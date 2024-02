Tko bi Trumpu mogao posuditi 540 milijuna dolara? Forbes donosi popis mogućih dobročinitelja

Bivši američki predsjednik – i milijarder – Donald Trump treba gotovina kako bi platio sve veće zakonske kazne, no velike američke banke ne žele mu posuditi novac, a njegovi prijatelji milijarderi šute. Forbes donosi pregled pojedinaca i institucija koje bi mu mogle pomoći.

Biti Donald Trump postaje sve skuplje. Bivši predsjednik je milijarder, ali sada je dužan oko 454 milijuna dolara (što nije konačan iznos, a svakodnevno suma raste za 110.000 dolara u kamatama) saveznoj državi New York, nakon što je sudac presudio kako su njegove tvrtke krive za nekoliko slučajeva prijevare. Trump duguje i oko 88 milijuna dolara spisateljici E. Jean Carroll u presudama za seksualno napastovanje i difamaciju.

Forbes je ovu priču inicijalno objavio u srijedu, a nakon toga je sudac žalbenog suda Trumpu dopustio da potraži banke u New Yorku koje bi mu mogle dati zajam. Ipak, sudac Trumpu nije oprostio 454 milijuna dolara kazni i kamata. Ova pravna zavrzlama je, ako ništa drugo, jasnije pokazala u kakvim financijskim problemima se kontroverzni bivši predsjednik nalazi: njegovi odvjetnici tvrde da je “nemoguće” da Trump isplati cijeli iznos i upozoravaju kako će bez pomoći vjerojatno morati doći do prodaje nekretnina kako bi se prikupio potreban kapital u ovakvim okolnostima.”

Trump u gotovini i drugoj likvidnoj imovini ima oko 400 milijuna dolara, pokazuje najnovija procjena Forbesa. To nije dovoljno da plati sve dugove New Yorku, a kamoli ako se njima doda i iznos koji duguje Carroll. Uz to, Trump se vjerojatno neće željeti odvojiti od sve svoje gotovine odjednom. Čak i uz teoretski pristup zajmodavcima u New Yorku, za Trumpa prikupljanje novca od drugih neće biti toliko jednostavno kao što je nekoć bilo.

Jedan milijarder za Forbes kaže kako je predsjednik – koji je postao poznat po tome što ne isplaćuje partnere i proglašava bankrot – sve samo ne idealan zajmoprimac. “Trump tuži sve,” kaže milijarder, koji je zatražio da ostane anoniman. “I što ako nad tom imovinom proglasi bankrot? Većina mu neće htjeti ni prići.”

Trump ima poprilično mnogo imovine koju može založiti, uključujući i 27 nekretnina nad kojima nema hipoteke, a koje ukupno vrijede preko 1,1 milijardu dolara. Banke registrirane u New Yorku s kojima je godinama surađivao, poput banke USB i Bryn Mawr Trust Company, još uvijek bi mogle biti nepovjerljive. Deutsche Bank, koja je i imenovana u tužbi državne tužiteljice, već je odlučila da će prekinuti sve veze s Trumpom davno prije nego je sudska odluka donesena.

“Uzevši u obzir sve veći reputacijski rizik koji donosi suradnja s Trumpom, vjerujem kako on sve više mora surađivati s relativno nekonvencionalnim zajmodavcima poput bogatih pojedinaca, financijskih tvrtki s uskim krugom vlasnika i stranih tijela koja ne podliježu američkim zakonima ili regulaciji,” kaže Bert Ely iz Centra za monetarne i financijske alternative instituta Cato. “Tko bi oni mogli biti, o tome možemo samo nagađati.”

Evan Gotlob, partner u odvjetničkoj tvrtci Saul Ewing, kladi se na Bliski istok i Kinu. “U Ujedinjenim Arapskim Emiratima – novom Wall Streetu – ima puno banaka, kao i u zemljama poput Saudijske Arabije. On ima i bliske veze s Kinom,” kaže Gotlob. “To će ga sputati, ali ga neće osakatiti.”

Slaže se čak i bivši Trumpov ministar trgovine Wilbur Ross, govoreći kako će “strane banke” sa zadovoljstvom pomoći Trumpu. “Deutsche Bank mu je u prošlosti mnogo pomagao,” kaže Ross koji je i sam godinama lagao da je milijarder. “Ima mnogo banaka.”

Trump u inozemstvu ima mnogo veza. Nedavno je uspostavio partnerstvo s jednom saudijskom nekretninskom tvrtkom, kao i vladom Omana. Njegov zet Jared Kushner istovremeno gradi odnos s saudijskim predstolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom. Kushnerova privatna investicijska tvrtka, stara manje od dvije godine, navodno je primila 2 milijarde dolara investicija od saudijskog državnog fonda. Naravno, odabir ove opcije otvorio bi nova pitanja o njegovim poslovnim partnerima i sukobima interesa usred izborne godine, ali to vjerojatno neće obeshrabriti Trumpa, pogotovo ako se uzmu u obzir prepreke koje ga čekaju kod kuće.

Opcija ima i u SAD-u. Jedan od očitih kandidata je banka Axos Bank. Taj uglavnom online zajmodavac sa sjedištem u San Diegu ima 22 milijarde dolara u imovini, a Trumpu je banka 2022. godine posudila 225 milijuna dolara za refinanciranje udjela u dvije nekretnine. Izvršni direktor banke Gregory Garrabrants donirao je Trumpovoj predsjedničkoj kampanji 2020. godine. Iz Axosa nisu odgovorili na Forbesove upite za komentar, iako treba napomenuti da se na Axos neće odnositi potencijalno ponovno aktiviranje odluke o zabrani njujorškim bankama da posuđuju novac Trumpu, kaže Milana Dostanitch, njujorška odvjetnica u tvrtci Lipsky Lowe.

“Kalifornijska Axos banka nije registrirana u njujorškom uredu za financijske usluge, što znači da Trump i njegove tvrtke s bankom mogu slobodno poslovati,” kaže ona. “Presuda je vrlo usko napisana i ne čini se da obuhvaća biznise u Kaliforniji.” Ipak, restrikcije ograničavaju zajmove banke na 301 milijun dolara po zajmoprimcu, što znači da Trumpu Axos može posuditi još samo 75 milijuna dolara.

Drugi domaći zajmodavac mogao bi biti Ladder Capital, nekretninsko investicijsko društvo vrijedno 5,5 milijardi dolara. Oni su već sada Trumpu izdali tri zajmaa: za nekretninu na Wall Streetu, Trump International Hotel i Trump Plaza, pokazuju posljednji objavljeni financijski podaci predsjednika. Ipak, Ladder Capital nije financirao nijedan od posljednjih Trumpovih poslova, one u Trump Toweru i Trump National Doralu. Nejasno je želi li tvrtka – koja je zbog svojih veza s Trumpom već sad pod povećalom – produbiti svoje veze s bivšim predsjednikom.

Ako Trump ne uspije dovoljno brzo pronaći banke za suradnju, može pokušati kontaktirati bogate investitore i milijardere koji doniraju ogromne svote Republikancima. Oni ne samo da imaju mnogo novca, već imaju i motivaciju da se približe mogućem budućem predsjedniku. Trump definitivno ima podosta bogatih prijatelja.

Phil Ruffin, nekretninski tajkun iz Las Vegasa, dugogodišnji je Trumpov prijatelj. Upoznali su se devedesetih i ubrzo postali dobri prijatelji. “Išao sam s njim u Rusiju,” rekao je Ruffin za Forbes 2017. godine. “Išli smo mojim avionom.” Trump je bio Ruffinov kum 2008. godine kada se Ruffin oženio za svoju suprugu Oleksandru, bivšu Miss Ukrajine koja je od njega mlađa 47 godina.

Ruffin i Trump također su poslovni partneri. Izgradili su hotel Trump International u Las Vegasu. Trumpova polovica vrijedi 60 milijuna dolara, a Ruffin – i sam milijarder – sigurno si može priuštiti posuditi Trumpu novac s njegovim udjelom kao kolateralom, ili ga čak u potpunosti isplatiti. Ruffin nije odgovorio na upite za komentar.

Andrew Beal, teksaški milijarder iz svijeta bankarstva, ima bogatstvo od oko 14,9 milijardi dolara, i dugogodišnji je njegov investitor. Njegova tvrtka Beal Financial Corp kontrolira dva odvojena ogranka, Beal Bank USA (sa sjedištem u Nevadi) i Beal Bank SSB (sa sjedištem u Teksasu). Obje bi mogle posuditi novac Trumpu, a to bi mogao učiniti i sam Beal. On također nije želio komentirati.

Tu je i telekom milijarder Kenny Troutt. Uz to što je donirao gotovo 2 milijuna dolara Trumpovim predsjedničkim kampanjama, Troutt je navodno bio i rani investitor u Trumpovu društvenu mrežu Truth Social. On nije odgovorio na Forbesov upit za komentar.

Forbes je kontaktirao preko 10 milijardera povezanih s Trumpom. Među njima su i Isaac Perlmutter, navodno bivši glavni Trumpov savjetnik za ratne veterane i njegov prijatelj s Floride; kasino magnat Steve Wynn, dugogodišnji Trumpov prijatelj i donator; i Vivek Ramaswamy, poduzetnik u biotech industriji koji je svoju bombastičnu desničarsku političku poziciju izgradio prema uzoru na Trumpa, a ponekad mu i pruža podršku u kampanji. Wynn i Ramaswamy nisu imali komentara, a ostali uopće nisu odgovorili na upite.

I Truth Social je za Trumpa opcija. Ranije u veljači, američka Agencija za vrijednosnice i burzu (SEC) odobrila je nakon dugog kašnjenja spajanje matične tvrtke društvene mreže, Trump Media & Technology Group i tvrtke posebne namjene Digital World Acquisition Corp. “Dobit će od Digital Worlda milijardu dolara,” predviđa Wilbur Ross. “Vjerojatno je to kolateral, uz njegove nekretnine.”

Na kraju krajeva, bilo koja institucija ili osoba koja odluči pomoći Trumpu ulazi u vrlo nesigurnu situaciju. “Postoji mogućnost da će bilo koji zajmodavac koji posudi novac Donaldu Trumpu, pod kakve god regulacije spadao, završiti umiješan u pitanja oko ove presude,” kaže David Pratt, partner odvjetničke tvrtke Bradley.

“Trump ima više iskustva s kompliciranim financijskim situacijama od vjerojatno bilo koga drugog na svijetu,” kaže Ross koji je radio na rekapitalizaciji jedne od Trumpovih kockarnica u Atlantic Cityju prije 27 godina, prije nego ga je Trump imenovao ministrom trgovine. “Bio bih vrlo iznenađen kada on ne bi uspio pronaći nekakvo rješenje za ovo.”

Autor originalnog članka: John Hyatt, Forbes; Kyle Mullins, Forbes

Link: Here’s Who Could Loan Trump $540 Million

(Prevela: Nataša Belančić)