Melania Trump izbjegava pojavljivanje u javnosti, ali je iznenada napravila iznimku

Bivša prva dama SAD-a Melania Trump u subotu se pojavila na donatorskoj večeri za predsjedničku kampanju svog supruga. Otkad je Donald Trump napustio Bijelu kuću, a protiv njega su podignute čak četiri optužnice, Melania Trump u javnosti se pojavila tek nekoliko puta.

Bivša prva dama okružila se svojom obitelji – sinom i roditeljima – kao i “malenom skupinom starih prijatelja,” piše New York Times pozivajući se na osobe bliske obitelji koje naglašavaju kako Melanijinu slabašnu javnu potporu suprugu “ne bismo smjeli shvaćati kao indiferentnost ili neodobravanje.”

Novinarka New York Timesa Maggie Haberman krajem je 2022. godine izvijestila kako je Trump upravo Melaniju i druge savjetnike okrivio za podršku koju je pružio Mehmetu Ozu tijekom njegove kampanje za senat u Pennsylvaniji, koju je Oz izgubio. Trump je to negirao i ispričao se svojoj ženi zbog “lažnih vijesti i izmišljenih priča” koje objavljuju “mediji koji šire lažne vijesti.”

Forbes donosi pregled događaja na kojima se Melania Trump pojavila u javnosti:

6. studenog, 2021.

Melania Trump prisustvovala je gala-večeri republikanske stranke na Trumpovom imanju Mar-A-Lago, a konzervativna skupina Log Cabin Republicans, koja okuplja LGBT konzervativce i njihove saveznike, proglasila ju je počasnom gošćom. New York Times prenosi kako je Melania od organizacije dobila 250.000 dolara za govore tijekom 2022. godine.

17. prosinca, 2021.

Melania se neočekivano pojavila na stanici američke Obalne straže na Floridi, a kasnije u objavi na Instagramu zahvalila članovima Obalne straže na radu koji obavljaju.

15. svibnja, 2022.

Melania se pojavila na američkom konzervativnom kanalu Fox News gdje je optužila medije za “pristranost”, a na pitanje hoće li ponovno biti prva dama odgovorila: “Nikad ne reci nikad.”

21. srpnja, 2022.

Melania je dala izjavu o napadu na Kapitol 6. siječnja 2021. godine, rekavši kako nije znala što se događalo tog dana i da bi sigurno osudila nasilje da je znala da je do njega došlo.

Melania i Donald Trump u ožujku 2024. godine / FOTO: REUTERS/Marco Bello

15. studenog, 2022.

Bivša prva dama pojavila se na službenoj objavi kandidature za novi predsjednički mandat njenog supruga. Donald Trump u govoru je izrekao niz lažnih i pogrešnih tvrdnji, a Melania nije govorila.

10. prosinca, 2022.

Melania Trump posjetila je dva privatna događaja skupina Log Cabin Republicans i Fix California u Kaliforniji. Fix California organizacija je za angažiranje glasača, a bivšoj prvoj dami platila je 250.000 dolara, prenio je New York Times.

11. travnja, 2023.

Melania Trump uz druge bivše prve dame došla je na pogreb Rosalynn Carter, supruge bivšeg američkog predsjednika Jimmyja Cartera.

15. prosinca, 2023.

Melania Trump govorila je na ceremoniji naturalizacije u Nacionalnoj arhivi u Washingtonu za 25 imigranata koji su postali američki građani. Bivša prva dama svoje američko državljanstvo dobila je prije nekih 17 godina.

19. ožujka, 2024.

Dok je s Donaldom napuštala glasačko mjesto u Palm Beachu na Floridi, reporterima je rekla da “prate novosti” o njenom povratku u predizbornu kampanju.

6. travnja, 2024.

Melania Trump pojavila se sa suprugom na donatorskoj večeri za njegovu predsjedničku kampanju. Na večeri je prema podacima kampanje prikupljeno 50,5 milijuna dolara, a Melania nije javno govorila.

Eric Trump i Donald Trump Jr., najstariji sinovi bivšeg predsjednika, nastavili su javno braniti svog oca i osuđivati četiri optužnice podignute protiv bivšeg predsjednika. Trumpova kći Ivanka i zet Jared Kushner, najpoznatiji članovi obitelji u njegovoj administraciji, ovog puta su se udaljili od njegove kampanje, a Ivanka Trump izjavila je kako će joj od političkih borbi važnija biti njena djeca i obitelj. Nakon što je protiv Trumpa podignuta prva optužnica, Ivanka je izjavila kako “osjeća bol” zbog svog oca i čitave zemlje.

Autor originalnog članka: Antonio Pequeño IV, Forbes; Ana Faguy, Forbes

Link: Melania Trump Makes Rare Fundraising Appearance: Here’s Her Rare Public Outings Since Leaving The White House

(Prevela: Nataša Belančić)