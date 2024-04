Kolaps mosta u Baltimoreu rizik je za lokalno gospodarstvo: Ugroženo je više od 500 malih tvrtki

Preko pet stotina biznisa koji su pogođeni prošlotjednim kolapsom mosta Francis Scott Key u Baltimoreu već su se prijavili za dugoročne kredite s niskim kamatnim stopama kako bi pokrili svoje troškove, rečeno je u četvrtak za Forbes iz administracije za male biznise (SBA).

To je jedan od prvih napora Bidenove administracije da pomogne tisućama radnika i biznisa koji su se našli u problemu nakon zatvaranja luke.

Administratorica SBA-a Isabela Casillas Guzman za Forbes je u intervjuu izjavila kako “su kompanije za opskrbni lanac, logistiku i transport, čije poslovanje je fokusirano na luku i aktivnost oko nje, zaista odmah osjetile posljedice,” ali dodaje kako one nisu jedine: efekte osjećaju i maleni biznisi u Marylandu, Delawareu i Pennsylvaniji.

Guzman nije znala točan broj malih biznisa pogođenih rušenjem mosta, ali naglasila je kako je samo u Baltimoreu aktivno oko 50.000 malih biznisa koji ukupno zapošljavaju preko pola milijuna ljudi.

Preko 500 malih tvrtki već se prijavilo za zajmove za pomoć u slučaju katastrofe, potvrdila je Guzman u četvrtak ujutro. Te zajmove tvrtke mogu koristiti kako bi pokrile troškove isplata plaća i održale se na životu do otvaranja luke.

SBA nudi kredite na 30 godina s kamatnim stopama od 4 posto za tvrtke i 3,25 posto za neprofitne udruge, a isplate i obračun kamata kreću tek godinu dana nakon prvog izdavanja sredstava.

Malena tvrtka ona je koja zapošljava manje od pet stotina ljudi, a kriterije za kredit ispunjava ako “ne može ispuniti svoje obveze i platiti uobičajene i potrebne troškove poslovanja” zbog rušenja mosta, kažu iz SBA.

Blokada u poslovanju brojnih tvrtki

Nejasno je kada će tvrtke moći ponovno početi poslovati. Ministar prometa Pete Buttigieg prošli tjedan je rekao kako je prerano za sigurne prognoze o završetku rada na mostu, no već su iskopana dva kanala oko ruševina koji se pripremaju da budu privremena ruta za komercijalna plovila.

Kolapsom mosta je pogođeno 15.000 zaposlenih, rekla je Guzman u četvrtak, a iz SBA potvrđuju da još uvijek prikupljaju podatke o pravim razmjernima katastrofe koju je Guzman opisala kao “neobičnu katastrofu bez presedana.”

Dan nakon kolapsa mosta, Bidenova administracija obećala je kako će “učiniti apsolutno sve što je moguće” da očiste ruševine iz rijeke Patapsco, ponovno otvore luku, riješe probleme opskrbnog lanca vezanog za zatvaranje luke i ponovno izgrade most. “Ponovna izgradnja neće biti brza, jednostavna niti jeftina, ali to ćemo napraviti,” rekao je prošlu srijedu ministar Buttigieg.

Neki Republikanci iz američkog Kongresa zgroženi su Bidenovim obećanjem da će država platiti rekonstrukciju čitavog mosta, tvrdeći kako porezni obveznici ne bi trebali snositi trošak za katastrofu. Republikanac Andy Harris za Fox News je izjavio kako bi troškove trebala platiti tvrtka koja je vlasnik broda Dali koji se zabio u most. Dvije kompanije iz Singapura koje posjeduju i upravljaju brodom već su odbacile odgovornost za katastrofu i od sudova zatražile da sve moguće isplate ograniče na maksimalnih 43,6 milijuna dolara. Drugi, poput Republikanca Jeffa Duncana, žele uskratiti sredstva za Baltimore i izgradnju druge infrastrukture u SAD-u dok administracija “ne izgradi zid” na granici s Meksikom.

Autor originalnog članka: Zachary Folk, Forbes

Link: Over 500 Small Businesses Apply For Federal Disaster Loans As Baltimore Bridge Collapse Risks Local Economy – Here’s What To Know

(Prevela: Nataša Belančić)

Please enable JavaScript