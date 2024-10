Nakon sedam mjeseci povuci-potegni države i turskog Yildirima, provedena dokapitalizacija

Dioničari su uplatili 92,7 milijuna eura, pa je temeljni kapital kompanije sada povećan s iznosa od 55 milijuna eura na 147,7 milijuna eura, vidljivo je na stranicama Sudskog registra. Promjenu je Trgovački sud upisao 24. listopada, kao i upis 92.721.847 novih dionica

U Sudskom registru je napokon vidljivo da je u kutinskoj Petrokemiji provedena dokapitalizacija, oko koje su se mjesecima lomila koplja između države te većinskog vlasnika Yildirim grupe, budući da je o uplaćenim iznosima u novcu ovisilo hoće li država zadržati barem kontrolni paket ili ne.

Dioničari su uplatili ukupno 92,7 milijuna eura, pa je temeljni kapital kompanije sada povećan s iznosa od 55 milijuna eura na 147,7 milijuna eura, vidljivo je na stranicama Sudskog registra. Promjenu je Trgovački sud upisao 24. listopada, kao i upis 92.721.847 novih dionica.

Podaci o tome tko je koliko novca od dioničara uplatio nisu vidljivi, a na stranicama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) u ponedjeljak ujutro još nisu bili promijenjeni podaci o strukturi vlasništva u Petrokemiji (što znači da Terra mineralna gnojiva (Yildirim) drži 54,5 posto dionica, a država (CERP, Fond za financiranje razgradnje NEK, Janaf i Plinacro) 45,2 posto).

Podsjetimo, odluka o dokapitalizaciji kutinskog proizvođača mineralnih gnojiva bila je donijeta još u ožujku, s time da je 70 milijuna eura bilo odtređeno kao donji iznos povećanja temeljnog kapitala, do maksimalno 140 milijuna eura, uplatama u novcu. Država i s njome povezani dioničari su tada uplatili oko 12 milijuna eura, uz namjeru da im to osigura da zajedno zadrže kontrolni paket od 25 posto plus jednu dionicu (ali bi se ipak značajno smanjio vlasnički udjel s dotadašnjih 45,2 posto), no Yildirim je nakon toga uplatio veći iznos od očekivanog te su sindikati izašli u javnost s informacijom da time država gubi kontrolni paket.

Nema službene objave

Da se dogodio takav poražavajući rasplet, čime su oštećeni i interesi države kao suvlasnika, službeno, međutim, nije nigdje objavljeno. Ishod dokapitalizacije i uplaćeni iznosi nisu bili vidljivi u Sudskom registru ni SKDD-u, ali ministrar gospodarstva Ante Šušnjar je dobio hitan zadatak da pregovara s predstavnicima Yildirima u Upravi Petrokemije te da se dokapitalizacija „popravi“ i provede tako da država zadrži 25 posto plus jednu dionicu. Ukratko, Yildirim je trebao povući dio uplaćenog novca, a to je formalno i pokrenuto kad je sredinom listopada održana Glavna skupština Petrokemije na kojoj je usvojen dodatak Odluci o povećanju temeljnog kapitala.

Iz ukupnog iznosa provedene dokapitalizacije može se zaključiti da je turski suvlasnik ispoštovao dogovor o smanjenju uplate.

Vlada je inače prošlog tjedna donijela mišljenje u kojem kaže da provodi aktivnosti „u cilju održanja reprezentativnosti i prava Republike Hrvatske u Društvu“, te da je izvršena uplata temeljnog kapitala i predan upis u Sudski registar te će „Uprava i Nadzorni odbor Društva u svojim odlukama pravilno reflektirati novonastalu izmjenu, te time Republika Hrvatska zadržava kontrolni paket od 25 % + 1 dionicu“.

Još uvijek traju, rečeno je, pregovori s turskim suvlasnicima oko sklapanja novog dodatka međudioničarskog ugovora „s ciljem poboljšanja i redefiniranja položaja, interesa i prava Republike Hrvatske“.

Vlada je to mišljenje usvojila i uputila Saboru argumentirajući zašto treba odboiti prijedlog 16 zastupnika da se osnuje istražno povjerenstvo radi utvrđivanja propusta Vlade i drugih državnih institucija u zaštiti nacionalnih interesa i udjela u vlasništvu RH u Petrokemiji.