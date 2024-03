Martin Luther King hvali Trumpa, a onda traži vašu karticu. Upravo traje erupcija ovakvih lažnih snimki

Internetom su se proširile videosnimke nastale umjetnom inteligencijom, u kojima lažne slavne figure poput Tuckera Carlsona, Martina Luthera Kinga Jr-a i bivšeg predsjednika Donalda Trumpa preklinju gledatelje da pomognu u njegovom ponovnom izboru za predsjednika. Uslijedile su naplate s kreditnih kartica.

Oglas počinje mutnom, ali odmah prepoznatljivom snimkom Martina Luthera Kinga. U pozadini tiho svira klavir, a glas govori: “Stalno nam govore da ne možemo glasati za čovjeka koji je za crnačku zajednicu učinio više od bilo kojeg drugog predsjednika. Ako se crnac usudi javno podržati Donalda Trumpa, neki Demokrat će ga uvijek prozvati izdajnikom ili nečim još gorim.”

Lažni “King” priča ukupno preko dvije minute, hvaleći Trumpa i vrijeđajući Demokrate dok se u pozadini izmjenjuju fotografije i kratke snimke crnaca u zatvorima, demokratskih političara i scena društvenih nemira. Potom se glas naglo mijenja i preklinje gledatelje da riješe besplatnu anketu kako bi podržali bivšeg predsjednika Trumpa. Ako dovršite anketu, kaže glas, dobit ćete besplatnu Trumpovu zastavu – morate samo platiti poštarinu.

Nigdje u oglasu ne spominje se ponavljajuća naplata od 80 dolara koja se počinje skidati s kartice nakon završetka kupnje.

Kada potencijalni “kupci” kliknu kako bi dobili besplatnu Trumpovu zastavu, preusmjerava ih se kroz nekoliko posredničkih stranica na onu posljednju, koja obrađuje informacije s njihove kreditne kartice. Vrlo sitnim slovima objašnjava se kako će unosom podataka s kartice pristati na ponavljajuću naplatu za članstvo u “MAGA” klubu.

Ta naplata gotovo uvijek je potpuno neočekivana, kažu tri žrtve s kojma je razgovarao Forbes, kao i nekoliko desetaka komentara koje su na Facebooku ostavili drugi. Situacija je i zbunjujuća, budući da naplata ne dolazi sa stranice na kojoj su zatražili Trumpovu zastavu, već s neke druge koju nikada nisu posjetili. Američka Agencija za trgovinu i ministarstvo pravosuđa ovakvu praksu opisuju kao “pranje kreditnih kartica” i poduzimaju pravne korake protiv onih koji ju koriste.

Oglasi za ovu prijevaru nedavno su na Facebooku pregledani preko 100 milijuna puta, pokazuju podaci. Jedna stranica koja ih prikazuje potrošila je u samo posljednja četiri mjeseca milijun i pet dolara, što ju je učinilo petim najvećim političkim potrošačem na Meti u ovom ciklusu. Jedan račun na YouTubeu potrošio je gotovo 800.000 dolara za gotovo identične oglase koji su pregledani preko 85 milijuna puta. Nejasno je koliko ljudi je prevareno i koliko novca su oni ukupno izgubili, ali količina novca potrošena na oglase i veličina operacije sugerira kako se radi o milijunima.

Iz Trumpove kampanje nisu odgovorili na upite za komentar, ali ne postoje dokazi da su ili sam Trump ili itko iz njegove kampanje povezani s prijevarom.

Česta pojava

Lažni “King” nije jedina osoba koja prodaje ovu prijevaru: u drugim oglasima pojavljuju se takozvane deepfake snimke Tuckera Carlsona, kao i samog Donalda Trumpa. Računi koji objavljuju oglase također objavljuju i stotine drugih na Facebooku i Instagramu, ali ti oglasi nisu političke prirode. Oni prikazuju deepfakeove Taylor Swift, Joea Rogana, Dwaynea Johnsona i drugih slavnih osoba, tvrdeći kako gledatelji mogu dobiti 6.400 dolara vladine potpore ako samo nazovu telefonski broj i prijave se. Tvrdnje o “besplatnoj potpori” Reuters je razotkrio kao lažne krajem prošle godine. Facebook i YouTube uklonili su ih nakon zahtjeva Forbesa. Carlson, Swift, Rogan i Johnson nisu odgovorili na upite za komentar.

Prijevare kojima su meta pristaše Donalda Trumpa česte su na internetu. Prošle godine, prevaranti su deepfake snimkama prijevarom ljude namamili da kupe “Trumpove dolare” u vrijednosti nekoliko tisuća dolara. Žrtve su vjerovale kako se “Trumpovi dolari” mogu koristiti kao zakonito sredstvo plaćanja. Samo prošlog mjeseca, stariji građani izgubili su stotine tisuća dolara vjerujući da investiraju u debitne kartice s motivom Trumpa. Problem je postao toliko ozbiljan da je Trumpova kampanja uvela i službeni pečat kojim ljudima daje do znanja koje organizacije i prodavači su zaista povezani s bivšim predsjednikom. Ipak, određeni broj oglasa za “besplatne zastave” navodio je kako su “službeni” i sugerirao koordinaciju s kampanjom.

Već godinama se na društvenim mrežama šire i varijacije na prijevaru sa zastavom – portal Daily Beast već je pisao o sličnoj prijevari u sklopu koje je na Snapchatu 2020. godine potrošeno stotine tisuća dolara. Nejasno je prikazuju li se oglasi u ovoj najnovijoj prijevari na TikToku ili X-u (Forbes je pronašao objave na X-u koje promoviraju oglase), budući da te platforme nemaju arhive političkih oglasa u SAD-u.

Tko stoji iza prijevare?

Istraga Forbesa pratila je prijevaru kroz zamršenu mrežu netransparentnih aktera. Postoje oni koji reklamiraju oglase – uključujući oglašivača koji se bavi zaobilaženjem sustava transparentnosti Facebooka i YouTubea. Postoji i kompanija koja povremeno zaista i isporučuje Trumpove zastave, a koja je ostavila traga na nekoliko stotina lažnih stranica za prodaju. A tu je i čitavo gnijezdo društava s ograničenom odgovornošću koje potpomaže tvrtka koja ljudima plaća mjesečnu stipendiju za osnivanje shell kompanija na njihovo ime, moguće u procesu uništavajući njihovu kreditnu sposobnost. Dijelovi slagalice složeni su na način koji umanjuje izloženost svakog aktera drugima i pomaže im da izbjegnu kontrolu platformi, banaka i policije.

Meta i Google istražili su i uklonili račune koji promoviraju ovu prijevaru nakon što ih je kontaktirao Forbes. Platforme kažu kako računi krše njihova pravila o prijevarama, obmanama i neprihvatljivim poslovnim praksama. Obje platforme također zabranjuju neoznačene deepfake snimke u političkim oglasima. Iz Mete za Forbes kažu kako su nakon daljnje istrage slučaj proslijedili policiji i izdali nalog za prestanak tih radnji.

Ovo siječnja, na novom YouTube vlogu imena The Get Rich Show, 30-godišnji poduzetnik Dan Wang predstavio se sa vozačkog sjedala pola milijuna dolara vrijednog Ferarrija kao “dugogodišnji investitor i povremeni izrod i kockar.” On je vlasnik biznisa Digital Uprising LLC, a kaže kako u tjedan dana može zaraditi onoliko koliko njegov otac programer “zaradi kroz čitavu godinu.” Njegov instagram profil “Steady Rev Streams 🤝 High Risk Plays” prikazuje njegovu kolekciju oružja i NFT-jeva.

Wangovi profili na Facebooku i YouTubeu bili su među onima koji su promovirali prijevaru s Trumpovom robom i vladinoj potpori, potvrdio je on u intervjuu za Forbes, ali kaže kako on nije objavljivao deepfake snimke već su njih objavili neki od gotovo stotinu klijenata kojima Wang daje direktan pristup svojim računima u zamjenu za određeni postotak zarade od prodaje. Ova mreža koristi njegove račune za objavu stotina tisuća oglasa dnevno, za prodaju svega i svačega. Svaki put kada ljudi nešto kupe, oni dobiju postotak.

“Oslanjamo se na predstavnike YouTubea i Facebooka, kao i njihove sustave pregleda, kako bismo uhvatili sve što krši pravila,” kaže on.

Wang nije htio otkriti koji njegovi klijenti su objavili deepfake oglase, ali kaže kako se neki od njih nalaze u Indiji i Singapuru. I Meta i Google brane stranim figurama objavu političkih oglasa u SAD-u, a brane i vlasnicima računa da iznajmljuju ili prodaju pristup svojim računima na način na koji to čini Wang. Bez ove zabrane (i žestokih alata za njihovo otkrivanje i uklanjanje), sekundarno tržište za pristup računima poput Wangovog moglo bi omogućiti zabranjenim prevarantima – čak i stranim vladama – da budu indirektno prisutni na platformi bez da ih se otkrije. Nakon što je Forbes Googleu i Meti prijavio Wangove račune i objave, oni su uklonjeni.

Wangovi klijenti nisu jedini koji su promovirali ovu konkretnu prijevaru. Forbes otkriva kako su braća Zakir i Amaan Khan, marketinški partneri iz Las Vegasa, također objavljivali oglase kojima upućuju gledatelje na ovu prijevaru. Oni nisu odgovorili na upit za komentar.

Wang za Forbes kaže kako ne zna tko kontrolira stranice koje promoviraju Trumpove oglase, a vrlo je vjerojatno da to ne znaju ni braća Khan, budući da mnogi partneri usmjeravaju promet na određene stranice bez saznanja o tome tko iza njih stoji.

Ipak, stranica na kojoj žrtve upisuju svoje podatke s kreditne kartice u uvjerenju da će dobiti besplatnu Trumpovu zastavu navodi povratnu adresu. Nju je Forbes uspio povezati s biznisom na Floridi, imena Save Rack, kojeg vodi muškarac imena Audi Kowalski. On nije odgovorio na nekoliko upita za komentar.

Adresa se također navodi na preko 100 internetskih stranica vezanih za nekoliko desetaka društava s ograničenom odgovornošću koje, kako se čini, ovom prijevarom “peru” kreditne kartice i osnivaju shell kompanije u ime žrtava – stručnjaci kažu kako je ova praksa protuzakonita.

Prilika za “pasivnu zaradu”

Prošlog ljeta, Alex (to nije njeno pravo ime) je u oglasniku vidjela oglas u kojem se ljudima nudi prilika za “pasivnu zaradu” preko interneta uz minimalnu potrošnju vremena. Kada je zatražila dodatne detalje, javio joj se predstavnik kompanije Vertical Merchants. Ideja je bila da se Alex pridruži programu “nezavisnog vlasnika biznisa (eng. Independent Business Owner, IBO) koji je dostupan samo građanima SAD-a starijim od 18 godina s dobrom kreditnom sposobnošću. Ako Alex bude prihvaćena u program, Vertical Merchants plaćao bi joj 1.000 dolara mjesečno u zamjenu za pravo da u njeno ime osnuju društvo s ograničenom odgovornošću i bankovni račun. Ona bi teoretski bila vlasnica nekih online dućana, a oni bi vodili svakodnevni posao – ona ne bi morala činiti ništa.

Biznisi online prodaje možda žele vezati svoju tvrtku za osobu s dobrom kreditnom sposobnošću kada njihovi kupci često ulažu žalbe na naplate s kreditnih kartica. Kada biznis dobije neobično puno takvih žalbi, banke ih mogu opomenuti, procijeniti kazne koje su im nametnute, a čak im i ukinuti mogućnost obrade plaćanja. Vertical Merchants pruža uslugu takvim biznisima i omogućuje im da plaćanja rasporede preko velikog broja drugih računa kako bi izbjegli granice o broju žalbi.

Alex je pristala na ovu priliku. U njeno ime otvoren je čitav niz internetskih stranica, kao i društvo s ograničenom odgovornošću. Kao povratna adresa registriran je poštanski sandučić Kowalskog.

Profesor na pravnom fakultetu Georgetown i stručnjak za zakon o zaštiti potrošača Adam Levitin za Forbes kaže kako model Vertical Merchantsa vrlo vjerojatno krši američke zakone o nepoštenim poslovnim praksama, budući da kupci vjeruju da transakciju obavljaju s jednom tvrtkom, dok u stvarnosti to čine s drugom.

U razgovoru za Forbes, Alex priznaje kako prijava u ovaj program “vjerojatno nije najinteligentnija stvar koju sam ikad učinila.” U početku joj je bilo jasno kako bi mogla u opasnost dovesti svoju kreditnu sposobnost, a možda čak i ostati odgovorna za tuđe nezakonite radnje.

Forbes je razgovarao s još dvoje ljudi koji su pod vlastitim imenima registrirali društva s ograničenom odgovornošću vezana za prijevaru oko Trumpove robe. Jedan od njih kaže kako nije znao za Vertical Merchants, no kako je primao isplate od tvrtke BABI Media LLC, društva registriranog pod imenom Brucea Workmana, umirovljenika i oca potpredsjednika za tehnologiju i marketing tvrtke na čijem čelu je Kowalski.

Vertical Merchants, Kowalski i Workman nisu odgovorili na niz upita za komentar. Ipak, nakon što je Forbes poslao upite, 89 stranica vezanih uz ovu prijevaru nestalo je s interneta – uključujući stranice za transakciju gdje kupci zainteresirani za Trumpovu zastavu unose podatke sa svojih kreditnih kartica.

Autor originalnog članka: Emily Baker-White, Forbes

Link: Deepfaked Celebrities Hawked A Massive Trump Scam On Facebook And YouTube

(Prevela: Nataša Belančić)