prestati prodavati proizvode od talka u sjevernoj Americi od 2020. godine, citirajući pad prodaje.

Ministarstvo pravosuđa otvorilo je istragu u proizvode u srpnju 2019. godine, istražujući što je tvrtka znala o riziku od raka. Uslijed tisuća tužbi zbog sumnji u zdravstvene probleme izazvane talkom, Johnson & Johnson je dvaput podnio zahtjev za bankrot, prvi put u listopadu 2021., a drugi u travnju 2023. godine. U sklopu zahtjeva od travnja prošle godine, tvrtka je predložila nagodbu od 8,9 milijardi dolara, kako bi riješila potraživanja tisuća tužitelja. Ipak, taj plan je sudac u srpnju ipak odbacio.

Do prosinca 2023. godine, prenosi Reuters, protiv tvrtke je podignuto preko 50.000 tužbi zbog baby pudera. U siječnju je tvrtka navodno ušla u uvjetni sporazum prema kojemu bi platili 700 milijuna dolara za reklamiranje svog baby pudera od talka nakon istrage u preko 40 saveznih država i tisuća tužbi.

